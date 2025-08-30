Családi vonás? Magyar Péter apja szektásnak és reménytelennek nevezett egy fideszes választót, sőt elmegyógyintézetbe is küldené

Újabb magyarázata került elő annak, honnan is szerezte Magyar Péter fenyegetőző, erőszakoskodó természetét.

Úgy tűnik, ez családi vonás.

Az állítást ez a Facebook-komment bizonyítja.

A hozzászóláson olvasóink is jól láthatják, amint Magyar Péter apja szektatagnak és reménytelennek nevezi egy honfitársát.

Továbbá Magyar István elmondása szerint a fia pártjának győzelme esetén Magyar Péter újra megnyitná a lipótmezei elmegyógyintézetet, ahova várólista nélkül zárná be a Fidesz szavazókat.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***