Sötétben tartott szerencsétleneknek nevezte a magyar nyugdíjasokat Márki-Zay Péter, aki szobrot emelne Magyar Péternek

Véget ért a „rajzóra”: feljelenthetik Márki-Zayékat, amiért Lázár János halálát kívánták
Feljelentéskiegészítést folytat a rendőrség a hódmezővásárhelyi aszfaltrajzok ügyében.
Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke szerint a magyar nyugdíjasok szerencsétlenek, sötétben tartják őket és átmossák az agyukat. Márki-Zay Péter egy interjúban elárulta, hogy nyíltan elkötelezett ukránpárti tiszás jelöltet támogat, és szobrot emelne Magyar Péternek.
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke volt a vendég az M1 48 perc című műsorának második felében, amelyben a műsorvezető, Törőcsik Zsolt elsősorban arra volt kíváncsi, hogy az 53 éves politikus miért akarja akkor is támogatni Magyar Pétert, ha ezt utóbbi nem is kéri tőle.
A műsor első felét a Tisza Indexen kiszivárgott gazdasági terveiről és adóemelésről szóló kérdések tették ki. „Az Index egy fideszes lap, tehát hagyjuk, hogy a Fidesz mit akar kiszivárogtatni. Tényleg, ez egy borzasztó, egy agymosó propaganda, amikor a szerencsétlen nyugdíjasokat, akik nem tudnak mindenhonnan tájékozódni, az M1-et nézik – Bruti szavaival az a 18 állandó néző –, tehát azokat mindenféle ostobaságokkal etetik. Tényleg sötétben tartják, és hazugságokkal etetik” – fogalmazott Márki-Zay, aki ezzel tulajdonképpen
a magyar nyugdíjasokat sötétben tartott szerencsétleneknek nevezte, mert elhiszik a kiszivárgott Tisza-terveket.
Törőcsik ezt egyébként jelezte is: „Szeretném visszautasítani, hogy sötétben tartanánk a nézőinket, ezt az ő nevükben is szeretném kikérni.”
Később a tiszás előválasztásról faggatták, pontosabban a körzetéről, a Csongrád-Csanád megye 04. számú országos egyéni választókerületről, melyből Oberholzer Zsófia és Ferenczi Gábor jutott tovább a második fordulóba. „A másodikban még nem szavaztam, de tervezek, igen!” – felelte a baloldali összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje, akitől azt is szerették volna megtudni, hogy mi alapján voksol majd, ha nem ismeri a jelölteket. „Ferenczi Gáborral már találkoztam. Igen, igen. Ő nyerte meg azt az aszfalt-rajzversenyt” – vágta rá Márki-Zay Péter.
Mint ismert, az amerikai politikai influenszer, Charlie Kirk halála után Hódmezővásárhelyen olyan krétarajzok jelentek meg az aszfalton, amelyek egyenlőségjelet vontak Lázár János közlekedési miniszter és az akkor napokkal az eset előtt meggyilkolt Kirk között. De ez nem számít, ugyanis
Márki-Zay nyíltan bevallotta, hogy az elkötelezett ukránpárti tiszás jelöltet támogatja, ráadásul úgy, hogy közben tisztában van azzal, hogy Ferenczi részt vett azon a baloldali eseményen, ahol Lázár János halálát kívánták.
„Ferenczi Gábort szeretném támogatni, már most bejelentem önnek!” – jelentette ki a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke arra a felvetésre, hogy éppen Ferenczi volt az, aki a közösségi médiában azt hangoztatta, hogy
nem igaz, hogy az ukrán mezőgazdaság tönkretenné a magyar gazdaságot.
Ezt is ajánljuk a témában
Feljelentéskiegészítést folytat a rendőrség a hódmezővásárhelyi aszfaltrajzok ügyében.
A hódmezővásárhelyi politikus azt is elmondta, hogy a szempontjukból Magyar Péter nem áruló, hanem hazafi.
Tehát én azt szoktam mondani, hogy énnekem nem kell, hogy szimpatikus legyen Magyar Péter..... Ha visszaszerzi a nemzettől ellopott pénzt, hogyha végre nem leszünk Európa legszegényebb országa, én szobrot állítok neki Hódmezővásárhelyen.
Márki-Zay egyes Tisza-szigetek megszűnésére vonatkozó kérdésre válaszolva azt felelte, elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elégedetlen Magyarral. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy aki az előválasztás után sértődött meg – mert azon nem indulhatott el, és feloszlatott egy ilyen szigetet –, annak nem a pártelnök személyiségével van baja, hanem „nem kapott zsíros lehetőséget”.
A teljes beszélgetést itt nézheti meg:
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.