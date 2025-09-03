Családi vonás? Magyar Péter apja szektásnak és reménytelennek nevezett egy fideszes választót, sőt elmegyógyintézetbe is küldené
Szülői segítségre szorult a Tisza párt elnöke.
De szerencsére már nem sokáig!
„Egy nagy baj van, hogy ti, fideszes senkiházi gyűlöletkeltők viszont még köztünk vagytok! De szerencsére már nem sokáig!
Hogy képzelitek, hogy egyrészt kormánypárti politikusként a mi, szülői jóváhagyásunk nélkül bevonultok a gyerekeink közé fröcsögni a propagandátokat, másrészről utána még közölni, hogy akinek nem tetszik, az költözzön máshova?
Mégis ki a fenének képzelitek ti magatokat? EU- és Magyar Péter-ellenes szólamokat hörögtök az óbudai Kőrösi gimnáziumban, aztán annak örültök, hogy a ti településeteken nincs bevándorló, miközben tízezrével hoztatok be Fülöp-szigeteki, maláj, kínai vendégmunkásokat a mérgező akkugyáraitokba? Miközben a legkorruptabb szélsőjobbos macedón, boszniai-szerb vagy lengyel bukott politikusoknak adtok menedékjogot? Miközben orosz és kínai oligarchák vásárolnak kötegszámra Rogántól letelepedési kötvényeket?
Az ember lassan kifogy a rátok illő, publikusan is használható jelzőkből. Egy biztos: egyre több jóérzésű embernek van hányingere tőletek. Az iskolákból és úgy általában a gyerekeink mellől pedig takarodjatok!
A Kőrösi botrány után már beadtam írásbeli kérdést Rogánhoz és Pintérhez, várom a 15 napon belül kötelezően elküldendő válaszukat.”
Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI
