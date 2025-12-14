Ez ennyi volt: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke fogta magát, besétált Dull Szabolcshoz, és izomból beállt Magyar Péter mögé

szerinte van egy veszélyes rezsim, amelyet le kell váltani, és ehhez ideiglenes, ideológiailag vegyes összefogásra van szükség.

Lendvai szerint a Fidesz nem ismerte fel, hol a legsérülékenyebb. Nem hozott valódi „vezéráldozatokat” sem korrupciós, sem úgynevezett „gyermekvédelmi” ügyekben, miközben Orbán körül szemmel láthatóan fogy a hadsereg, és nő a belső bizonytalanság.

A miniszterelnököt egy szóval „magányosnak” nevezi: szerinte egyszemélyes hatalmat épített ki valódi ellensúlyt jelentő csapat nélkül, ami törvényszerűen egyre több hibához vezet.