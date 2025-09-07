Ft
09. 07.
vasárnap
rendezvény Magyar Péter Fidesz válasz Orbán Viktor márka

Orbán Viktor Kötcsére indulva keményen kiosztotta Magyar Pétert (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 13:33

A miniszterelnök szerint minden sikeres márkát előbb-utóbb elkezdenek hamisítani.

2025. szeptember 07. 13:33
null

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett egy videót, amely a Kötcsére való indulásának pillanatait rögzíti. A felvételen egy munkatársa – utalva arra, hogy Magyar Péter szintén Kötcsén tartott beszédet – megkérdezi Orbán Viktort, mit szól ahhoz, hogy „hamisítják” a Fidesz kötcsei rendezvényét. A kérdésre frappáns választ adott a miniszterelnök.

Minden sikeres márka így jár. Előbb-utóbb hamisítják és kóklerek árulják

– mondta Orbán Viktor.

***

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nogradi
2025. szeptember 07. 14:23
Magyar Péter Kötcsén kiosztotta 0rbán Viktort.
Válasz erre
0
0
Sulammit
2025. szeptember 07. 14:20
Eredeti és frappáns válasz Orbán Viktortól.
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. szeptember 07. 13:51
"Minden sikeres márka így jár. Előbb-utóbb hamisítják és kóklerek árulják..." Tökéletes megfogalmazás, pedig nem is láthatta, hallhatta a mai szeánszot. Az újoncként bemutatott és felszólalt tiszavirág-hölgy meg az MZP 2.0 majom is szavakban megfogalmazásokban, külsőségekben is a FIDESZ-t, Orbán Viktort másolja lépésről-lépésre, tégláról -téglára
Válasz erre
4
0
Kanmacska
2025. szeptember 07. 13:45
A beszédét hallgatva, Magyar Péter tényleg iszonyúan kókler!
Válasz erre
4
0
