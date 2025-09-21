Fideszes siker Józsefvárosban: ez a feladat vár Kozma Lajos képviselőre

Ferencz Orsolya aláhúzta, hogy ez is mutatja, hogy mennyire „vicces” is a Kétfarkú Kutyapárt.

Az erőszak és a bántalmazás nem vicces.

Az sem volt humoros, hogy Döme Zsuzsanna azon viccelődött a kampányzárón nagy slukkokat szívva a cigarettájából, hogy Balázs András azért késik, mert éppen nőket ver. Mindezt mi visszautasítjuk minden bántalmazott nő nevében” – szögezte le.

A fideszes politikus ehhez kapcsolódóan még rámutatott, hogy jellemző a baloldalra, hogy akkor szólalnak csak fel a bántalmazási ügyekben, ha az politikai érdekük. „Pedig nekik most határozottan fel kellett volna szólítaniuk a saját jelöltjüket, hogy mindenképp tisztázza ezt az ügyet. Azonban nem ez történt, hanem egyenesen menekültek az újságírók kérdései elől” – mutatott rá.