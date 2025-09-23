Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
hangulat fideszes Tisza Magyar Péter

Miért nem jön már el a kormányváltó hangulat? Pedig Magyar Péter szerint már rég elmenekült a kabinet!

2025. szeptember 23. 05:39

A baloldali közvélemény-kutatások rendre kormányváltó hangulatot mérnek, ám a valóság más képet mutat: a legutóbbi időközi választásokon a Fidesz nem gyengült, hanem erősített pozícióin, miközben Magyar Péter pártja válságba sodródott és képtelen volt áttörést elérni. Hol a kormányváltó hangulat? Kovács András véleménycikke.

2025. szeptember 23. 05:39
null
Kovács András
Kovács András

„– Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak becsaptuk az embereket. – Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.” (Egy régi párbeszéd a kormányváltó hangulatról)

kormányváltó
A választások nem igazolták vissza a kormányváltó hangulatot

A Tanú című film fenti örökbecsű párbeszéde jut eszembe, amikor egy-egy időközi választás eredményhirdetése után a baloldali-liberális közvélemény-kutatókat, elemzőket hallgatom. Bár több mint egy éve szerintük hónapról hónapra egyre nagyobb előnnyel vezet Magyar Péter 25 főt tömörítő pártja, mégis az a hatalmas kormányellenes hangulat valahogyan csak nem akar megérkezni a választási helységekbe.

Ráadásul Magyar Péter még tavalyi színrelépésekor azt ígérte, hogy a kormány tagjai menekülni fognak,

ha az úgynevezett bizonyítékait bemutatja. A kormány persze azóta is a helyén van. 

Hol a kormányváltó hangulat?

Pedig a szeptember 21-ei józsefvárosi időközi választással tálcán kapta az ellenzék a lehetőséget arra, hogy jelentős erőt demonstráljanak.

A kutatások szerint Budapesten már annyira vezet az ellenzék, hogy lassan a 110 százalék is meglesz.

Egy fideszes képviselő lemondása miatt kellett választani, tehát egy kormánypárti körzetet lehetett volna elhódítani. Ráadásul a VIII. kerület érintett részén 2019-ben és 2022-ben is a baloldali ellenzék győzött. Minden adott volt tehát a kormányellenes tábornak. 

Ehhez képest Budapesten nem sikerült az egységes baloldalnak 50 százalék alá szorítaniuk a kormánypártokat. Bizony ez az eredmény teljesen szembemegy az úgynevezett „komoly szaktekintélyű” véleményvezérek jóslataival. Persze egy-két helyen látom felbukkanni, hogy az ominózus józsefvárosi körzet úgymond fideszes. Az utóbbi állítással csak egyetlen probléma van: tényekkel nem lehet alátámasztani. 

Amit pedig végképp nem értek, ha a Tisza Párt tényleg irtózatos fölénnyel vezet a fővárosban, akkor ebben a választókerületben miért nem sikerült jelöltet állítani, és végül győzni?

Kérdésem persze költői…

Hagyjuk is el a főváros falait, nézzünk szét vidéken is! Kunmadarason 2024. június 9-én a Fidesz által is támogatott független jelölt, Balogh Marianna a szavazatok 38,98 százalékával szerezte meg a polgármesteri posztot, de a testületben nem tudott többséget szerezni, így idén új voksolást tartottak. Az időközi megméretettésen Balogh nemcsak közel 8 százalékponttal növelte a támogatottságát, hanem a képviselő-testületben is többséget szereztek az őt támogató képviselők. A kampány során több fideszes országgyűlési képviselő is kiállt a független jelölt mellett, így

erőteljes kormányváltó hangulat esetén Baloghnak veszítenie kellett volna. Ez is elmaradt. 

Vidékjárásunkat pedig ne hagyjuk abba. Menjünk át Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből Somogy vármegye délnyugati szegletébe. Csurgón hasonló dolog történt, mint Kunmadarason: a polgármester és a testület között megromlott a viszony, ezért új voksolást kellett tartani. A kisvárosban 2024 júniusában Ilia Mihály az ellenzék civil jelöltje 60:40 arányban verte meg a Fidesz jelöltjét. Bár most nem indult a Fidesz támogatásával senki a polgármesteri posztért, de Ilia csak 36 szavazattal tudott nyerni független kihívójával szemben.

Tavaly még 423 volt a szavazatelőnye a mostani polgármesternek. 

  • 2024 nyarán a képviselő-testületbe két fideszes politikus került. 
  • Most mindkét, akkor mandátumot szerzett testületi tag a Fidesz színeiben újraindult. 
  • Hasonlóan a tavalyi eredményhez, mindketten most is bekerültek a testületbe, tehát a jelentős kormányváltó hangulat Csurgón sem érkezett meg. Ráadásul a hat szavazókör közül kettőben a Fidesz képviselőjelöltje végzett az első helyen.

