Kik azok, akik festékkel támadták meg a magyar nagykövetséget?

Szerintük Magyarország az orosz táborhoz tartozik, és megtagadta azokat az értékeket, amelyekre a demokratikus Európa épül. Ezt a totálisan fals álláspontot a magyar miniszterelnök nyilatkozatára alapozzák, aki korábban úgy fogalmazott: „Oroszország megnyerte az ukrajnai háborút, és már csak az a kérdés, mikor ismeri ezt el az Ukrajnát támogató Nyugat”.

Az aktivista blogjában Magyarország történelmére is hivatkozik és Oroszországot a náci Németországhoz hasonlítja, akivel Magyarország „kollaborál”.

Az akció után a cseh főváros rendőrei négy emberrel szemben intézkedtek, a két aktivista mellett volt még két személy, akiknek a feladata az volt, hogy videóra rögzítse a festéköntést. A prágai rendőrség szóvivőjének tájékoztatása szerint mind a négy személyt bevitték a rendőrségre, hogy magyarázatot adjanak tettükre.

Pražský Pérák Instagram-oldala tele van érdekes tartalommal, rendszeresen jár ki különböző megmozdulásokra, amelyeken rendre ukrán zászlót és ukrán címeres kitűzőket hord.

