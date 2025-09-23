Miért nem jön már el a kormányváltó hangulat? Pedig Magyar Péter szerint már rég elmenekült a kabinet!

Ez nem Magyar Péterék hétvégéje: vidéken is tarolt a Fidesz által támogatott jelölt
Kunmadarason a független, de Fidesz által támogatott Balogh Mariannát választották meg polgármesternek.
A baloldali közvélemény-kutatások rendre kormányváltó hangulatot mérnek, ám a valóság más képet mutat: a legutóbbi időközi választásokon a Fidesz nem gyengült, hanem erősített pozícióin, miközben Magyar Péter pártja válságba sodródott és képtelen volt áttörést elérni. Hol a kormányváltó hangulat? Kovács András véleménycikke.
„– Azért van egy kis rossz érzésem. Miért kell ekkora felhajtást csinálni? Mégiscsak becsaptuk az embereket. – Ugyan, kit csaptunk be? Magunkat? Mi tudjuk, miről van szó. A kutatókat? Azok örülnek, hogy plecsni van a mellükön. A széles tömegeket? Azok úgyse esznek se narancsot, se citromot, de boldogok, hogy velünk ünnepelhetnek. Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni! Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.” (Egy régi párbeszéd a kormányváltó hangulatról)
A Tanú című film fenti örökbecsű párbeszéde jut eszembe, amikor egy-egy időközi választás eredményhirdetése után a baloldali-liberális közvélemény-kutatókat, elemzőket hallgatom. Bár több mint egy éve szerintük hónapról hónapra egyre nagyobb előnnyel vezet Magyar Péter 25 főt tömörítő pártja, mégis az a hatalmas kormányellenes hangulat valahogyan csak nem akar megérkezni a választási helységekbe.
Ráadásul Magyar Péter még tavalyi színrelépésekor azt ígérte, hogy a kormány tagjai menekülni fognak,
ha az úgynevezett bizonyítékait bemutatja. A kormány persze azóta is a helyén van.
Pedig a szeptember 21-ei józsefvárosi időközi választással tálcán kapta az ellenzék a lehetőséget arra, hogy jelentős erőt demonstráljanak.
A kutatások szerint Budapesten már annyira vezet az ellenzék, hogy lassan a 110 százalék is meglesz.
Egy fideszes képviselő lemondása miatt kellett választani, tehát egy kormánypárti körzetet lehetett volna elhódítani. Ráadásul a VIII. kerület érintett részén 2019-ben és 2022-ben is a baloldali ellenzék győzött. Minden adott volt tehát a kormányellenes tábornak.
Ehhez képest Budapesten nem sikerült az egységes baloldalnak 50 százalék alá szorítaniuk a kormánypártokat. Bizony ez az eredmény teljesen szembemegy az úgynevezett „komoly szaktekintélyű” véleményvezérek jóslataival. Persze egy-két helyen látom felbukkanni, hogy az ominózus józsefvárosi körzet úgymond fideszes. Az utóbbi állítással csak egyetlen probléma van: tényekkel nem lehet alátámasztani.
Amit pedig végképp nem értek, ha a Tisza Párt tényleg irtózatos fölénnyel vezet a fővárosban, akkor ebben a választókerületben miért nem sikerült jelöltet állítani, és végül győzni?
Kérdésem persze költői…
Hagyjuk is el a főváros falait, nézzünk szét vidéken is! Kunmadarason 2024. június 9-én a Fidesz által is támogatott független jelölt, Balogh Marianna a szavazatok 38,98 százalékával szerezte meg a polgármesteri posztot, de a testületben nem tudott többséget szerezni, így idén új voksolást tartottak. Az időközi megméretettésen Balogh nemcsak közel 8 százalékponttal növelte a támogatottságát, hanem a képviselő-testületben is többséget szereztek az őt támogató képviselők. A kampány során több fideszes országgyűlési képviselő is kiállt a független jelölt mellett, így
erőteljes kormányváltó hangulat esetén Baloghnak veszítenie kellett volna. Ez is elmaradt.