Csurgón tehát 2024-hez képest az ellenzéki polgármester fölénye majdnem elfogyott, míg a kormánypártok megerősítették a pozícióikat. 

Összességében: ahol a kormánypártok elindultak, még erősítettek is a korábbi pozícióikon.

Ez történik, ha a választók hús-vér emberek közül választhatnak, és nem elvont közvélemény-kutatási kérdések esetében találkoznak a politikával.

Mindegyik kormánypárti sikernek az egyik legfőbb alapeleme az volt, hogy a jelölteket helyben ismerték, és nemcsak az online, hanem az offline kampányban is aktívan részt vettek. 

Mindezeken túl persze van még egy másik magyarázat is a kormánypártok sikerére.

Magyar Péter ellenzéki mozgalma a mögöttünk hagyott hónapokban egyre mélyebb és mélyebb válságba zuhant.

Kezdődött az ukrán kémbotránnyal, majd pedig folytatódott Magyar kapkodó kommunikációjával és kudarcos országjárásával. A Tisza elnöke egyfelől hétről hétre Gyurcsány bukását megigéző módon tucatnyi programot és ígéretet jelentett be. Igazából még azok sem tudták ezeket követni, akik azért a politika ütőerén tartják a figyelmüket.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Török Gábor

Facebook

Idézőjel

Magyar Péter újabb országjárása már kevésbé érdekes, az országos sajtóba alig-alig kerülnek be a hírei

A vágyvezérelt vélekedések szerintem kölcsönösen le- és alábecsülik a politikai ellenfelet.

Ezt is ajánljuk a témában

Másrészt Magyar nyári országjárása során mindenki szembesült azzal, hogy a tavalyi, viszonylag nagy érdeklődéssel szemben eléggé megcsappant a Tisza-vezér hallgatósága. A tömeg elfogyása mellett az is meglehetősen nagy visszatetszést keltett, hogy aki nem olyat kérdezett Magyartól az egyes fórumokon, ami a pártelnöknek tetszett volna, azokat kíméletlenül leugatta. Lehet kormányzati arroganciáról beszélni, lehet kritizálni a fideszes politikusokat, de

Lázár János egyetlen utcafórumán sem engedett meg olyan hangnemet a vele elégedetlenekkel szemben, mint a Tisza vezére.

Persze a tiszás törzstábort ez nem izgatja, de a bizonytalan, és a Fidesztől időlegesen eltávolodó szavazókban ezek a jelenetek bekapcsolták a piros lámpát. 

A tiszás kifulladásra pedig érkeztek a párt kiszivárgott adóemelési tervei, valamint Ruszin-Szendi Romulusz afrikai diktátorokat megszégyenítő fegyverviselési botránya. Ezek a botrányok a párt elevenébe vágtak, mivel hetek óta gyakorlatilag csak védekezik Magyar Péter, és semmilyen vonzó ajánlattal nem sikerült előállnia. Ezzel párhuzamosan pedig Orbán Viktor és a Fidesz sikeres nyári akciókat vezetett.

Mindezek a fejlemények vezettek el a Fidesz mostani és egyébként több nyári időközi választáson aratott sikeréig.

„Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni!” Igen, én sem szeretnék most a balos közvélemény-kutatók helyében lenni. Ha tényleg hatalmas a proteszthangulat, ha tényleg óriási előnnyel vezet a Tisza, akkor vajon miért nem szenved sorozatban vereséget a Fidesz az időközi választásokon, és a Tisza miért nem nyeri meg ezeket kétharmados többséggel? Csupán erre az egyszerű kérdésre szeretnék választ kapni tőlük, de van egy sanda gyanúm:

jövő április biztos hallgatni fognak!

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos-4
2025. szeptember 23. 09:20
Nem jon el? 3 legjobbb magyarorszagi haverom kozul, akik 20 eve mind fideszesek voltak (velem egyutt), mar egyik se fideszes. igaz ezek mind diplomasok meg cegvezetok, a fidesz meg lehet behuzza a faluszeli kokerokkal meg a nyuggerekkel legfeljebb megint kivandorol fel millio tehetseg
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 23. 09:13
Ha a kormányváltó nem is, a Pszichopeti-váltó annál inkább. Józsefvárosban nem közvélemény-kutatás volt, hanem választás. Fidesz 52 százalék, ez több mint kétharmad, komcsi csürhe.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. szeptember 23. 09:03
Pötipeti felszólította Orbánt, hogy meg ne próbáljon önmerényelni, vagy külső támadást szimulálni. Lefordítom a Magyart magyarra: Pötiepti önmerényletre készül és "fideszes hordák" hamis zászlós támadását készíti elő az adócsökkentő békeharcos szeretetpártja aktivistái ellen. Ki fogad velem???
Válasz erre
0
0
nedudgi
2025. szeptember 23. 08:48
Lehet, hogy van kormányváltó hangulat, csak nem tud kiteljesedni, mert nincs akire leváltani.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!