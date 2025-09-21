Szintet lépett a 444 – álhírt közöltek a józsefvárosi időközi választásról

Győzött a Fidesz Budapesten
A fideszes Kozma Lajos a szavazatok több mint 50 százalékát szerezte meg Józsefvárosban.
Kutyapárti győzelmet hirdettek annak ellenére, hogy nyilvánvaló volt, a Fidesz jelöltjére szavaztak a legtöbben.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a szeptember 21-i időközin győzelmet aratott Józsefvárosban a Fidesz jelöltje.
Kozma Lajos a szavazatok 52 százalékát szerezte meg
– számolt be a budapesti sikerről közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, fővárosi frakcióvezető.
Ugyanakkor az eredmény közlése kapcsán a 444 szintet lépett. A kormánykritikus portál ugyanis azt írta,
Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben”
– szúrta ki a fake news-t Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
A cikk leadjében az olvasható, „a hagyományosan fideszes választókerületben csúnyán kikapott a fideszes jelölt”.
A cikk szerzője, Tóth-Szenesi Attila 20 óra 08 perckor még a fenti hírt közölte, majd 20 óra 21 perckor már fideszes győzelemről számolt be.
Az erről készült – bármilyen vágást, módosítást nélkülöző – képernyőfotót alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje, Balázs András. Ferencz Orsolya, a Fidesz országgyűlési képviselője levelet is írt a férfi korábbi foglalkoztatójának, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektorának.
Az egyetem vezetője nem erősítette meg és nem is cáfolta a politikussal szemben támasztott vádakat.
Az eset kapcsán a kihívó, – a későbbi győztes – Kozma Lajos is megszólalt. A fideszes városatya úgy fogalmazott,
Én ezt mélységesen elítélem. A mi politikai közösségünk maximálisan elítéli az olyan embereket, akik nők és gyermekek ellen erőszakkal lépnek fel".
Kozma hozzátette, hogy az ügy nemcsak a Kutyapárt jelöltjéről szól, hanem azokról is, akik mögé álltak. „Ha ez a vád igaz, akkor Pikó Andrásékat is minősíti, hogy egy ilyen jelölt mellé álltak” – szögezte le.
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora nem kelt a volt munkavállalójának védelmére.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala