Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Márki-Zay Péter Tisza Párt Magyar Péter interjú

Sötétben tartott szerencsétleneknek nevezte a magyar nyugdíjasokat Márki-Zay Péter, aki szobrot emelne Magyar Péternek

2025. november 26. 14:29

Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke szerint a magyar nyugdíjasok szerencsétlenek, sötétben tartják őket és átmossák az agyukat. Márki-Zay Péter egy interjúban elárulta, hogy nyíltan elkötelezett ukránpárti tiszás jelöltet támogat, és szobrot emelne Magyar Péternek.

2025. november 26. 14:29
null

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke volt a vendég az M1 48 perc című műsorának második felében, amelyben a műsorvezető, Törőcsik Zsolt elsősorban arra volt kíváncsi, hogy az 53 éves politikus miért akarja akkor is támogatni Magyar Pétert, ha ezt utóbbi nem is kéri tőle. 

Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter szobrot emelne Magyar Péternek / Fotó: Peter Kohalmi / AFP

Márki-Zay Péter: A magyar nyugdíjasok sötétben tartott szerencsétlenek

A műsor első felét a Tisza Indexen kiszivárgott gazdasági terveiről és adóemelésről szóló kérdések tették ki. „Az Index egy fideszes lap, tehát hagyjuk, hogy a Fidesz mit akar kiszivárogtatni. Tényleg, ez egy borzasztó, egy agymosó propaganda, amikor a szerencsétlen nyugdíjasokat, akik nem tudnak mindenhonnan tájékozódni, az M1-et nézik – Bruti szavaival az a 18 állandó néző –, tehát azokat mindenféle ostobaságokkal etetik. Tényleg sötétben tartják, és hazugságokkal etetik” – fogalmazott Márki-Zay, aki ezzel tulajdonképpen 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kiev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

a magyar nyugdíjasokat sötétben tartott szerencsétleneknek nevezte, mert elhiszik a kiszivárgott Tisza-terveket.

Törőcsik ezt egyébként jelezte is: „Szeretném visszautasítani, hogy sötétben tartanánk a nézőinket, ezt az ő nevükben is szeretném kikérni.” 

Később a tiszás előválasztásról faggatták, pontosabban a körzetéről, a Csongrád-Csanád megye 04. számú országos egyéni választókerületről, melyből Oberholzer Zsófia és Ferenczi Gábor jutott tovább a második fordulóba. „A másodikban még nem szavaztam, de tervezek, igen!” – felelte a baloldali összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltje, akitől azt is szerették volna megtudni, hogy mi alapján voksol majd, ha nem ismeri a jelölteket. „Ferenczi Gáborral már találkoztam. Igen, igen. Ő nyerte meg azt az aszfalt-rajzversenyt” – vágta rá Márki-Zay Péter. 

Mint ismert, az amerikai politikai influenszer, Charlie Kirk halála után Hódmezővásárhelyen olyan krétarajzok jelentek meg az aszfalton, amelyek egyenlőségjelet vontak Lázár János közlekedési miniszter és az akkor napokkal az eset előtt meggyilkolt Kirk között. De ez nem számít, ugyanis

Márki-Zay nyíltan bevallotta, hogy az elkötelezett ukránpárti tiszás jelöltet támogatja, ráadásul úgy, hogy közben tisztában van azzal, hogy Ferenczi részt vett azon a baloldali eseményen, ahol Lázár János halálát kívánták.

„Ferenczi Gábort szeretném támogatni, már most bejelentem önnek!” – jelentette ki a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke arra a felvetésre, hogy éppen Ferenczi volt az, aki a közösségi médiában azt hangoztatta, hogy 

nem igaz, hogy az ukrán mezőgazdaság tönkretenné a magyar gazdaságot.

Ezt is ajánljuk a témában

Szobrot állítana a „hazafi Magyar Péternek”

A hódmezővásárhelyi politikus azt is elmondta, hogy a szempontjukból Magyar Péter nem áruló, hanem hazafi. 

Tehát én azt szoktam mondani, hogy énnekem nem kell, hogy szimpatikus legyen Magyar Péter..... Ha visszaszerzi a nemzettől ellopott pénzt, hogyha végre nem leszünk Európa legszegényebb országa, én szobrot állítok neki Hódmezővásárhelyen.

Márki-Zay egyes Tisza-szigetek megszűnésére vonatkozó kérdésre válaszolva azt felelte, elképzelhetőnek tartja, hogy valaki elégedetlen Magyarral. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy aki az előválasztás után sértődött meg – mert azon nem indulhatott el, és feloszlatott egy ilyen szigetet –, annak nem a pártelnök személyiségével van baja, hanem „nem kapott zsíros lehetőséget.

A teljes beszélgetést itt nézheti meg:


 Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jan36
2025. november 26. 16:14
Egyáltalán, ki kíváncsi ennek a sötét, gombával etetett szarnak az agymenéseire? Amúgy, már most szobrot állíthat a zsebmessiásnak. Kicsi a valószínűsége, hogy a lakosság tiltakozna. Ha már őt, azt az emeletes marhát többször is megválasztották polginak.
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. november 26. 16:12
"és szobrot emelne Magyar Péternek." Most még. Választás után meg ledöntené, ha lenne, akkorát fog csalódni. Régen az volt a mondás, hogy "Megbukott mint Rottenbiller." '22 után ezt stílszerűen, át kellett volna írni: "Megbukott mint Márki-Zay."-ra. Remélem '26 után már csak azt mondjuk, hogy "Megbukott mint Messiás úr." Úgy legyen.
Válasz erre
0
0
martens
2025. november 26. 16:04
Ez a Márki-Zaj mindig is egy barom volt.
Válasz erre
1
0
Bodzay
2025. november 26. 15:53
Megérne egy politológiai és szociálpszichológiai tanulmányt az az abszurditás, hogy ezt az embert ott valahol délen háromszor megválasztották. Azt viszont nem értem, hogy Törőcsik Zsolt szerkesztői miért ültetik be a tévéjükbe ezt a leszerepelt figurát. Egy komplett kampányban bizonyította be, hogy nem ismeri a kommunikáció határait. Elég volt belőle.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!