Miért nem jön már el a kormányváltó hangulat? Pedig Magyar Péter szerint már rég elmenekült a kabinet!

„– Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak becsaptuk az embereket. – Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.” (Egy régi párbeszéd a kormányváltó hangulatról)

A választások nem igazolták vissza a kormányváltó hangulatot

A Tanú című film fenti örökbecsű párbeszéde jut eszembe, amikor egy-egy időközi választás eredményhirdetése után a baloldali-liberális közvélemény-kutatókat, elemzőket hallgatom. Bár több mint egy éve szerintük hónapról hónapra egyre nagyobb előnnyel vezet Magyar Péter 25 főt tömörítő pártja, mégis az a hatalmas kormányellenes hangulat valahogyan csak nem akar megérkezni a választási helységekbe.

Ráadásul Magyar Péter még tavalyi színrelépésekor azt ígérte, hogy a kormány tagjai menekülni fognak,

ha az úgynevezett bizonyítékait bemutatja. A kormány persze azóta is a helyén van.