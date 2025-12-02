Öveket becsatolni: a Tisza hónapokon belül megszüntetné az állami nyugdíjrendszert

10–15% kötelező befizetés,

plusz 2,5% „szolidaritási járulék”, amelynek célja a dokumentum alapján nem tisztázott.

A Magyar Nemzet emlékeztet: ez a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszer visszaszorítását jelentené, és a rendszert nagyobb mértékben tenné függővé a piaci szereplőktől.

Az Ellenpont erről szóló cikkében felidézi, hogy Magyarországon már működött kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer 1998 és 2011 között, a tervezetet a Bokros Lajos vezette pénzügyminisztérium dolgozta ki, és a törvény elfogadásakor már Medgyessy Péter volt a pénzügyminiszter. A portál szerint

valószínűsíthetően az új rendszer is nagyrészt pénzügyi szolgáltatók érdekeit szolgálná, miközben a nyugdíjasok helyzete bizonytalanabbá válhatna.

A Magyar Nemzet kifejti: a Tisza Párt kiszivárgott javaslatai összecsengenek bizonyos, nemrég napvilágot látott uniós elképzelésekkel, amelyek a nyugdíj-megtakarítások egy részének magánpénztárak felé terelését szorgalmazzák. „A magánpénztári üzletre szemet vetett Brüsszel is, egészen pontosan arra a pénzre, amit így az állam megspórol. Ez pedig mehetne Ukrajnába” – írják.