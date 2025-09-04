Itt az ukránok véleménye: „Az adóemelés segítene a magyaroknak” (VIDEÓ)

Ekkora a baj: Gyurcsány szlogenéhez nyúlt Magyar Péter, miután kiszivárgott az adóemelési tervük (VIDEÓ)
Izzadtságszagú védekezés a Tisza-vezértől.
A Tisza-adóról kérdezte az utca emberét a Patrióta új videójában Varga Ádám.
Varga Ádám, a Patrióta, műsorvezetője a Vox Populi új adásában az utca emberét kérdezte meg arról, hogy mi is a véleményük a Tisza-adó esetleges bevezetéséről. A megkérdezettek között volt egy ukrán fiatal is, azonban az egyértelmű, hogy nemzetiségtől függően a Tisza-adóról alkotott vélemény eltér – derül ki a videóból.
A riporter a videó elején elmagyarázza, hogy az elmúlt hetekben nagy botrányt kavart a Tisza-adó, azaz a több kulcsos adózás kiderülése, ezen felül Tarr Zoltán azon kijelentése, miszerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
A videóból kiderül, hogy a fiatalok – akik főként Instagrammot és Tiktokot használnak – nem értesültek a Tisza adótervéről.
Azonban miután a Patrióta riportere elmagyarázta a helyzete, a megkérdezettek egyértelműen belátták, mekkora közfelháborodást keltene egy adóemelés és, hogy magyarázatra szorul a helyzet.
A videó legérdekesebb része azonban, amikor Varga Ádám egy ukrán férfit szólaltat meg.
A fiatal ukrán véleménye szerint a Tisza programja nem különösen változtatná meg a magyar adózási rendszert.
Szerinte a változás csak a gazdagokat – az 5 millió forint felett keresőket – érintené.
Érdekes megfigyelni azonban azt, hogy a videóban megszólaló magyar állampolgárok egyöntetűen ellenzik az adóemelést.
Az ukrán megkérdezett azonban úgy véli, hogy az adóemelés szükséges, ahhoz hogy az alsó- és középosztály jobban éljen.
A videóban megszólal egy svéd férfi is, aki a saját országa példájával élve azt állítja, hogy „Svédországnak sem éri meg a több kulcsos adózás, mert az embereknek több lehetősége van – a rossz adózási viszonyok hatására – elhagyni az országot”.
A férfi kiemelte, hogy Magyarországnak a képzett munkaerő megtartására és bevonzására kellene fókuszálnia.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
