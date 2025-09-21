Ft
09. 21.
vasárnap
Nemzeti Választási Iroda Kunmadaras Balogh Marianna időközi választás polgármester Fidesz voks

Ez nem Magyar Péterék hétvégéje: vidéken is tarolt a Fidesz által támogatott jelölt

2025. szeptember 21. 21:23

Kunmadarason a független, de Fidesz által támogatott Balogh Mariannát választották meg polgármesternek.

2025. szeptember 21. 21:23
null

A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.

Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott. 

A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat – áll a valasztas.hu oldalon.

A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt.

A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult.

Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.

Józsefvárosban is nyert a Fidesz

Mint arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 21-én vasárnap a fővárosban, Józsefvárosban is időközi választ tartottak Ott is a Fidesz jelöltje lett a befutó. Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Gintonic68
2025. szeptember 21. 21:47
Gratulálok a kunmadarasiaknak! Jól döntöttek! 👍
Egyszeriember
2025. szeptember 21. 21:31
Mennyit kaptak a tiszás jelöltek?
states-2
2025. szeptember 21. 21:31
A pszichopata nem fog jól aludni, és valszeg a gyógyszeradagját is emelni kell, egy őskomcsi Józsefvárosban, verte agyon a komcsi csürhét, tehát az ő csürhéjét, szektáját a Fidesz. De nem csak ő fog rosszul aludni, hanem az elvtársi közvélemény-kutatók is már nem sokáig hazudozhatnak, hamisíthatnak adatokat.
belbuda
2025. szeptember 21. 21:27
Mi köze van ennek a Tiszához? Már teljesen belehülyültök a Magyar Péterbe…🫣
