„Az önimádó MANöken képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet. A liberális propaganda természetesen most is hű partnere ebben.

Mai uszítása és hazugsága a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz »yachtozásról«, »luxus ételekről«, miegyebekről. Nyilván semmi nem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell.

Ahhoz azonban már emberfeletti gátlástalanság szükséges, hogy Magyar Péter azt állítsa, hogy a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz, hiszen ez könnyen ellenőrízhető, amit magam meg is tettem:

A HM mai közlése szerint a miniszterelnök NEM vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt, repülőt, akármit vagy bármit az utazásához.

Ennyit tehát a tényekről.

Te meg hazudj, Péter, a kamuprofilok csápolnak érte, a libsi sajtó szolgalelkűen tudósítja a fröcsögésedet, de valójában már egyre többen látják az országban, hogy milyen ember is vagy!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

