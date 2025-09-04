Ft
09. 04.
csütörtök
Hetilap
őszödi beszéd etyeki Magyar Péter Gyurcsány Ferenc

Ekkora a baj: Gyurcsány szlogenéhez nyúlt Magyar Péter, miután kiszivárgott az adóemelési tervük (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 05:47

Újra előkerült az „adócsökkentés kormánya” duma, amit Gyurcsány Ferenc után Magyar Péter is elkezdett szajkózni, miután kiszivárgott, hogy a Tisza adókat emelne. A Tisza „őszödi beszéde” már a választás előtt elhangzott.

2025. szeptember 04. 05:47
null

Néhány nap leforgása alatt legkevesebb hét bejegyzésében írta le Magyar Péter a Facebookon, hogy a Tisza az „adócsökkentés kormánya” lesz. A szlogent számtalan kommentben, s szóban is unalomig szajkózza.

Mindez azután történik, hogy kiszivárgott: ha hatalomra jutna, a Tisza a választás után adókat emelne és visszahozná a 2010 előtt megbukott, többkulcsos személyi jövedelemadó rendszerét.

Emlékezetes, 

az „adócsökkentés kormánya” szlogen Gyurcsány Ferenc 2006-os kampányának egyik központi kommunikációs panelje volt. 

Azé a kampányé, amely után nem sokkal elhangzott, majd ki is szivárgott Gyurcsány Ferenc – azóta hírhedté vált – őszödi beszéde, amelyből kiderült, a szocialisták szinte semmit sem gondoltak komolyan abból, amit ígértek.

A Tisza „őszödi beszéde” viszont már most, a választás előtt elhangzott. 

A párt alelnöke, Tarr Zoltán ugyanis a Tisza etyeki fórumán a többkulcsos szja-val kapcsolatban azt mondta,

Most nem lehet erről beszélgetni”.

De hamar hozzátette:

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Tarr száján ugyanott az is kicsúszott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

A kapcsolódó videó itt tekinthető meg:

