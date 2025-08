Dopeman újabb álma teljesül: vendége lesz Orbán Viktor

Orbán Viktor közkívánatra kitette a Dopemannel készült közös fotóját, amelyhez azt írta kísérőszövegként:

Meghívtak, elmegyek. Hétfőn DopeRano$”.

Emlékezetes, már akkor sokakban felmerült a kérdés, hogy a miniszterelnök vajon elmegy-e vendégeskedni a rapper műsorába, mikor Pityinger László beszámolt arról, hogy a Karmelitában járt.

Időközben pedig a látogatás oka is kiderült: az előadót is felkérte arra a kormányfő, hogy csatlakozzon az Egyes Számú Digitális Polgári Körhöz. Az kezdeményezésről Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy „a szétrombolás kultúrájának” ellenpontját kell létrehozni, és az építés és a hazaszeret kultúráját kell meghonosítani digitális térben is.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Orbán Viktor az elmúlt időszakban úgy tűnik, egyfajta médiaturnéra indult. Először Lentulai Krisztián kollégánk vendége volt a Hotel Lentulaiban, de utána Bayer Zsolt és Ambrózy Áron Pikk című műsorában is feltűnt. De interjút adott a Patriótának és az Ultrahang Youtube-csatornának is. A hétfői állomás pedig Dopeman műsora lesz.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala