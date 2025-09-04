Ft
09. 04.
csütörtök
Tisza-adó botrány riporter vélemény utca Patrióta

Itt az ukránok véleménye: „Az adóemelés segítene a magyaroknak” (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 08:36

A Tisza-adóról kérdezte az utca emberét a Patrióta új videójában Varga Ádám.

2025. szeptember 04. 08:36
null

Varga Ádám, a Patrióta, műsorvezetője a Vox Populi új adásában az utca emberét kérdezte meg arról, hogy mi is a véleményük a Tisza-adó esetleges bevezetéséről.  A megkérdezettek között volt egy ukrán fiatal is, azonban az egyértelmű, hogy nemzetiségtől függően a Tisza-adóról alkotott vélemény eltér – derül ki a videóból.

A riporter a videó elején elmagyarázza, hogy az elmúlt hetekben nagy botrányt kavart a Tisza-adó, azaz a több kulcsos adózás kiderülése, ezen felül Tarr Zoltán azon kijelentése, miszerint „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Ezt is ajánljuk a témában

A videóból kiderül, hogy a fiatalok – akik főként Instagrammot és Tiktokot használnak – nem értesültek a Tisza adótervéről.

Azonban miután a Patrióta riportere elmagyarázta a helyzete, a megkérdezettek egyértelműen belátták, mekkora közfelháborodást keltene egy adóemelés és, hogy magyarázatra szorul a helyzet.

A videó legérdekesebb része azonban, amikor Varga Ádám egy ukrán férfit szólaltat meg.

A fiatal ukrán véleménye szerint a Tisza programja nem különösen változtatná meg a magyar adózási rendszert.

Szerinte a változás csak a gazdagokat – az 5 millió forint felett keresőket – érintené.

Érdekes megfigyelni azonban azt, hogy a videóban megszólaló magyar állampolgárok egyöntetűen ellenzik az adóemelést. 

Az ukrán megkérdezett azonban úgy véli, hogy az adóemelés szükséges, ahhoz hogy az alsó- és középosztály jobban éljen.

A videóban megszólal egy svéd férfi is, aki a saját országa példájával élve azt állítja, hogy „Svédországnak sem éri meg a több kulcsos adózás, mert az embereknek több lehetősége van – a rossz adózási viszonyok hatására – elhagyni az országot”. 

A férfi kiemelte, hogy Magyarországnak a képzett munkaerő megtartására és bevonzására kellene fókuszálnia. 

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

AnarchyInTheEU
•••
2025. szeptember 04. 09:08 Szerkesztve
Még több ukránt a Tiszába! A pártba is... 🙂
0
0
Egyszeriember
2025. szeptember 04. 08:43
Egyetlen megkérdezett ukrán. Mandineres címadás: "Itt az ukránok véleménye". Ezt azért nem kéne, fordított esetben mi sem örülnénk ennek (joggal) és enélkül is van már bőven feszültség.
3
0
