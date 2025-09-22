Elemző a józsefvárosi időközi választás eredményéről: A Fidesz szervezett politikai erő, a tiszások megint csak magyarázkodnak

Az elemző kiemelte, „a Fidesz egy szervezett politikai erő, amely tartja a kapcsolatot a választókkal, egyértelműen jó mozgósító képességgel rendelkezik, amivel fölényes győzelmet tud aratni egy időközi választáson”.

Majd azzal folytatta, a tiszások most azzal védekeznek, hogy nem indultak el a választáson. Ez Deák szerint két dolgot üzen.

Az egyik az, hogy a Tiszának nincsenek emberei, jelöltjei,

a másik pedig, hogy nem is mernek elindulni egy időközin.

„Ha kikapnak és a Fidesz nyer, az gyakorlatilag végképp szertefoszlatja azt a kormányváltással kapcsolatos reményt, amit Magyar Péter próbál táplálni a választókban” – szögezte le a szakértő.

Deák Dániel azt is hangsúlyozta, hogy az ellenzéki szavazókat korábban arra „nevelték”, hogy teljesen mindegy, ki az ellenzék jelöltje, arra kell szavazni, a kormánypártok ellenében. Éppen ezért a tiszás szavazók nagy valószínűséggel most a Kutyapárt jelöltjére voksoltak, de így sem sikerült nyernie a baloldalnak Józsefvárosban.