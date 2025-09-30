Véget ért a „rajzóra”: feljelenthetik Márki-Zayékat, amiért Lázár János halálát kívánták

Egyenlőségjelet rajzoltak ellenzéki aktivisták Lázár János és a merényletben meghalt Charlie Kirk neve közé – Orbán Viktor is reagált
A botrányos incidensre a közösségi oldalán reagált a miniszterelnök.
Feljelentéskiegészítést folytat a rendőrség a hódmezővásárhelyi aszfaltrajzok ügyében.
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, nem sokkal Charlie Kirk, amerikai politikai influenszer halála után Hódmezővásárhelyen, a Mári-Zay Péter vezette vidéki nagyvárosban olyan krétarajzok jelentek meg az aszfalton, amelyek egyenlőségjelet vontak Lázár János, közlekedési miniszter és az akkor napokkal az eset előtt meggyilkolt Charlie Kirk között.
Az építési miniszter úgy fogalmazott, hogy ez „a tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, »műve«”, ugyanis a hódmezővásárhelyi polgármester személyesen is ott volt, amikor a kiírás készült.
Azóta a Magyar Nemzet megtudta, hogy feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség a fenyegetéseket.
Ez az jelenti, hogy a hatóságok még információkat gyűjtenek az ügyben és 30 napon belül eldöntik, hogy megteszik e a feljelentést.
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala
