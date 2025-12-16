Ft
mszp dull szabolcs magyar péter lendvai ildikó gréczy zsolt

Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak

2025. december 16. 05:48

Vihar a baloldalon.

2025. december 16. 05:48
Lendvai Ildikó
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ahogy közelednek a választások, egyre furább dolgok történnek. A napokban az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó kijelentette, hogy kemény és vastag igennel szavaz Magyar Péterékre jövőre.

Mint ismert Lendvai Ildikó a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán. Már több mint egy évtizede nem vállal politikai tisztséget, de rendszeresen kifejti véleményét közéleti kérdésekben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét

Hoppá: Von der Leyen véletlenül elkotyogta bukásának pontos idejét
Tovább a cikkhezchevron

Egykori elvtársa és harcostársa Gréczy Zsolt a Facebook oldalán esett neki a hajdani cenzorasszonynak:

»Nyilatkozott az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője. Azt mondta Dull Szabolcsnak, hogy a Tiszára fog szavazni. Azt is mondta, hogy nem baj, ha nincsenek szakértői, majd lesz a választás után. Majd odaszegődnek. Én pedig arra gondolok, hogy 4 éve meg Márki-Zay Péterben hitt. Minden idők legnagyobb fideszes kétharmada lett. Valahogy szimpatikusak neki a korábbi fideszesek. Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval. Arra, aki szerint Gyurcsány és Orbán ugyanaz. Tényleg ezt gondolja Lendvai Ildikó? De hát, frakcióvezetője voltál, és tőle vetted át az MSZP elnökségét. Akkor lett az első fideszes kétharmad. Arra szavaz, aki szétveri a fővárosi közgyűlést, aki nem támogatja az orosz szankciókat az Európai Parlamentben? Aki lehallgatta és zsarolta a saját feleségét? Az nem indok, ha valaki azt mondja, neki van esélye. Annak van esélye, akire szavazol. Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami. És néhány liberális közírót olvasva az SZDSZ-é, ami. És ez szomorú.«

Nagyon kevés dologban értek egyet Gyurcsány Ferenc egykori táskahordozójával, de most azt kell mondanom, teljesen igaza van. A bukott, régi komcsi és libsi figurák mind Magyar Péter mögé álltak, abban a reményben, hogy esetleg kapnak majd egy jól fizető, himi-humi tanácsadói állást, ha győzne Magyar Péter.

Szánalmas.” 

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 16. 08:38
Két geniusz: egy zsidó bolsi megy egy géci....🤣🤣🤣 Ezeknél a gödör egyre mélyebb.
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. december 16. 07:51
Vihar a biliben. A kriptaszökevény kavarja a szart.😂
Válasz erre
6
0
kbs-real
2025. december 16. 07:45
Lendvai mindig is utálta Gyurcsányt és vica versa.
Válasz erre
4
0
Majdmegmondom
2025. december 16. 07:22
Már pedig a nő olyan, mint a majom. Addig nem engedi el a régi ágat, amíg az újban meg nem kapaszkodik... És ugye valaha Botox elvtársnő is nő volt és a régi ág jó indulattal is csak hajlong és már csak pár száraz rész tartja össze. Mondjuk, Magyar Pétert inkább ugyanolyan liánnak tartom, mint tavaly MZP, előtte Jakab. Mint látjuk, a régi azért még mindig többet ér, még akkor is ha hamarosan leszakad...
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!