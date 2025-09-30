Véget ért a „rajzóra”: feljelenthetik Márki-Zayékat, amiért Lázár János halálát kívánták

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, nem sokkal Charlie Kirk, amerikai politikai influenszer halála után Hódmezővásárhelyen, a Mári-Zay Péter vezette vidéki nagyvárosban olyan krétarajzok jelentek meg az aszfalton, amelyek egyenlőségjelet vontak Lázár János, közlekedési miniszter és az akkor napokkal az eset előtt meggyilkolt Charlie Kirk között.