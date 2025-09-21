Apad a Tisza – érdektelenségbe fulladt a Tisza családi napja Gödöllőn

Ez a rendszer elsősorban a dolgozó, gyermeket nevelő családokat sújtaná, miközben csökkentené a munkavállalási kedvet és az ösztönzőket a magasabb jövedelem elérésére. Nem csoda, hogy a gödöllői családok nem voltak vevők a Tiszára: nem kérnek az adóemelésből, nem kérnek a Tisza-adóból.

Szinte az összes Tiszás aktivista szereplését lemondták

Végül az aktivisták közül csak a Magyar Kétfarkú Kutya Párttól átigazoló humorista, Bruti lépett fel az eredeti program szerint önálló estjével. Rajta kívül a Gödöllőn élő Kollár Kinga tartotta még a frontot. Mint ismert, utóbbi tavaly áprilisban szerzett magának országos hírnevet, amikor az Európai Parlamentben arról beszélt, örül annak, hogy eredményes volt a Magyarországnak járó uniós források visszatartása:

„Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi” – mondta a felszólalásban, amelyet azóta is sokan a Tisza Párt őszödi beszédeként emlegetnek.