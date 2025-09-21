Ft
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
időközi választás szavazat 444.hu fake news győzelem hírek Deák Dániel józsefváros

Szintet lépett a 444 – álhírt közöltek a józsefvárosi időközi választásról

2025. szeptember 21. 21:11

Kutyapárti győzelmet hirdettek annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt, a Fidesz jelöltjére szavaztak a legtöbben.

2025. szeptember 21. 21:11
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a szeptember 21-i időközin győzelmet aratott Józsefvárosban a Fidesz jelöltje. 

Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg 

– számolt be a budapesti sikerről közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, fővárosi frakcióvezető.

Ugyanakkor az eredmény közlése kapcsán a 444 szintet lépett. A kormánykritikus portál ugyanis azt írta,

Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben”

 – szúrta ki a fake news-t Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A cikk leadjében az olvasható, „a hagyományosan fideszes választókerületben csúnyán kikapott a fideszes jelölt”.

A cikk szerzője, Tóth-Szenesi Attila 20 óra 08 perckor még a fenti hírt közölte, majd 20 óra 21 perckor már fideszes győzelemről számolt be. 

Az erről készült – bármilyen vágást, módosítást nélkülöző – képernyőfotót alább tekintheti meg: 

Forrás: 444.hu/Képernyőfotó

Napok óta rezgett a léc a kutyapártos jelöltnek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje, Balázs András. Ferencz Orsolya, a Fidesz országgyűlési képviselője levelet is írt a férfi korábbi foglalkoztatójának, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektorának.

Az egyetem vezetője nem erősítette meg és nem is cáfolta a politikussal szemben támasztott vádakat.

Az eset kapcsán a kihívó, – a későbbi győztes – Kozma Lajos is megszólalt. A fideszes városatya úgy fogalmazott, 

Én ezt mélységesen elítélem. A mi politikai közösségünk maximálisan elítéli az olyan embereket, akik nők és gyermekek ellen erőszakkal lépnek fel".

Kozma hozzátette, hogy az ügy nemcsak a Kutyapárt jelöltjéről szól, hanem azokról is, akik mögé álltak. „Ha ez a vád igaz, akkor Pikó Andrásékat is minősíti, hogy egy ilyen jelölt mellé álltak” – szögezte le.

 

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

