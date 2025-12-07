Ettől biztosan ideges lesz Magyar Péter: a Partizánban bevallották, hogy a Tisza gazdaságpolitikai programja baloldali (VIDEÓ)

Deák Dániel felidézte Kacskovics Mihály Bélát, a hvg.hu újságíróját is, aki egy podcastban szintén arról beszélt, hogy már a novemberi Medián-felmérés is sokkoló volt: a lakosság 38 százaléka számít kormányváltásra, míg 45 százalék szerint marad a Fidesz. Az újságíró szerint úgy tűnik, Magyar Péter mögött álló csapat elvesztette a korábbi erős témavezető képességét.

Emellett a Partizán egyik adásában nyíltan elismerték, hogy a Tisza gazdasági programját baloldali szemléletű szakember írja.

Schultz Nóra így fogalmazott Kármán Andrásról: „Kármán András esetében is, amit eddig elmondott arról, hogy milyen módon kell újrahuzalozni a prioritásait a magyar gazdaságpolitikának ebből a társadalmi perspektívából, az nekem balosnak tűnik.”

Végül Deák Dániel arra is rávilágított, hogy Magyar Péter kommunikációja hónapok óta láthatóan stratégia nélküli kapkodás. „Napi aktuálpolitikai ügyekbe próbál belekapaszkodni, és azon lovagol különböző Facebook-posztokban. Ez arra jó, hogy az ellenzéki tábort hergelje, de a bizonytalanok megszólítása ezzel az agresszív és támadó stílussal esélytelen számára” – állapította meg az elemző, hozzátéve: ezzel szemben a Fidesz kommunikációja továbbra is egy átgondolt, hosszú távú stratégia mentén zajlik.