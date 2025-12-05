Újabb baloldali a csapatban: Magyar Péter minisztereként folytathatná az MSZP elnöke

Természetesen megkerestük az ügyben Komjáthi Imrét, aki némi gondolkodás után cáfolta, hogy megállapodott volna Magyar Péterrel, ám azt megerősítette, hogy érdekelné a feladat, és az edelényi felszólalása óta rengeteg támogató üzenetet kapott a baloldalról.

Az pedig nem lenne meglepő, ha Magyar Péter szövetségesei között újabb baloldali politikus jelenne meg: mint megírtuk, a Tisza Párt jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ- és brüsszeli NGO-aktivistákkal.

„Magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság” – mondta a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel elemző, összefüggésben a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási terveivel. A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette, hogy bár kulturálisan a több mint hatszáz oldalas dokumentum megalkotói kötődnek a baloldalhoz, a liberális, megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát képviselik.

Miután távozott a kormányoldalról és politikai pályára lépett, Magyar Péter 2024 tavaszán a Spinoza-házban adott interjút Rangos Katalinnak. A beszélgetésben többek közt kijelentette, hogy alapvetően liberálisnak tartja magát, és azt is felidézte, hogy tízéves korában Demszky Gábor, az egykori SZDSZ-es főpolgármester plakátjai voltak a szobája falán. Gyorsan kiderült, hogy a szimpátia kölcsönös, hiszen nem sokkal ezután Demszky közölte, hogy támogatja Magyar Pétert. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy egy másik egykori nagypolitikus, a szocialista Bárándy Péter lett az ügyvédje, aki 2002 és 2004 között a Medgyessy Péter által vezetett MSZP-SZDSZ kormány igazságügy-minisztere volt.