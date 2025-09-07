Bukott emberek a színpadon: Magyar Péter bemutatta a Tisza új arcait
Ismét nem hallottunk semmit a konkrét kormányzati tervekről.
Tényleg nem értelek titeket, kedves Elkötelezett Ellenzékiek.
„Na, belenéztem a mai első kötcsei produkcióba, főleg a szakértő-bemutatós részbe. (Imádom, amikor egy »szakértő« úgy hivatkozik magára, hogy szakértő. Akkor lehet tudni, hogy sarlatánnal van dolgunk).
Tényleg nem értelek titeket, kedves Elkötelezett Ellenzékiek. Miért akarjátok, hogy megbukjanak a fideszesek? Amikor ugyanis egy fideszes végre megbukik, akkor megy a Tiszába, és a jövendő ikonjait ne leprázza az ember.”
A miniszterelnök szerint minden sikeres márkát előbb-utóbb elkezdenek hamisítani.