Fideszes siker Józsefvárosban: ez a feladat vár Kozma Lajos képviselőre

Szintet lépett a 444 – álhírt közöltek a józsefvárosi időközi választásról
Kutyapárti győzelmet hirdettek annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt, a Fidesz jelöltjére szavaztak a legtöbben.
Ferencz Orsolya azt is elárulta, hogy a kutyapártos jelölt korábbi munkahelyének felügyeleti szerve megerősítette: az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a szeptember 21-i időközi választáson a Fidesz győzött Józsefvárosban:
Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg.
Az eredményhirdetést követően megkerestük a kerület országgyűlési képviselőjét, Ferencz Orsolyát, aki a kampányban végig Kozma mellett állt, és segítette. A kormánypárti politikus örömmel jelentette ki, hogy „sikerült felszántaniuk a várost”.
Előre tekintve elhangzott, hogy
Kozma Lajos feladata most az, hogy elindítsa a rend, a biztonság és a nyugalom programját.
A kerületben a drogprobléma egészen elképesztő méreteket öltött Pikó András polgármesterék liberális drogpolitikája miatt. Ezt csak fokozza a hajléktalanok ellátatlansága, és az ebből adódó problémák, valamint a köztisztaság és a közbiztonság kérdése” – sorolta.
Ferencz Orsolya elmondta, hogy Kozma Lajos a kerületben született, él és dolgozik. Tartja a kapcsolatot a közös képviselőkkel és intézi a házak ügyeit, így kellő tapasztalattal bír. „Tehát a legjobb kezekben van a város. S most teljes erővel bele fog abba állni, hogy megerősítse a józsefvárosi Fidesz-KDNP-t” – húzta alá.
Az iránti érdeklődésünkre, hogy Balázs Andrásra milyen sors vár, hiszen előkerültek a viseltes dolgai az előző munkahelyéről, a MOME-ról, Ferencz Orsolya azt felelte, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint felügyeleti szerv erősítette meg nekik, hogy a kutyapárti jelöltettel szemben az etikai vizsgálat jogkövetkezménnyel zárult, és Balázs Andrást a határozott idejű munkaszerződésének a megszűnéséig felmentették a munkavégzés alól.
„Ez tehát egy elmarasztaló ítélet.
Szégyen, hogy ilyen ember közbizalomért folyamodott egy választáson, képviselővé akart válni.
Vissza akart élni a választók bizalmával” – hangsúlyozta.
Majd azzal folytatta, hogy „ez a Kétfarkú Kutyapártra nézve is egy mélységes szégyen, hogy egy ilyen embert indítottak. De igaz ez olyan politikusokra is, mint Pikó András, Jámbor András, Baranyi Krisztina vagy Kovács Gergely. Nekik is le kell vonniuk a következtetéseket” – üzente meg az országgyűlési képviselő.
Ferencz Orsolya aláhúzta, hogy ez is mutatja, hogy mennyire „vicces” is a Kétfarkú Kutyapárt.
Az erőszak és a bántalmazás nem vicces.
Az sem volt humoros, hogy Döme Zsuzsanna azon viccelődött a kampányzárón nagy slukkokat szívva a cigarettájából, hogy Balázs András azért késik, mert éppen nőket ver. Mindezt mi visszautasítjuk minden bántalmazott nő nevében” – szögezte le.
A fideszes politikus ehhez kapcsolódóan még rámutatott, hogy jellemző a baloldalra, hogy akkor szólalnak csak fel a bántalmazási ügyekben, ha az politikai érdekük. „Pedig nekik most határozottan fel kellett volna szólítaniuk a saját jelöltjüket, hogy mindenképp tisztázza ezt az ügyet. Azonban nem ez történt, hanem egyenesen menekültek az újságírók kérdései elől” – mutatott rá.
A parlamenti képviselő ezután felhívta arra a figyelmet, hogy már előttük is a következő feladat, mivel a Kozma Lajoséval szomszédos körzetben is időközi választás lesz novemberben. Ott most szedték össze a jelöltnek, Pálovics Emesének a szükséges aláírások sokszorosát. „Így mi most nem állunk meg, hanem gőzerővel ráfordulunk a következő választási győzelemre” – hangzott el.
Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora nem kelt a volt munkavállalójának védelmére.