Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Kozma Lajos Nagy Attila Tibor időközi választás ellenzék eredmények győzelem Deák Dániel józsefváros

Elemző a józsefvárosi időközi választás eredményéről: A Fidesz szervezett politikai erő, a tiszások megint csak magyarázkodnak

2025. szeptember 22. 12:18

Deák Dániel szerint az ellenzéknek arcul csapás a vasárnapi budapesti fideszes győzelem.

2025. szeptember 22. 12:18
null

A szeptember 21-i időközi választáson győzelmet aratott kutyapárti kihívója felett a Fidesz jelöltje. 

Kozma Lajos a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg.

Ezt is ajánljuk a témában

A Fidesz szervezett politikai erő, a tiszások megint csak magyarázkodnak

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az időközi választásoknak mindig van jelentősége abból a szempontból, hogy meg lehet nézni: az egyes politikai erőknek milyen a mozgósító képessége akár egy alacsonyabb részvétel esetén is. „Ilyenkor mindig az mutatkozik meg, hogy melyik politikai erő a szervezettebb, melyik tudja még akár a választástól távolabb eső időszakban is mozgósítani a saját szavazóit” – nyilatkozta a szakértő a Magyar Nemzetnek.

Az elemző kiemelte, „a Fidesz egy szervezett politikai erő, amely tartja a kapcsolatot a választókkal, egyértelműen jó mozgósító képességgel rendelkezik, amivel fölényes győzelmet tud aratni egy időközi választáson”

Majd azzal folytatta, a tiszások most azzal védekeznek, hogy nem indultak el a választáson. Ez Deák szerint két dolgot üzen. 

  • Az egyik az, hogy a Tiszának nincsenek emberei, jelöltjei,
  • a másik pedig, hogy nem is mernek elindulni egy időközin.

„Ha kikapnak és a Fidesz nyer, az gyakorlatilag végképp szertefoszlatja azt a kormányváltással kapcsolatos reményt, amit Magyar Péter próbál táplálni a választókban” – szögezte le a szakértő. 

Deák Dániel azt is hangsúlyozta, hogy az ellenzéki szavazókat korábban arra „nevelték”, hogy teljesen mindegy, ki az ellenzék jelöltje, arra kell szavazni, a kormánypártok ellenében. Éppen ezért a tiszás szavazók nagy valószínűséggel most a Kutyapárt jelöltjére voksoltak, de így sem sikerült nyernie a baloldalnak Józsefvárosban.

Mozgalmasan indult az őszi szezon

A vezető elemző arra is kitért, hogy összességében ilyenkor az egész hétvégét kell nézni. „Volt a digitális polgári köröknek egy nagygyűlése. Nagyon sokan voltak, energiát, magabiztosságot sugárzott ez a rendezvény. A Tisza Pártnak volt egy családi napja Gödöllőn, ami érdektelenségbe fulladt, nem ment el rá szinte senki, még Bódis Kriszta genderaktivista is inkább hazament”. 

„Volt vasárnap egy, a balos influenszerek által rendezett tüntetés, amin jóval kevesebben voltak, mint a tavalyi hasonló tüntetésen, és ezt fejelte meg az időközi választási győzelem, tehát összességében érződik ezen a hétvégén is, ami már az elmúlt hónapokban tapasztalható volt. Nevezetesen, hogy 

a Fidesz erősödött, lendületet vett, míg az ellenzék most inkább a csökkenés útján van, tehát lendületet vesztett a Tisza Párt és az ellenzék is”

– mutatott rá Deák.

A XXI. Század Intézet vezető munkatársa arról is beszélt, hogy a fenti események, az időközi választások, vagy akár az október 23-ára meghirdetett békemenet rendre megcáfolják az „ellenzéki buborékban” terjedő mítoszokat. „Ilyenkor sokan rádöbbennek a valóságra. Ez kicsit olyan, mint a 2022-es választás, akkor is sokan elhitték, hogy fej-fej melletti küzdelemben nyerhet az ellenzék, majd szembesültek a valósággal, és jött a fideszes kétharmad” – zárta a beszélgetést Deák Dániel.

Ezt is ajánljuk a témában

Így látja a baloldali elemző az eredményt

A józsefvárosi időközin aratott fideszes siker kapcsán Nagy Attila Tibor politikai elemző is kifejtette a véleményét. Nagy 

az alacsony részvételt hibáztatta a kormánypártok győzelméért, és az eredményről azt mondta, az nem reprezentatív.

„A józsefvárosi eredmény jól mutat a Fidesz számára az országos nyilvánosságban, már csak azért is, mert mégiscsak egy ellenzéki polgármester által vezetett kerületben sikerült a kormánypárt jelöltjének eredményesen szerepelni”  – jelentette ki.

Ezután ismertette, hogy abban  önkormányzati egyéni választókerületben, amelyben a fideszes Kozma Lajos győzött, mindössze négyezer választópolgár él, ehhez képest a részvétel is alacsony volt, 21,6 százalékos. 

Az elemző arról is beszélt, hogy a Tisza Párt – bár akár állíthatott is volna jelöltet – nem vett részt a választáson. Nagy Attila Tibor szerint ezért az eredményből nem lehet megállapítani az országos pártpreferncia-mérések megalapozottságát.

Persze, ettől az eredménytől Pikó András polgármester még nem boldog, bár a képviselő-testületi erőviszonyokon az eredmény nem változtat”

 – mondta Nagy.

A politikai elemző a kunmadarasi eredményt – ahol a független, de Fidesz által támogatott polgármester-jelölt lett a befutó – is értékelte. Nagy Attila Tibor szerint ott olyan alacsony volt a részvételi arány, hogy az eredmény nem tekinthető reprezentatívnak az ország egészére nézve – idézte a szakértőt a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Kozma Lajos Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2025. szeptember 22. 13:26
deák! Akár hiszed,akár nem ,de örülök ennek a Fidesz-győzelemnek, de te betegesen túlértékeled. 22% volt a részvétel. Tehát nem szabad túlünnepelni ezt a győzelmet. Valóban lendületbe jött a Fidesz, de az elsősorban annak köszönhető hogy poloska és társai teljesen kezdenek becsavarodni. Folyamatosan baromságokat beszélnek, ezért szerencsére egyre többen kezdenek tőlük megijedni, de ez nem jelenti azt hogy a szavazók többsége imádja a Fideszt. Jelenleg is a szavazók 40%-a fanatikusan gyűlöli a Fideszt és 20% többé-kevésbé. De remélhetőleg a legkisebb szar alapon végül a Fidesz nyer.
Válasz erre
2
0
basti64
2025. szeptember 22. 13:12
Savanyú a szöllö, eftársak??? Annyiszor köllene megismételni a választásokat, amíg poloskáék nyernek? Hi-hi-hi…!
Válasz erre
3
0
semmi-nem-lesz-elfelejtve
2025. szeptember 22. 13:09
20%-os részvétellel épphogy sikerült legyőzni a kutyákat :DDDDDD érted, a viccpártot. Óriási siker, harcosok!
Válasz erre
0
3
survivor
2025. szeptember 22. 13:08
OFF TOPIC Végig hallgattam az Intervision 2025 klippjeit mind a 23 versenydalról. Semmivel se rosszabbak mint az Eurovision szokásos dalai a fekák zenéje exotikus, a latinóké latinos közép -Ázsia: vegyes India /KÍna / Vietnám (a győztes ) túl "európaias" az orosz/ belorusz/szerb: európai az usa egy színest hozott DE SEHOL EGY BUZI ! SEHOL !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!