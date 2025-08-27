A Tiszával visszatérne a 2002-2010 közötti MSZP-SZDSZ korszak
A munka- és családközpontú kormányzást segélyalapúra cserélnék, amit baloldali szokás szerint a középosztállyal fizettetnének meg.
Miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon? Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell…
„VÁLASZ MELLÁR TAMÁSNAK
Nem, a DK nem lép hátra. Nekünk még vannak elveink. Van szervezetünk, aktivistánk. Meg európai, fővárosi, kerületi, megyei önkormányzati képviseletünk: polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők.
Legyszives, ne adj tanácsokat, hogy ki induljon, és ki ne, mert kilóg a lóláb.
Mi sem véleményeztük, hogy függetlennek nevezed magad, miközben az ellenzéki pártok támogatásával nyertél. Nélkülünk vesztettél volna. Mutatom a fényképet a pécsi kampánygyűlésről. Megismered, ki áll a jobboldaladon? Szívesen…
Nekünk ne óellenzékezzen, akinek minden pártra szüksége volt a győzelemhez. Veled örültünk, hogy legyőzted a Fideszt. Mi sem minősítettük, hogy a Párbeszéd-frakcióban ülsz, amelynek hat tagjából négy - te sem - nem is tagja a pártnak. Pedig akkor miféle erkölcs ez? És miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon. Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell… Amúgy a Párbeszéd még sosem indult önállóan. Az MSZP meg majd eldönti. A DK pedig már eldöntötte.
Magyarországnak ma nem „Klárára”, nem baloldal vs. jobboldalra, és végképp nem egymásra önző módon ráinduló politikusokra van szüksége.
Ha te visszavonulsz, mint mondod, másoknak ne írd elő, hogy mit tegyenek. Már megint egy kiábrándult orbáni káder (korábbi fideszes önkormányzati képviselő, Orbán által kinevezett KSH-elnök, Századvég-vezető) mondja meg a baloldalnak, hogy mit kell csinálni?
Amit teszel, emberi csalódás. De túléljük.
Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.
Mi pedig 106 körzetben indulunk, mert rendszert kell váltani. És ha a DK nem indulna, százezrek maradnának otthon. És akkor ez egy Orbán-Magyar-Toroczkai-féle ország lesz.
Mi nem ilyet akarunk.”
