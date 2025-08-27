„VÁLASZ MELLÁR TAMÁSNAK

Nem, a DK nem lép hátra. Nekünk még vannak elveink. Van szervezetünk, aktivistánk. Meg európai, fővárosi, kerületi, megyei önkormányzati képviseletünk: polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők.

Legyszives, ne adj tanácsokat, hogy ki induljon, és ki ne, mert kilóg a lóláb.

Mi sem véleményeztük, hogy függetlennek nevezed magad, miközben az ellenzéki pártok támogatásával nyertél. Nélkülünk vesztettél volna. Mutatom a fényképet a pécsi kampánygyűlésről. Megismered, ki áll a jobboldaladon? Szívesen…

Nekünk ne óellenzékezzen, akinek minden pártra szüksége volt a győzelemhez. Veled örültünk, hogy legyőzted a Fideszt. Mi sem minősítettük, hogy a Párbeszéd-frakcióban ülsz, amelynek hat tagjából négy - te sem - nem is tagja a pártnak. Pedig akkor miféle erkölcs ez? És miféle erkölcs, hogy azt mondod, az MSZP, a Párbeszéd és a DK ne induljon. Mondod ezt a Párbeszéd-frakció tagjaként. Ehhez azért Daedalon kell… Amúgy a Párbeszéd még sosem indult önállóan. Az MSZP meg majd eldönti. A DK pedig már eldöntötte.