Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza mszp magyar péter lendvai ildikó

Ez ennyi volt: Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke fogta magát, besétált Dull Szabolcshoz, és izomból beállt Magyar Péter mögé

2025. december 14. 13:56

Magyar Péter egyébként ugyanúgy tagadja, hogy megszorításokra készülne, ahogyan korábban Lendvai „nem lesz gázáremelés” Ildikó is tette.

2025. december 14. 13:56
null

Lendvai Ildikó a Dull Szabolcs-féle Ötpontban podcastban egyértelművé tette: 

2026-ban a Tisza Pártra és Magyar Péterre szavaz.

Úgy fogalmazott, hogy ez nála „kemény és vastag igen”, mert szerinte Magyar az egyetlen politikai szereplő, aki tényleges rendszerváltást képes kikényszeríteni. Azt nem tudja megítélni, hogy alkalmas miniszterelnök lesz-e, abban viszont biztos, hogy „alkalmasabb, mint a mostani”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenlegi politikai helyzetet „népfronthelyzetként” írja le:

szerinte van egy veszélyes rezsim, amelyet le kell váltani, és ehhez ideiglenes, ideológiailag vegyes összefogásra van szükség.

Lendvai szerint a Fidesz nem ismerte fel, hol a legsérülékenyebb. Nem hozott valódi „vezéráldozatokat” sem korrupciós, sem úgynevezett „gyermekvédelmi” ügyekben, miközben Orbán körül szemmel láthatóan fogy a hadsereg, és nő a belső bizonytalanság.

A miniszterelnököt egy szóval „magányosnak” nevezi: szerinte egyszemélyes hatalmat épített ki valódi ellensúlyt jelentő csapat nélkül, ami törvényszerűen egyre több hibához vezet.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter legnagyobb erősségét abban látja, hogy képes uralni a politikai napirendet, és „hitből” politizál egy kifáradt, túlosztogatott országban. Eközben a Tisza viszonylag olcsó, alulról szerveződő kampányeszközökkel – országjárással, közösségi médiával, helyi kkv-k bevonásával – képes volt szerinte beelőzni a Fideszt.

Ugyanakkor konkrét hibákat is megnevez.

Politikai tévedésnek tartja, hogy a Tisza beszállt a fővárosi önkormányzati játszmákba, és különösen azt kifogásolja, hogy Karácsony Gergelyt automatikusan „óellenzéki” szereplőként tolták el maguktól.

Szerinte, ha Magyar egyszer kormányra kerül, nem engedheti meg magának, hogy Budapesttel olyan konfliktusos viszonyt alakítson ki, mint Orbán Viktor, mert ezzel saját mozgásterét szűkítené le.

A baloldali pártokkal kapcsolatban Lendvai kifejezetten kemény. Károsnak tartaná, ha az MSZP országos listára „gyúrna”, és matematikailag is veszélyesnek látja, ha a kisebb ellenzéki pártok 5–8 százaléknyi szavazatot szétszórnak az egyéni körzetekben, ezzel végső soron Orbán hatalmon maradását segítve.

Miközben a „baloldal megőrzéséről” beszél, a gyakorlatban azt javasolja, hogy 2026-ban lépjenek hátrébb, és hagyják, hogy Magyar Péter vezesse a kormányváltó blokkot.

Ezzel párhuzamosan azonban kirajzolódik egy jól látható politikai frontvonal is: Magyar Péter mögé ma már egyszerre sorakozik fel a radikális baloldali Jámbor András, a volt „rendszerváltó polgármester” Márki-Zay Péter, a régi liberális elit emblematikus alakja, Magyar Bálint, az MSZP egykori elnöke, Lendvai Ildikó, valamint a jelenlegi szocialista társelnök, Komjáthi Imre – vagyis a teljes régi ellenzéki világ fokozatosan beáll mögé.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó a videóból

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
papalimapapa
2025. december 14. 15:26
Ez a kiszuperált komcsi muff nem is tudja, mennyit árt annak, aki mögé "vastagon" beállt. De jól van ez így. Együtt mennek a szemétdombra, ahonnan a levitézlett komcsik és libsik is próbálnak visszakapaszkodni a közéletbe. De kösz, nem kérünk belőletek. Hess picsába! Újfent!
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. december 14. 15:25
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. december 14. 15:22
Van még kérdés, Ildikó?
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. december 14. 15:19
Áprilisig még a nagyon sötét Debella Blankát is előszedik, mint bevált csodafegyvert?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!