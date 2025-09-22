Elemző a józsefvárosi időközi választás eredményéről: A Fidesz szervezett politikai erő, a tiszások megint csak magyarázkodnak

Fideszes siker Józsefvárosban: ez a feladat vár Kozma Lajos képviselőre
Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy a kutyapártos jelölt korábbi munkahelyének felügyeleti szerve megerősítette: az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult.
Deák Dániel szerint az ellenzéknek arcul csapás a vasárnapi budapesti fideszes győzelem.
A szeptember 21-i időközi választáson győzelmet aratott kutyapárti kihívója felett a Fidesz jelöltje.
Kozma Lajos a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az időközi választásoknak mindig van jelentősége abból a szempontból, hogy meg lehet nézni: az egyes politikai erőknek milyen a mozgósító képessége akár egy alacsonyabb részvétel esetén is. „Ilyenkor mindig az mutatkozik meg, hogy melyik politikai erő a szervezettebb, melyik tudja még akár a választástól távolabb eső időszakban is mozgósítani a saját szavazóit” – nyilatkozta a szakértő a Magyar Nemzetnek.
Az elemző kiemelte, „a Fidesz egy szervezett politikai erő, amely tartja a kapcsolatot a választókkal, egyértelműen jó mozgósító képességgel rendelkezik, amivel fölényes győzelmet tud aratni egy időközi választáson”.
Majd azzal folytatta, a tiszások most azzal védekeznek, hogy nem indultak el a választáson. Ez Deák szerint két dolgot üzen.
„Ha kikapnak és a Fidesz nyer, az gyakorlatilag végképp szertefoszlatja azt a kormányváltással kapcsolatos reményt, amit Magyar Péter próbál táplálni a választókban” – szögezte le a szakértő.
Deák Dániel azt is hangsúlyozta, hogy az ellenzéki szavazókat korábban arra „nevelték”, hogy teljesen mindegy, ki az ellenzék jelöltje, arra kell szavazni, a kormánypártok ellenében. Éppen ezért a tiszás szavazók nagy valószínűséggel most a Kutyapárt jelöltjére voksoltak, de így sem sikerült nyernie a baloldalnak Józsefvárosban.
A vezető elemző arra is kitért, hogy összességében ilyenkor az egész hétvégét kell nézni. „Volt a digitális polgári köröknek egy nagygyűlése. Nagyon sokan voltak, energiát, magabiztosságot sugárzott ez a rendezvény. A Tisza Pártnak volt egy családi napja Gödöllőn, ami érdektelenségbe fulladt, nem ment el rá szinte senki, még Bódis Kriszta genderaktivista is inkább hazament”.
„Volt vasárnap egy, a balos influenszerek által rendezett tüntetés, amin jóval kevesebben voltak, mint a tavalyi hasonló tüntetésen, és ezt fejelte meg az időközi választási győzelem, tehát összességében érződik ezen a hétvégén is, ami már az elmúlt hónapokban tapasztalható volt. Nevezetesen, hogy
a Fidesz erősödött, lendületet vett, míg az ellenzék most inkább a csökkenés útján van, tehát lendületet vesztett a Tisza Párt és az ellenzék is”
– mutatott rá Deák.
A XXI. Század Intézet vezető munkatársa arról is beszélt, hogy a fenti események, az időközi választások, vagy akár az október 23-ára meghirdetett békemenet rendre megcáfolják az „ellenzéki buborékban” terjedő mítoszokat. „Ilyenkor sokan rádöbbennek a valóságra. Ez kicsit olyan, mint a 2022-es választás, akkor is sokan elhitték, hogy fej-fej melletti küzdelemben nyerhet az ellenzék, majd szembesültek a valósággal, és jött a fideszes kétharmad” – zárta a beszélgetést Deák Dániel.
Nem csak a résztvevők, de az aktivisták száma is megcsappant. A Tisza családi napján nem csak érdeklődőből volt kevés, de a fellépőket is lemondták.
A józsefvárosi időközin aratott fideszes siker kapcsán Nagy Attila Tibor politikai elemző is kifejtette a véleményét. Nagy
az alacsony részvételt hibáztatta a kormánypártok győzelméért, és az eredményről azt mondta, az nem reprezentatív.
„A józsefvárosi eredmény jól mutat a Fidesz számára az országos nyilvánosságban, már csak azért is, mert mégiscsak egy ellenzéki polgármester által vezetett kerületben sikerült a kormánypárt jelöltjének eredményesen szerepelni” – jelentette ki.
Ezután ismertette, hogy abban önkormányzati egyéni választókerületben, amelyben a fideszes Kozma Lajos győzött, mindössze négyezer választópolgár él, ehhez képest a részvétel is alacsony volt, 21,6 százalékos.
Az elemző arról is beszélt, hogy a Tisza Párt – bár akár állíthatott is volna jelöltet – nem vett részt a választáson. Nagy Attila Tibor szerint ezért az eredményből nem lehet megállapítani az országos pártpreferncia-mérések megalapozottságát.
Persze, ettől az eredménytől Pikó András polgármester még nem boldog, bár a képviselő-testületi erőviszonyokon az eredmény nem változtat”
– mondta Nagy.
A politikai elemző a kunmadarasi eredményt – ahol a független, de Fidesz által támogatott polgármester-jelölt lett a befutó – is értékelte. Nagy Attila Tibor szerint ott olyan alacsony volt a részvételi arány, hogy az eredmény nem tekinthető reprezentatívnak az ország egészére nézve – idézte a szakértőt a Magyar Nemzet.