Vidékjárásunkat pedig ne hagyjuk abba. Menjünk át Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből Somogy vármegye délnyugati szegletébe. Csurgón hasonló dolog történt, mint Kunmadarason: a polgármester és a testület között megromlott a viszony, ezért új voksolást kellett tartani. A kisvárosban 2024 júniusában Ilia Mihály az ellenzék civil jelöltje 60:40 arányban verte meg a Fidesz jelöltjét. Bár most nem indult a Fidesz támogatásával senki a polgármesteri posztért, de Ilia csak 36 szavazattal tudott nyerni független kihívójával szemben.
Tavaly még 423 volt a szavazatelőnye a mostani polgármesternek.
Csurgón tehát 2024-hez képest az ellenzéki polgármester fölénye majdnem elfogyott, míg a kormánypártok megerősítették a pozícióikat.
Összességében: ahol a kormánypártok elindultak, még erősítettek is a korábbi pozícióikon.
Ez történik, ha a választók hús-vér emberek közül választhatnak, és nem elvont közvélemény-kutatási kérdések esetében találkoznak a politikával.
Mindegyik kormánypárti sikernek az egyik legfőbb alapeleme az volt, hogy a jelölteket helyben ismerték, és nemcsak az online, hanem az offline kampányban is aktívan részt vettek.
Mindezeken túl persze van még egy másik magyarázat is a kormánypártok sikerére.
Magyar Péter ellenzéki mozgalma a mögöttünk hagyott hónapokban egyre mélyebb és mélyebb válságba zuhant.
Kezdődött az ukrán kémbotránnyal, majd pedig folytatódott Magyar kapkodó kommunikációjával és kudarcos országjárásával. A Tisza elnöke egyfelől hétről hétre Gyurcsány bukását megigéző módon tucatnyi programot és ígéretet jelentett be. Igazából még azok sem tudták ezeket követni, akik azért a politika ütőerén tartják a figyelmüket.
A vágyvezérelt vélekedések szerintem kölcsönösen le- és alábecsülik a politikai ellenfelet.
Másrészt Magyar nyári országjárása során mindenki szembesült azzal, hogy a tavalyi, viszonylag nagy érdeklődéssel szemben eléggé megcsappant a Tisza-vezér hallgatósága. A tömeg elfogyása mellett az is meglehetősen nagy visszatetszést keltett, hogy aki nem olyat kérdezett Magyartól az egyes fórumokon, ami a pártelnöknek tetszett volna, azokat kíméletlenül leugatta. Lehet kormányzati arroganciáról beszélni, lehet kritizálni a fideszes politikusokat, de
Lázár János egyetlen utcafórumán sem engedett meg olyan hangnemet a vele elégedetlenekkel szemben, mint a Tisza vezére.
Persze a tiszás törzstábort ez nem izgatja, de a bizonytalan, és a Fidesztől időlegesen eltávolodó szavazókban ezek a jelenetek bekapcsolták a piros lámpát.
A tiszás kifulladásra pedig érkeztek a párt kiszivárgott adóemelési tervei, valamint Ruszin-Szendi Romulusz afrikai diktátorokat megszégyenítő fegyverviselési botránya. Ezek a botrányok a párt elevenébe vágtak, mivel hetek óta gyakorlatilag csak védekezik Magyar Péter, és semmilyen vonzó ajánlattal nem sikerült előállnia. Ezzel párhuzamosan pedig Orbán Viktor és a Fidesz sikeres nyári akciókat vezetett.
Mindezek a fejlemények vezettek el a Fidesz mostani és egyébként több nyári időközi választáson aratott sikeréig.
„Az imperialistákat? Ühüm, azoknak alaposan túljártunk az eszén. Nem szeretnék most a helyükben lenni!” Igen, én sem szeretnék most a balos közvélemény-kutatók helyében lenni. Ha tényleg hatalmas a proteszthangulat, ha tényleg óriási előnnyel vezet a Tisza, akkor vajon miért nem szenved sorozatban vereséget a Fidesz az időközi választásokon, és a Tisza miért nem nyeri meg ezeket kétharmados többséggel? Csupán erre az egyszerű kérdésre szeretnék választ kapni tőlük, de van egy sanda gyanúm:
jövő április biztos hallgatni fognak!
