Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vendégmunkás propagandát Kőrösi gimnáziumban fideszes

Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok!

2025. szeptember 03. 15:41

De szerencsére már nem sokáig!

2025. szeptember 03. 15:41
null
Szabó Tímea
Szabó Tímea
Facebook

„Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig!
Hogy képzelitek, hogy egyrészt kormánypárti politikusként a mi, szülői jóváhagyásunk nélkül bevonultok a gyerekeink közé fröcsögni a propagandátokat, másrészről utána még közölni, hogy akinek nem tetszik, az költözzön máshova?
Mégis ki a fenének képzelitek ti magatokat? EU- és Magyar Péter-ellenes szólamokat hörögtök az óbudai Kőrösi gimnáziumban, aztán annak örültök, hogy a ti településeteken nincs bevándorló, miközben tízezrével hoztatok be Fülöp-szigeteki, maláj, kínai vendégmunkásokat a mérgező akkugyáraitokba? Miközben a legkorruptabb szélsőjobbos macedón, boszniai-szerb vagy lengyel bukott politikusoknak adtok menedékjogot? Miközben orosz és kínai oligarchák vásárolnak kötegszámra Rogántól letelepedési kötvényeket?
Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek. Az iskolákból és úgy általában a gyerekeink mellől pedig takarodjatok!
A Kőrösi botrány után már beadtam írásbeli kérdést Rogánhoz és Pintérhez, várom a 15 napon belül kötelezően elküldendő válaszukat.”

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 03. 17:09
remelem a gyulolet elemeszt, te hazaarulo senkihazi !
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 03. 17:06
Van a komcsi csürhében régi őrült, mint ez, és vannak újak, mint Őrültpeti.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. szeptember 03. 17:06
Rohad afgán hazaáruló rihe, csak annyit,hogy végetek van. Mész a pokolba
Válasz erre
1
0
indaniso
2025. szeptember 03. 17:03
Na ennél a némbernél végleg elmentek otthonról. Minden szavát meg tudnám cáfolni, de minek.Vaknak se próbálom elmagyarázni a szivárványt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!