08. 27.
szerda
párbeszéd frakció DK fideszes MSZP Mellár Tamás Gréczy Zsolt

Nem, a DK nem lép hátra. Nekünk még vannak elveink

2025. augusztus 27. 19:23

Miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon? Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell…

2025. augusztus 27. 19:23
null
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Facebook

„VÁLASZ MELLÁR TAMÁSNAK
Nem, a DK nem lép hátra. Nekünk még vannak elveink. Van szervezetünk, aktivistánk. Meg európai, fővárosi, kerületi, megyei önkormányzati képviseletünk: polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők. 

Legyszives, ne adj tanácsokat, hogy ki induljon, és ki ne, mert kilóg a lóláb.

Mi sem véleményeztük, hogy függetlennek nevezed magad, miközben az ellenzéki pártok támogatásával nyertél. Nélkülünk vesztettél volna. Mutatom a fényképet a pécsi kampánygyűlésről. Megismered, ki áll a jobboldaladon? Szívesen…

Nekünk ne óellenzékezzen, akinek minden pártra szüksége volt a győzelemhez. Veled örültünk, hogy legyőzted a Fideszt. Mi sem minősítettük, hogy a Párbeszéd-frakcióban ülsz, amelynek hat tagjából négy - te sem - nem is tagja a pártnak. Pedig akkor miféle erkölcs ez? És miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon. Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell… Amúgy a Párbeszéd még sosem indult önállóan. Az MSZP meg majd eldönti. A DK pedig már eldöntötte. 

Fekete-Győr András

Facebook

Idézőjel

Köszönet és tisztelet Mellár Tamásnak!

Magyarországnak ma nem „Klárára”, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége.

Ha te visszavonulsz, mint mondod, másoknak ne írd elő, hogy mit tegyenek. Már megint egy kiábrándult orbáni káder (korábbi fideszes önkormányzati képviselő, Orbán által kinevezett KSH-elnök, Századvég-vezető) mondja meg a baloldalnak, hogy mit kell csinálni?
Amit teszel, emberi csalódás. De túléljük. 

Mellár Tamás

Facebook

Idézőjel

Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson

Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.

Mi pedig 106 körzetben indulunk, mert rendszert kell váltani. És ha a DK nem indulna, százezrek maradnának otthon. És akkor ez egy Orbán-Magyar-Toroczkai-féle ország lesz. 
Mi nem ilyet akarunk.”

 

Fotó: MTI/Soós Lajos

Összesen 17 komment

Obsitos Technikus
2025. augusztus 27. 21:41
Az elved a tenyeredben Zsótti :-D
Válasz erre
0
0
Dermedve
2025. augusztus 27. 21:37
Ja, Ja. Vannak elvek, aktivisták, szervezetek. De nincs szavazótok! Annélkül meg csak szellemi recska az egész.
Válasz erre
0
0
k
2025. augusztus 27. 21:25
Az ál Demokratikus Koalíció igazán indulhatna a választásokon Bulgáriában , ott a helyük Bulgáriában , mert nem a magyar érdekeket képviselik.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. augusztus 27. 21:25
Küldj neki képet, zsoltika....
Válasz erre
1
0
