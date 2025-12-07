Ettől biztosan ideges lesz Magyar Péter: a Partizánban bevallották, hogy a Tisza gazdaságpolitikai programja baloldali (VIDEÓ)

Kitört a pánik: a Tisza-hívek nem értik a zuhanást, saját közvélemény-kutatóikat vádolják csalással
Lejtmenetben a Tisza Párt.
A Fidesz támogatottsága 49 százalékra emelkedett, miközben a Tisza Párt a júliusi 42 százalékról decemberre 38 százalékra csökkent – idézte Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője a Real-PR 93 közvélemény-kutatását, legfrissebb videójában.
Az adatok láthatóan érzékenyen érintették a Tisza Párt holdudvarát, Deák Dániel szerint nem véletlen, hogy a baloldal mostanában egyre hangosabban panaszkodik amiatt, hogy a Fidesz ismét lendületbe jött, míg a Tisza esetében már nem érzékelik azt a frissességet és újdonságot, ami korábban jellemezte.
„A tiszás Török Gábor legfrissebb „elemzésében” is azt valószínűsíti, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, érezhető erősödést lát ő is a kormányoldal esetében. Ehhez társul a baloldali Medián legfrissebb kutatása, amely azt jelzi, hogy egyre többen tartják alkalmasabbnak Orbán Viktort, mint Magyar Pétert a miniszterelnöki pozíció betöltésére” – fogalmazott Deák Dániel. Az elemző különösen súlyosnak tartja a helyzetet a Tisza szempontjából:
Óriási bajban lesz a Tisza Párt a 2026-os választásokon, Magyar Péter pozitív megítélése 12 százalékot esett, míg Orbán Viktoré 14 százalékot javult, ami egy brutális arány.”
Deák Dániel felidézte Kacskovics Mihály Bélát, a hvg.hu újságíróját is, aki egy podcastban szintén arról beszélt, hogy már a novemberi Medián-felmérés is sokkoló volt: a lakosság 38 százaléka számít kormányváltásra, míg 45 százalék szerint marad a Fidesz. Az újságíró szerint úgy tűnik, Magyar Péter mögött álló csapat elvesztette a korábbi erős témavezető képességét.
Emellett a Partizán egyik adásában nyíltan elismerték, hogy a Tisza gazdasági programját baloldali szemléletű szakember írja.
Schultz Nóra így fogalmazott Kármán Andrásról: „Kármán András esetében is, amit eddig elmondott arról, hogy milyen módon kell újrahuzalozni a prioritásait a magyar gazdaságpolitikának ebből a társadalmi perspektívából, az nekem balosnak tűnik.”
Végül Deák Dániel arra is rávilágított, hogy Magyar Péter kommunikációja hónapok óta láthatóan stratégia nélküli kapkodás. „Napi aktuálpolitikai ügyekbe próbál belekapaszkodni, és azon lovagol különböző Facebook-posztokban. Ez arra jó, hogy az ellenzéki tábort hergelje, de a bizonytalanok megszólítása ezzel az agresszív és támadó stílussal esélytelen számára” – állapította meg az elemző, hozzátéve: ezzel szemben a Fidesz kommunikációja továbbra is egy átgondolt, hosszú távú stratégia mentén zajlik.
Nyitókép forrása: Ferenc Isza / EC / AFP
