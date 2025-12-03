Váratlan fordulat: olyan csoport tűnt fel Magyarországon, amilyet még nem látott Európa

Arról sokat lehetne vitázni, hogy az ideológia mentén történő politizálásnak van-e még jelene és jövője. Azonban annyi bizonyos, hogy mind a baloldaliság, mind a jobboldaliságnak vannak meghatározó elemei, amelyek mai napig érvényesek. Magyarországon ez kicsit másképp alakult a XXI. század hajnalán. Míg a jobboldal eszméket felvállaló pártoknál ott van a nemzeti szuverenitás védelme, a munka és teljesítmény alapú gazdaság képe, addig a baloldalon nem mindig, vagy egyáltalán nem a társadalmi igazságosság eszméje került középpontba. A Mestertervben annak járunk utána, hol van a hazai baloldal, és a klasszikus értelemben vett baloldaliság közötti különbség.

Magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság

- mondta Mráz Ágoston Sámuel, összefüggésben a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási tervével. A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette, hogy bár kulturálisan a több mint hatszáz oldalas dokumentum megalkotói kötődnek a baloldalhoz, de ugyanakkor a liberális, megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát képviselik. Meglátása szerint a csomagban szereplő intézkedések megszüntetik a kiszámíthatóságot Magyarországon, egyben a magyar KKV-kat a szürke gazdaság felé hajtanák. Kitért arra is, hogy ha a választás témái közé bekerül a programok közötti mérlegelés, akkor a múlt héten megjelent gazdasági elképzelések súlyos károkat okoznak majd a Tiszának, a középen állókat is a kormánypártok felé fogja terelni.