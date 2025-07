Dopeman az „Azahriah-áknak” és „Sisiknek” is kíméletlenül üzent, „árulók forradalmáról” beszélt a Mandinernek

Dopeman arra a kérdésre, hogy az elmúlt időszakban miért lett egyre jellemzőbb, hogy a fiatal előadók a közönség előtt és/vagy az online térben adnak hangot politikai véleményüknek, a rapper azt felelte, hogy egy egyáltalán nem egy egészségtelen dolog:

„A fiatalok mindig rengeteg lendületet adtak az életnek és a politikának is. Ez a családi életben is egy dinamika, A gyerekek is a családjukkal kerülnek először konfliktusba a fejlődésük során, legkésőbb 16-17 éves korukban. Majd huszonéves korukban a fennálló rendszerrel kerülnek szembe”.

Példaként hozta a Fidesz politikusait, akik pályájuk kezdetén maguk is fiatal éveiket taposták.

Nekik sem volt akkor még túl nagy élettapasztalatuk, ugyanakkor annál több tenni akarás és rendszerellenesség volt bennük a szocializmussal szemben.

„S ez a fiataloknál nem is gond, az már más kérdés, hogy milyen az adott politikai környezet” – hangoztatta.