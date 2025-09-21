Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Bruti Tisza Magyar Kétfarkú Kutya Párt családi nap Gödöllő

Apad a Tisza – érdektelenségbe fulladt a Tisza családi napja Gödöllőn

2025. szeptember 21. 17:26

Nem csak a résztvevők, de az aktivisták száma is megcsappant. A Tisza családi napján nem csak érdeklődőből volt kevés, de a fellépőket is lemondták.

2025. szeptember 21. 17:26
tisza

A Tisza Párt szeptember 20-án, szombaton családi napot tartott a gödöllői Alsóparkban. A rendezvényt reklámozó Facebook-oldalon a részletes programot is megosztották, amely szerint a párt több politikusa és aktivistája is részt vett volna különböző kerekasztal beszélgetéseken. Bódis Kriszta az oktatásról, Kármán András és Dálnoki Áron pedig a gazdaságról szóló beszélgetés vendégei lettek volna. Végül ezek a beszélgetések elmaradtak, csakúgy, mint az érdeklődők. 

Kevés embert érdekelt a Tisza családi napja
A szervezőkön kívül kevés érdeklődött vonzott a Tisza családi napja.
Forrás:  Facebook/Talpra Nagytarcsa TISZA Sziget

A közösségi oldalakon megosztott felvételek alapján a Tisza gödöllői családi napja érdektelenségbe fulladt.

Ezért nem vonzotta az embereket a Tisza családi napja

Az elmúlt hónapok történései alapján sem a Tisza aktivisták, sem az érdeklődők távolmaradása nem meglepő, egyre kevesebb embert szólít meg Magyar Péterék hergelése, különösen a közelmúlt botrányai miatt.

Mint ismert, augusztus végén a Tisza Párt saját magát buktatta le, amikor kiderült, hogy brutális adóemelésre készülnek. Egy, a párt etyeki fórumán készült felvételen Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke mikrofonba közölte: 

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” 

Az Index pedig megszerzett egy dokumentumot, amelyből kiderült, hogy Magyar Péterék, kormányra kerülésük esetén háromkulcsos adórendszert vezetnének be,

 amellyel  jelentősen növekedne a középosztály és a magasabb keresetűek adóterhe, már a havi bruttó 400 ezer forint felett keresőké is.

A változás nettó bércsökkenést hozna: egy átlagfizetésű kétkeresős családnál évente akár félmillió forint kiesést jelentene. 500 ezer forintos fizetés esetén a mostanihoz képest évente plusz 70 ezer forint, átlagfizetésnél plusz 242 ezer forint befizetést jelentene a Tisza-adó.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a rendszer elsősorban a dolgozó, gyermeket nevelő családokat sújtaná, miközben csökkentené a munkavállalási kedvet és az ösztönzőket a magasabb jövedelem elérésére. Nem csoda, hogy a gödöllői családok nem voltak vevők a Tiszára: nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek a Tisza-adóból.

Szinte az összes Tiszás aktivista szereplését lemondták

Végül az aktivisták közül csak a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól átigazoló humorista, Bruti lépett fel az eredeti program szerint önálló estjével. Rajta kívül a Gödöllőn élő Kollár Kinga tartotta még a frontot. Mint ismert, utóbbi tavaly áprilisban szerzett magának országos hírnevet, amikor az Európai Parlamentben arról beszélt, örül annak, hogy eredményes volt a Magyarországnak járó uniós források visszatartása:

„Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi” – mondta a felszólalásban, amelyet azóta is sokan a Tisza Párt őszödi beszédeként emlegetnek.

Kisállatbemutató, ebédszünet és közéleti kvíz a Tisza arcai helyett

A hetekkel ezelőtt megosztott eredeti program szerint délelőtt 10 órától fél 12-ig Oktatási kerekasztal beszélgetés lett volna Bódis Krisztával, majd délután 14 órától 15:30-ig Kármán András (elismert pénz-, adó- és gazdaságpolitikai szakember), Dálnoki Áron (TISZA Párt gazdaságfejlesztési bizottsagának tagja) vett volna részt egy gazdasági kerekasztalon – írták eredetileg.

Bódis Krisztáék pódiumbeszélgetésének helyére végül betették az eredetileg 9 órakor kezdődő kisállatbemutatót, 

Dálnokiék szereplésének lefújását pedig egyszerűen úgy oldották meg, hogy meghosszabbították az előtte és utána lévő programokat. A drasztikus programváltozásnak köze lehet Tarr Zoltán elszólásaihoz, amely után Magyar Péter jobbnak látja minél kevesebbet szerepeltetni a politikusait.

Nyitókép: Facebook/Talpra Nagytarcsa TISZA Sziget

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
2025. szeptember 21. 19:57
Tegyük fel hogy valaki Tisza szavazó. Akkor minden héten menni kéne ugyanazokat a paneleket végighallgatni különböző seregszemléken? Elvileg még kampányidőszak sincs. Inkább szórakozzanak az emberek a szabadidejükben.
Válasz erre
0
0
És Én
2025. szeptember 21. 19:47
Árad a tisza. 1 cm -ről 1,5cm-re. Ez nagy áradás.
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 21. 19:29
A fellépők leléptek.
Válasz erre
1
0
kalapali2
2025. szeptember 21. 19:17
Na akkor dr Maligan vigasztalhatja a poloskat!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!