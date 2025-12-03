Ft
12. 03.
szerda
Váratlan fordulat: olyan csoport tűnt fel Magyarországon, amilyet még nem látott Európa

2025. december 03. 12:39

A Tisza Párt körül egyre nagyobb számban jelennek meg a baloldali szakemberek, politikusok. Magyarországon azonban a baloldal is más, mint ahogy azt a klasszikus értelemben elképzeljük.

2025. december 03. 12:39
null
Mandiner
Mandiner

Arról sokat lehetne vitázni, hogy az ideológia mentén történő politizálásnak van-e még jelene és jövője. Azonban annyi bizonyos, hogy mind a baloldaliság, mind a jobboldaliságnak vannak meghatározó elemei, amelyek mai napig érvényesek. Magyarországon ez kicsit másképp alakult a XXI. század hajnalán. Míg a jobboldal eszméket felvállaló pártoknál ott van a nemzeti szuverenitás védelme, a munka és teljesítmény alapú gazdaság képe, addig a baloldalon nem mindig, vagy egyáltalán nem a társadalmi igazságosság eszméje került középpontba. A Mestertervben annak járunk utána, hol van a hazai baloldal, és a klasszikus értelemben vett baloldaliság közötti különbség.

Magyar specialitás a szociálisan érzéketlen baloldaliság

- mondta Mráz Ágoston Sámuel, összefüggésben a Tisza Párt kiszivárgott megszorítási tervével. A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette, hogy bár kulturálisan a több mint hatszáz oldalas dokumentum megalkotói kötődnek a baloldalhoz, de ugyanakkor a liberális, megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát képviselik. Meglátása szerint a csomagban szereplő intézkedések megszüntetik a kiszámíthatóságot Magyarországon, egyben a magyar KKV-kat a szürke gazdaság felé hajtanák. Kitért arra is, hogy ha a választás témái közé bekerül a programok közötti mérlegelés, akkor a múlt héten megjelent gazdasági elképzelések súlyos károkat okoznak majd a Tiszának, a középen állókat is a kormánypártok felé fogja terelni. 

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

 

kalmanok
2025. december 03. 15:39
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen A Polymarket előrejelzési platform népszerűsége és ismertsége akkor ugrott meg igazán, amikor a 2024-es amerikai elnökválasztás példátlan mértékű fogadási tevékenységet váltott ki, és előrejelző piaca rendkívül pontosnak bizonyult Donald Trump győzelmének előrejelzésében. December 3-a szerda dél körül 56 százalékos eséllyel adták Magyar Péter győzelmét és 43 százalékkal Orbán Viktor sikerét. Volt valaki, aki konkrétan 127 ezer dollárt (42 millió forint) tett fel arra, hogy Magyar Péter nyer.
Válasz erre
1
1
abcd2k
2025. december 03. 15:16
Nem hinném, hogy bármiféle új csoport jelent volna meg Magyarországon, vagy bárhol a világon. Egyszerűen csak tisztulnak a hatalmi struktúrák, illetve a hozzá tartozó meghatározások. Olyan ez, mint az LMBTQ nevű baromság, csak fordítva. Míg a nemiség tekintetében most éppen szaporodnak az irányzatok a politikában szűkülnek. A politikában nincs már szocialista, kommunista, szocdem, liberális, stb, hanem van a szuverén, rendpárti patrióta és a globalista, "szabad gondolkodású" világpolgár. Ha alaposan megnézzük a a kommunista internacionalizmus nem egyéb, mint a globalista világpolgár. A komcsi rendszerekben is volt parlament, voltak szavazások, de az igazi döntések egy háttérhatalom meghatározhatatlan viszonyai között születek a felelősség teljes elkenésével. A jelenlegi EU-s döntési mechanizmusokkal való bármiféle hasonlóság nem a véletlen műve.
Válasz erre
1
0
VeressZoltán
2025. december 03. 15:06
Hogy nézel ki buzika?!
Válasz erre
1
0
szavazo
2025. december 03. 14:49
Úgy gondolom, hogy ma már nincs jobboldal, azt már régen tökéletesen kiirtották.....: A FIDESZ is baloldal és liberális, mert a baloldal a demokrácia összes szociális tételét megvalósította a FIDESZ,...: 1 millió munkahely, családtámogatás stb. Azért nevezi a liberális oldal BOSSZÚBÓL jobboldalnak a FIDESZ-t mert az keresztény és hazafi.
Válasz erre
1
0
