Elővette Zelenszkij a világháborús kártyát: még több pénzről beszél az ukrán elnök

Oroszország a Donbaszt felhasználná arra, hogy újabb támadással tovább hódítsa meg Ukrajnát, és ezután Európát is megtámadhatná – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij elnök a francia Le Point magazinnak egy szeptember 3-án közzétett interjúban.

„Ha holnap valamilyen okból elhagynánk Donbaszt, ami nem fog megtörténni, akkor egy másfél milliós város, Harkiv közelében védtelen teret nyitnánk (Vlagyimir) Putyin orosz elnök előtt. Ő pedig elfoglalná Dnyipro ipari központját is” – mondta Zelenszkij a Kyiv Independent beszámolója szerint.

Zelenszkij és Macron Párizsban/ Ludovic MARIN / AFP

„Egy dolog biztos: nem vesztettünk.

Tisztán kell látnunk a helyzetet: a világ második legnagyobb hadserege azért jött, hogy megsemmisítsen minket, történelmünket és identitásunkat. És ez nem az első kísérletük. A történelem során többször is csapást mért az Orosz Birodalom népünk függetlenségére” – állította.

Oroszország többször is ragaszkodott ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki a Donyeck és Luhanszk megyékből álló Donbasz régióból. Moszkva 2014-ben foglalta el először a keleti régiót.

„Ez nagyon egyszerű. Egyes médiumok azt állítják, hogy ha az ukrán katonák elhagynák országunk keleti régióit, akkor helyreállna a béke. Ez nem igaz”

– mondta Zelenszkij.

A Kreml állítólag jelezte Steve Witkoff amerikai különmegbízottnak, hogy hajlandó lenne befagyasztani a frontvonalat az Ukrajna elleni háborúban, ha Kijev átadná Oroszországnak a Donyeck és Luhanszk régiók többi részét.

„Putyin (2014-ben) megszállta a Krím-félszigetet, hogy azt ugródeszkaként használva bekerítse országunk déli részét. Vagyis, hogy felkészüljön egy újabb offenzívára. 2014-ben megszállta országunk keleti részét, hogy azt ugródeszkaként használja ezeknek a régióknak a teljes elfoglalásához” – mondta Zelenszkij.

Zelenszkij: Európa lehet a következő

Oroszország 2022 februárjában Ukrajna teljes területére kiterjedő inváziója során Fehéroroszországot és Ukrajna délkeleti régióit használta kiindulópontként az ország egész területén végrehajtott támadásokhoz.

„Ha Putyinnak sikerülne elfoglalnia az egész országunkat, ugyanúgy felhasználná azt ugródeszkaként. Hogy ezt megteszi-e vagy sem, az Európa erejétől függ” – mondta Zelenszkij.

Ukrajna szövetségeseinek szankciói ellenére Moszkva továbbra is képes háborút folytatni – jegyezte meg.

„A nyugati partnerek nyomása gazdaságilag nem elég erős; Putyinnak még vannak pénzügyi tartalékai”

– tette hozzá.

Zelenszkij megjegyezte, hogy kizárólag Európa biztonsági garanciái elegendőek az orosz offenzíva visszaszorításához, de az Egyesült Államok garanciái szükségesek az orosz agresszió befejezéséhez és egy új háború megelőzéséhez.

Nyitókép: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP