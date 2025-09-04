„Azonban a mostani Facebook-kirohanása talán az eddigi működésének a legalja, olvassák:

»Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig! (…) Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek.«

Mindenekelőtt azt azért érdemes leszögezni, hogy a parlamentbe jutás tekintetében jelen állás szerint Szabó képviselő asszony lesz az, akinek a szégyenteljes hozzászólásait nem kell többé hallgatnunk. Úgyhogy jobban tette volna, ha inkább csendbe marad.

Ugyanis ilyen szintű mocskolódás, mint amit most elkövetett, még a nem éppen a cizellált hozzászólások tárházának számító Facebookon is ritkaságszámba megy. Kijelenthetjük, hogy a bejegyzése nyomán még az algoritmus is elszégyellte magát.

Csak egy kérdés merül fel ezek után: hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság? Szánalmas.”