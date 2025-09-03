„Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig!

Hogy képzelitek, hogy egyrészt kormánypárti politikusként a mi, szülői jóváhagyásunk nélkül bevonultok a gyerekeink közé fröcsögni a propagandátokat, másrészről utána még közölni, hogy akinek nem tetszik, az költözzön máshova?

Mégis ki a fenének képzelitek ti magatokat? EU- és Magyar Péter-ellenes szólamokat hörögtök az óbudai Kőrösi gimnáziumban, aztán annak örültök, hogy a ti településeteken nincs bevándorló, miközben tízezrével hoztatok be Fülöp-szigeteki, maláj, kínai vendégmunkásokat a mérgező akkugyáraitokba? Miközben a legkorruptabb szélsőjobbos macedón, boszniai-szerb vagy lengyel bukott politikusoknak adtok menedékjogot? Miközben orosz és kínai oligarchák vásárolnak kötegszámra Rogántól letelepedési kötvényeket?

Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek. Az iskolákból és úgy általában a gyerekeink mellől pedig takarodjatok!

A Kőrösi botrány után már beadtam írásbeli kérdést Rogánhoz és Pintérhez, várom a 15 napon belül kötelezően elküldendő válaszukat.”

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***