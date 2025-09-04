Itt az ukránok véleménye: „Az adóemelés segítene a magyaroknak” (VIDEÓ)

A videóból kiderül, hogy a fiatalok – akik főként Instagrammot és Tiktokot használnak – nem értesültek a Tisza adótervéről.

Azonban miután a Patrióta riportere elmagyarázta a helyzete, a megkérdezettek egyértelműen belátták, mekkora közfelháborodást keltene egy adóemelés és, hogy magyarázatra szorul a helyzet.

A videó legérdekesebb része azonban, amikor Varga Ádám egy ukrán férfit szólaltat meg.

A fiatal ukrán véleménye szerint a Tisza programja nem különösen változtatná meg a magyar adózási rendszert.

Szerinte a változás csak a gazdagokat – az 5 millió forint felett keresőket – érintené.

Érdekes megfigyelni azonban azt, hogy a videóban megszólaló magyar állampolgárok egyöntetűen ellenzik az adóemelést.

Az ukrán megkérdezett azonban úgy véli, hogy az adóemelés szükséges, ahhoz hogy az alsó- és középosztály jobban éljen.

A videóban megszólal egy svéd férfi is, aki a saját országa példájával élve azt állítja, hogy „Svédországnak sem éri meg a több kulcsos adózás, mert az embereknek több lehetősége van – a rossz adózási viszonyok hatására – elhagyni az országot”.

A férfi kiemelte, hogy Magyarországnak a képzett munkaerő megtartására és bevonzására kellene fókuszálnia.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

