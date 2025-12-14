Ez ennyi volt: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke fogta magát, besétált Dull Szabolcshoz, és izomból beállt Magyar Péter mögé

Ugyanakkor konkrét hibákat is megnevez.
Politikai tévedésnek tartja, hogy a Tisza beszállt a fővárosi önkormányzati játszmákba, és különösen azt kifogásolja, hogy Karácsony Gergelyt automatikusan „óellenzéki” szereplőként tolták el maguktól.
Szerinte, ha Magyar egyszer kormányra kerül, nem engedheti meg magának, hogy Budapesttel olyan konfliktusos viszonyt alakítson ki, mint Orbán Viktor, mert ezzel saját mozgásterét szűkítené le.
A baloldali pártokkal kapcsolatban Lendvai kifejezetten kemény. Károsnak tartaná, ha az MSZP országos listára „gyúrna”, és matematikailag is veszélyesnek látja, ha a kisebb ellenzéki pártok 5–8 százaléknyi szavazatot szétszórnak az egyéni körzetekben, ezzel végső soron Orbán hatalmon maradását segítve.
Miközben a „baloldal megőrzéséről” beszél, a gyakorlatban azt javasolja, hogy 2026-ban lépjenek hátrébb, és hagyják, hogy Magyar Péter vezesse a kormányváltó blokkot.