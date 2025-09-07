Ft
kötcsei produkció lepráz fideszes Tisza Hont

Na, belenéztem a mai első kötcsei produkcióba

2025. szeptember 07. 14:07

Tényleg nem értelek titeket, kedves Elkötelezett Ellenzékiek.

2025. szeptember 07. 14:07
Hont András
Hont András
„Na, belenéztem a mai első kötcsei produkcióba, főleg a szakértő-bemutatós részbe. (Imádom, amikor egy »szakértő« úgy hivatkozik magára, hogy szakértő. Akkor lehet tudni, hogy sarlatánnal van dolgunk). 

Tényleg nem értelek titeket, kedves Elkötelezett Ellenzékiek. Miért akarjátok, hogy megbukjanak a fideszesek? Amikor ugyanis egy fideszes végre megbukik, akkor megy a Tiszába, és a jövendő ikonjait ne leprázza az ember.”

ihavrilla
2025. szeptember 07. 14:23
Nem kedvelem Hont-ot, sokszor nem is értem a humorát, de ez most nagyon jó.
fortissima
2025. szeptember 07. 14:22
billysparks 2025. szeptember 07. 14:12 Ez jó volt😁 --- A Slayer sokkal jobb...
fortissima
2025. szeptember 07. 14:22
A Megafon legjobb igazolása Hont!
Julismama2
2025. szeptember 07. 14:22
Lassan legyőzi Poloska Fidel Castrót szófosásban..............
