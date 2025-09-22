A dolog azonban így is úgy is rendkívül elgondolkoztató. Ha feltesszük a kérdést, mi lehet a nyilvánvaló tévedés mögött, akkor a következő lehetőségek adódnak.

1. Tóth-Szenesi Attila, illetve a 444 szerkesztői, de minimum a vasárnapi napos szerkesztő olyan véleménybuborékban él, amelybe nagyon nehezen hatolnak be a valóság tényei. Az újságíró által feltételezett és bizonyára erősen vágyott választási eredmény valóságként jelent meg a szerző fejében, erősebb valóságként, mint amilyen erősen a tények jelen vannak gondolkodásában. Az általa remélt választási végeredményt így tényként közölte, s meg sem fordult a fejében, hogy az ő személyes valósága és közös valóságunk esetleg nem mozog párhuzamosan.

2. Feltételezzük, hogy Tóth-Szenesi Attila, illetve a 444 szerkesztői ugyan nem élnek az imént vázolt vágyfantáziákból fújt véleménybuborékban, de hírforrásaik igen. A lehetőség éppen annyi kérdést vet föl, mint az előző. Vajon miről ír a 444, amikor állítólag a valóságot mutatja meg olvasóinak?

3. Mindezek mellett elképzelhető egy kevésbé aggasztó lehetőség is. Feltételezhető, hogy a lap, illetve a szerző előre megírta a választási eredményről szóló tudósítását két változatban, azaz fideszes és kutyapárti győzelemmel is, hogy a megfelelő időben csak a pontos szavazatszámokat kelljen beleírni a szövegbe és már meg is jelenhet a cikk az oldalon. Aztán végül nem azt tették közzé, amit kellet volna. Ha ez történt, akkor is felvethető a kérdés, vajon mennyire látja jól az országban zajló folyamatokat a 444 szerkesztősége. Nyilván nem jósolható meg egy-egy választás eredménye, de azért a fideszes jelölt tíz százalékos előnye olyan helyi közhangulatról árulkodik, amit illenék érzékelnie egy napilapnak.