Újabb baloldali a csapatban: Magyar Péter minisztereként folytathatná az MSZP elnöke

Nincs több kérdés: elment az MSZP elnöke a Tisza-fórumra, és teljes mellszélességgel beállt Magyar Péter mögé (VIDEÓ)
Komjáthi Imre már egy törvényjavaslatcsomagot is átadott a Tisza-vezérnek.
A Mandiner több forrásból is úgy értesült, hogy Komjáthi Imre, az MSZP elnöke is szerepet kaphatna a Tisza Párt kormányában, amennyiben Magyar Péterék nyernék meg a jövő áprilisi választásokat.
A Mandiner információi szerint közel a megállapodás Magyar Péter és Komjáthi Imre között: amennyiben a Tisza Párt jövő áprilisban megnyerné a választást, az MSZP elnöke az új kormány munkaügyi minisztereként vagy államtitkáraként folytatná politikai pályafutását.
Nem véletlen, hogy a napokban Komjáthi Imre kiment a Tisza edelényi fórumára, ahol Magyar Péter hangsúlyozta, politikusoknak alapvetően nem ad szót, ám most kivételt tett.
Úgy tudjuk, az MSZP kész több választókerületben is a Tisza-jelölt támogatására buzdítani a szavazókat, függetlenül attól, hogy indul a párt tagja is. A visszaléptetést vélhetően nem vállalja be az MSZP az országos lista miatt, bár Magyar Péter gyakorlatilag erre kérte Komjáthi Imrét.
Az MSZP elnöke többek között a Méltányos munkahely program megvalósításáról beszélt az eseményen. Az intézkedéscsomagban például az szerepel, hogy az álláskeresési járulékot 9 hónapon keresztül folyósítsa az állam, kötelező dolgozói nyereségrészesedést vezessenek be a nagyvállalatoknál, továbbá a külföldieket kizárólag kollektív szerződés mellett lehessen foglalkoztatni.
Természetesen megkerestük az ügyben Komjáthi Imrét, aki némi gondolkodás után cáfolta, hogy megállapodott volna Magyar Péterrel, ám azt megerősítette, hogy érdekelné a feladat, és az edelényi felszólalása óta rengeteg támogató üzenetet kapott a baloldalról.
Az pedig nem lenne meglepő, ha Magyar Péter szövetségesei között újabb baloldali politikus jelenne meg: mint megírtuk, a Tisza Párt jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ- és brüsszeli NGO-aktivistákkal.
„Magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság” – mondta a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel elemző, összefüggésben a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási terveivel. A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette, hogy bár kulturálisan a több mint hatszáz oldalas dokumentum megalkotói kötődnek a baloldalhoz, a liberális, megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát képviselik.
Miután távozott a kormányoldalról és politikai pályára lépett, Magyar Péter 2024 tavaszán a Spinoza-házban adott interjút Rangos Katalinnak. A beszélgetésben többek közt kijelentette, hogy alapvetően liberálisnak tartja magát, és azt is felidézte, hogy tízéves korában Demszky Gábor, az egykori SZDSZ-es főpolgármester plakátjai voltak a szobája falán. Gyorsan kiderült, hogy a szimpátia kölcsönös, hiszen nem sokkal ezután Demszky közölte, hogy támogatja Magyar Pétert. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy egy másik egykori nagypolitikus, a szocialista Bárándy Péter lett az ügyvédje, aki 2002 és 2004 között a Medgyessy Péter által vezetett MSZP-SZDSZ kormány igazságügy-minisztere volt.
De könnyen megtalálta az utat Magyar Péter pártja az egykori miniszterelnök, a Gyurcsány lemondása után hatalomra került Bajnai Gordon köreihez is.
Magyar Péterék még a Tisza Párt átvétele előtt, 2024. február 29-én regisztrálták a talpramagyarok.hu oldalt, amelynek adatkezelési tájékoztatójában megjelent többek közt az Estratos Digital GmbH nevű bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség.
A cég ügyvezetője a Bajnai-kormány volt titokminisztere, Ficsor Ádám. Ő a Bajnai Gordon és az Együtt egykori politikusa, Szigetvári Viktor érdekeltségébe tartozó Datadat-cégcsoport egyik vezetője. A cégadatokból pedig kiderült, hogy a vállalat valójában a Datadat-cégcsoport korábbi osztrák leányvállalata, a Datadat GmbH, mindössze átnevezték. Közvetlen kapcsolatról még nem tudni, de az biztos, hogy nyíltan Magyar Péter mögé állt az egykori SZDSZ-es EP-képviselő, Szent-Iványi István, és az egykori liberális párt politikusa, Csillag István, aki az MSZP-SZDSZ-kormány gazdasági és közlekedési minisztere volt. Az egykori balliberális elit tagjai közül talán Kéri László politológus, Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója, és felesége, Petschnig Mária Zita kerültek legközelebb Magyar Péterhez – utóbbi igazi balos veterán, hiszen Medgyessy Péternek, Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonak egyaránt adott egykor tanácsokat.
A tiszások vezetője szerint a miniszterelnök érdeke Gyurcsányék köreinek közéletben tartása, miközben pártja környékén lassan annyian vannak az egykori liberális tábor tagjai, mint annak idején a Farkasházy szárszói kertjében rendezett találkozókon.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala