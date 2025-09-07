Orbán Viktor Kötcsére indulva keményen kiosztotta Magyar Pétert (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett egy videót, amely a Kötcsére való indulásának pillanatait rögzíti. A felvételen egy munkatársa – utalva arra, hogy Magyar Péter szintén Kötcsén tartott beszédet – megkérdezi Orbán Viktort, mit szól ahhoz, hogy „hamisítják” a Fidesz kötcsei rendezvényét. A kérdésre frappáns választ adott a miniszterelnök.

Minden sikeres márka így jár. Előbb-utóbb hamisítják és kóklerek árulják

– mondta Orbán Viktor.

***