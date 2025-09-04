Ekkora a baj: Gyurcsány szlogenéhez nyúlt Magyar Péter, miután kiszivárgott az adóemelési tervük (VIDEÓ)

Azé a kampányé, amely után nem sokkal elhangzott, majd ki is szivárgott Gyurcsány Ferenc – azóta hírhedté vált – őszödi beszéde, amelyből kiderült, a szocialisták szinte semmit sem gondoltak komolyan abból, amit ígértek.

A Tisza „őszödi beszéde” viszont már most, a választás előtt elhangzott.

A párt alelnöke, Tarr Zoltán ugyanis a Tisza etyeki fórumán a többkulcsos szja-val kapcsolatban azt mondta,

Most nem lehet erről beszélgetni”.

De hamar hozzátette:

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Tarr száján ugyanott az is kicsúszott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

A kapcsolódó videó itt tekinthető meg: