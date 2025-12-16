Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak

Egykori elvtársa és harcostársa Gréczy Zsolt a Facebook oldalán esett neki a hajdani cenzorasszonynak:

»Nyilatkozott az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője. Azt mondta Dull Szabolcsnak, hogy a Tiszára fog szavazni. Azt is mondta, hogy nem baj, ha nincsenek szakértői, majd lesz a választás után. Majd odaszegődnek. Én pedig arra gondolok, hogy 4 éve meg Márki-Zay Péterben hitt. Minden idők legnagyobb fideszes kétharmada lett. Valahogy szimpatikusak neki a korábbi fideszesek. Érdekes, amikor az MSZP korábbi elnöke arra szavaz, aki bocskaiban Wass Albertet szaval. Arra, aki szerint Gyurcsány és Orbán ugyanaz. Tényleg ezt gondolja Lendvai Ildikó? De hát, frakcióvezetője voltál, és tőle vetted át az MSZP elnökségét. Akkor lett az első fideszes kétharmad. Arra szavaz, aki szétveri a fővárosi közgyűlést, aki nem támogatja az orosz szankciókat az Európai Parlamentben? Aki lehallgatta és zsarolta a saját feleségét? Az nem indok, ha valaki azt mondja, neki van esélye. Annak van esélye, akire szavazol. Ilyenkor érti meg az ember, miért az lett az MSZP sorsa, ami. És néhány liberális közírót olvasva az SZDSZ-é, ami. És ez szomorú.«