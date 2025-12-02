Ft
12. 02.
kedd
megszorítások nyugdíj Felcsuti Péter tervezet Surányi György

Öveket becsatolni: a Tisza hónapokon belül megszüntetné az állami nyugdíjrendszert

2025. december 02. 18:43

A párt radikális átalakításra készül a nyugdíjrendszerben és a közteherviselésben.

2025. december 02. 18:43
null

Mint ismert: éles politikai vita bontakozott ki a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági csomagja körül, ami Dálnoki Áron vezetésével, Surányi György és Felcsuti Péter közreműködésével készült, 

és amely szerint a párt radikális átalakításra készül a nyugdíjrendszerben és a közteherviselésben.

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy 2025. szeptember 1-jétől az újonnan munkába állók a nyugdíj-megtakarításaikat kizárólag magánnyugdíjpénztári számlákra fizethetnék. Azaz – ahogy az Ellenpont fogalmaz – Magyar Péterék teljesen szétvernék a jelenlegi, társadalombiztosításon, szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszert, és a helyét szinte teljes mértékig a kötelező magánnyugdíjpénztárak és a piaci alapú magánbiztosítók vennék át.

A tervezett járulékszint:

  • 10–15% kötelező befizetés,
  • plusz 2,5% „szolidaritási járulék”, amelynek célja a dokumentum alapján nem tisztázott.

A Magyar Nemzet emlékeztet: ez a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszer visszaszorítását jelentené, és a rendszert nagyobb mértékben tenné függővé a piaci szereplőktől.

Az Ellenpont erről szóló cikkében felidézi, hogy Magyarországon már működött kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer 1998 és 2011 között, a tervezetet a Bokros Lajos vezette pénzügyminisztérium dolgozta ki, és a törvény elfogadásakor már Medgyessy Péter volt a pénzügyminiszter. A portál szerint

valószínűsíthetően az új rendszer is nagyrészt pénzügyi szolgáltatók érdekeit szolgálná, miközben a nyugdíjasok helyzete bizonytalanabbá válhatna.

A Magyar Nemzet kifejti: a Tisza Párt kiszivárgott javaslatai összecsengenek bizonyos, nemrég napvilágot látott uniós elképzelésekkel, amelyek a nyugdíj-megtakarítások egy részének magánpénztárak felé terelését szorgalmazzák.  „A magánpénztári üzletre szemet vetett Brüsszel is, egészen pontosan arra a pénzre, amit így az állam megspórol. Ez pedig mehetne Ukrajnába” – írják.

A Tiszához közeli tanácsadók hónapok óta sorolják a megszorítási javaslataikat. Simonovits András tíz–húsz százalékos nyugdíjadó bevezetéséről értekezett, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj megvágását helyezte kilátásba, Surányi György szerint nincs semmilyen alapja a 13. havi nyugdíjnak, Simonovits András pedig a Nők 40 kedvezményes nyugdíjat kritizálta, elmebetegségnek nevezve, amit azonnal meg kellene szüntetni.

Mint megírtuk: a kiszivárgott, több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram” széles körű adó- és járulékemeléseket tartalmaz, például:

  • progresszív személyi jövedelemadót,
  • a családi kedvezmények csökkentését,
  • vagyonadót,
  • a tb-rendszer bizonyos fokú privatizációját.

Az is ismert, hogy a Tisza Párt kijelentette, hogy a szóban forgó gazdasági anyag „nem létezik”, és nem tekintik saját programjuknak. Ennek ellenére a javaslatok politikai vitát gerjesztettek, és több gazdaságpolitikai elemző, illetve volt jegybanki és pénzügyi szakember is megszólalt a témában.

A kormány több képviselője szerint a felvetett intézkedések komoly terheket jelentenének a lakosságnak, különösen a nyugdíjasoknak és a középosztálynak.

A kabinet arról számolt be, hogy a nemzeti konzultáció kitöltőinek száma meghaladta a másfél milliót, ami szerintük azt jelzi, hogy a lakosság jelentős része ellenzi a tervezett adó- és nyugdíjreformot.

***

Nyitókép: Facebook

