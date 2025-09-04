Ft
09. 04.
csütörtök
Szabó Tímea Csépányi Balázs vélemény

Szabó Tímea fékevesztett őrjöngésbe kezdett, még a Facebook-algoritmus is elszégyellte magát

2025. szeptember 04. 09:28

Hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság?

2025. szeptember 04. 09:28
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azonban a mostani Facebook-kirohanása talán az eddigi működésének a legalja, olvassák:

»Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig! (…) Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek.«

Mindenekelőtt azt azért érdemes leszögezni, hogy a parlamentbe jutás tekintetében jelen állás szerint Szabó képviselő asszony lesz az, akinek a szégyenteljes hozzászólásait nem kell többé hallgatnunk. Úgyhogy jobban tette volna, ha inkább csendbe marad.

Ugyanis ilyen szintű mocskolódás, mint amit most elkövetett, még a nem éppen a cizellált hozzászólások tárházának számító Facebookon is ritkaságszámba megy. Kijelenthetjük, hogy a bejegyzése nyomán még az algoritmus is elszégyellte magát.

Csak egy kérdés merül fel ezek után: hogy fér ebbe az emberbe ennyi gyűlölet és frusztráltság? Szánalmas.”

Szabó Tímea

Facebook

Idézőjel

Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok!

De szerencsére már nem sokáig!

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

