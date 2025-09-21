Ez nem Magyar Péterék hétvégéje: vidéken is tarolt a Fidesz által támogatott jelölt

Győzött a Fidesz Budapesten
A fideszes Kozma Lajos a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg Józsefvárosban.
Kunmadarason a független, de Fidesz által támogatott Balogh Mariannát választották meg polgármesternek.
A független Balogh Marianna lett a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Kunmadaras polgármestere, miután vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a településen. A választáson a képviselő-testület nyolc tagját is megválasztották – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatokból.
Balogh Marianna, aki a korábbi településvezető is volt, 781 szavazatot kapott.
A másik két független polgármester-jelölt közül Rabatin Rolandra 765-en szavaztak, Vass Attila Márkra 146-an adták a voksukat – áll a valasztas.hu oldalon.
A nagyközségben választásra jogosult 3870 emberből 1714-en vettek részt a polgármester-választáson, húsz érvénytelen szavazat volt.
A nyolc képviselői helyért 22 független jelölt indult.
Az időközi választást azért írták ki, mert a település képviselő-testülete május végén kimondta a feloszlását.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, szeptember 21-én vasárnap a fővárosban, Józsefvárosban is időközi választ tartottak Ott is a Fidesz jelöltje lett a befutó. Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.
(MTI)
