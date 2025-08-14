Kik azok, akik festékkel támadták meg a magyar nagykövetséget?

Megtámadták a magyar nagykövetség épületét Prágában (VIDEÓ)
Cseh szélsőbaloldali aktivisták szerint Orbán Viktor felelős az ukrán halálesetekért.
Szélsőbalos aktivisták, akiknek célja a zavarkeltés – bármi áron.
Mint arról a délelőtt folyamán beszámoltunk, vörös festékkel öntötték le a csehországi magyar nagykövetség épületét Prágában szerdán. Az eset elkövetője két szélsőbaloldali aktivista, művésznevükön Bohemian Queen és Pražský Pérák.
Szerintük Magyarország az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül. Ezt a totálisan fals álláspontot a magyar miniszterelnök nyilatkozatára alapozzák, aki korábban úgy fogalmazott: „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat”.
Az aktivista blogjában Magyarország történelmére is hivatkozik és Oroszországot a náci Németországhoz hasonlítja, akivel Magyarország „kollaborál”.
Az akció után a cseh főváros rendőrei négy emberrel szemben intézkedtek, a két aktivista mellett volt még két személy, akiknek a feladata az volt, hogy videóra rögzítse a festéköntést. A prágai rendőrség szóvivőjének tájékoztatása szerint mind a négy személyt bevitték a rendőrségre, hogy magyarázatot adjanak tettükre.
Pražský Pérák Instagram-oldala tele van érdekes tartalommal, rendszeresen jár ki különböző megmozdulásokra, amelyeken rendre ukrán zászlót és ukrán címeres kitűzőket hord.
