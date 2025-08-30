Ft
Családi vonás? Magyar Péter apja szektásnak és reménytelennek nevezett egy fideszes választót, sőt elmegyógyintézetbe is küldené

2025. augusztus 30. 13:56

Szülői segítségre szorult a Tisza párt elnöke.

2025. augusztus 30. 13:56
null

Újabb magyarázata került elő annak, honnan is szerezte Magyar Péter fenyegetőző, erőszakoskodó természetét.

Úgy tűnik, ez családi vonás.

Az állítást ez a Facebook-komment bizonyítja.

A hozzászóláson olvasóink is jól láthatják, amint Magyar Péter apja szektatagnak és reménytelennek nevezi egy honfitársát. 

Továbbá Magyar István elmondása szerint a fia pártjának győzelme esetén Magyar Péter újra megnyitná a lipótmezei elmegyógyintézetet, ahova várólista nélkül zárná be a Fidesz szavazókat.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

ThunderDan
2025. augusztus 30. 15:06
Megint, ezredszerre... ... képzeljük el, hogy ugyanezt a megnyilvánulást Orbán Győző követte volna el... csak képzeljük el a 444-telex-index-hvg-24.hu-partizán-atv-népszava stb. stb. címlapjait...
Válasz erre
0
0
Héja
2025. augusztus 30. 15:01
Remek apa-fiú viszony... M. Péter a médiát sokadszor fenyegeti.
Válasz erre
0
0
Toma78
2025. augusztus 30. 14:59
Vén köcsög te csak senkit ne akarj bezáratni. A fiad bukása után ő megy a picsába innen vagy a böribe. Te meg hegedülgethetsz a bünöző támogatói csicskájaként,életed végéig egy budai aluljáróba, hogy vissza fizesd azt anit a fiad lenyúlta tőlük...🖕😁🖕
Válasz erre
2
0
Ízisz
2025. augusztus 30. 14:59
Z. Az OPNI-t hülyéknek már nem fogják megnyitni...👇 Ide nem vennék fel poloskát!!!💯 "A tervek szerint elit magániskola lesz a 17 éve bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet helyén. Az intézmény 2021-ben került alapítványi tulajdonba, de egyelőre nem sok minden történt a területen. Nyáron kiderült, hogy már közel 300 millió forintot elköltöttek életveszély-elhárítási munkálatokra, most pedig várhatóan további 240 millió forintot állagmegóvásra. Mindkét feladatkörre meghívásos közbeszerzési eljárást írt ki a Közép-európai Oktatási Zrt., így csak meghatározott cégek tehettek árajánlatot. A nyertes az OMS24 Zrt. lett."
Válasz erre
0
0
