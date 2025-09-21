Szintet lépett a 444 – álhírt közöltek a józsefvárosi időközi választásról

Az eset kapcsán a kihívó, – a későbbi győztes – Kozma Lajos is megszólalt. A fideszes városatya úgy fogalmazott,

Én ezt mélységesen elítélem. A mi politikai közösségünk maximálisan elítéli az olyan embereket, akik nők és gyermekek ellen erőszakkal lépnek fel".

Kozma hozzátette, hogy az ügy nemcsak a Kutyapárt jelöltjéről szól, hanem azokról is, akik mögé álltak. „Ha ez a vád igaz, akkor Pikó Andrásékat is minősíti, hogy egy ilyen jelölt mellé álltak” – szögezte le.