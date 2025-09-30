Ft
aszfalt hódmezővásárhelyi Charlie Kirk krétarajz Mári-Zay Péter halál Lázár János

Véget ért a „rajzóra”: feljelenthetik Márki-Zayékat, amiért Lázár János halálát kívánták

2025. szeptember 30. 14:48

Feljelentéskiegészítést folytat a rendőrség a hódmezővásárhelyi aszfaltrajzok ügyében.

2025. szeptember 30. 14:48
Ahogy arról már lapunk is beszámolt, nem sokkal Charlie Kirk, amerikai politikai influenszer halála után Hódmezővásárhelyen, a Mári-Zay Péter vezette vidéki nagyvárosban olyan krétarajzok jelentek meg az aszfalton, amelyek egyenlőségjelet vontak Lázár János, közlekedési miniszter és az akkor napokkal az eset előtt meggyilkolt Charlie Kirk között.

Az építési miniszter úgy fogalmazott, hogy ez „a tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, »műve«”, ugyanis a hódmezővásárhelyi polgármester személyesen is ott volt, amikor a kiírás készült.

Azóta a Magyar Nemzet megtudta, hogy feljelentéskiegészítés keretében vizsgálja a rendőrség a fenyegetéseket.

Ez az jelenti, hogy a hatóságok még információkat gyűjtenek az ügyben és 30 napon belül eldöntik, hogy megteszik e a feljelentést.

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

Agricola
2025. szeptember 30. 14:57
Márki-Zay követői vvéres vágyú varangyok. Ilyen alakok régen is voltak a társadaalomban megbújva. Amikor a történelmi helyzet lehetővé tett boldogan vállaltak szerepet kivégzőosztagokban, gázkamrák kínzókamrák, megsemmisítő táborok működtetésében. Ezek előbújhatnak, ha ösztönzést kapnak, például propagandistáktól, vagy művész uraktól. Nem is olyan régen történt, 1994-ben a ruandai népirtás, mely ruandaiak százezreinek szervezett legyilkolásával fejeződött be. Úgy kezdődött, hogy a hutu propagandisták meggyőzték a hutukat, hogy a tuszik tulajdonképpen csótányok.
