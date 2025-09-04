Ft
09. 04.
csütörtök
Haditudósító jelenti a frontról: gyökeresen megváltozott az oroszok dróntaktikája, felőrlődik az ukrán hadsereg

2025. szeptember 04. 09:51

Teljesen átalakulhatnak az ukrajnai harcok, itt az új dróntaktika.

2025. szeptember 04. 09:51
„Hamarosan nem lesz szükség rohamokra” és „a sapásmérő drónok megváltoztatták az orosz hadsereg offenzív taktikáját” – írja az MK.ru arról, ahogyan az oroszok nyár óta megváltoztatták a drónalakulatok taktikáját Ukrajnában.

Az ukrán hátország mélyén található katonai objektumok elleni csapások mellett egyre aktívabban vetik be őket a frontvonal közvetlen közelében is.

Az orosz lap beszámol arról is, hogy ezzel egy időben élesen megnőtt a siklóbombák alkalmazása, többek között a közlekedési infrastruktúra ellen. 

Egy orosz haditudósító úgy nyilatkozott a taktikaváltás kapcsán, hogy „az ellenség veszteségei valóban megdöbbentőek”. Emellett „a mi csapataink technikai lehetőségei is ugrásszerűen bővülnek”.

A dróntaktika megnövekedett lehetőségei lehetővé teszik a tömeges csapásokat, amelyek

nemcsak az ukrán hátországban, hanem a fronton is felőrlik az embereket és a technikát”.

Az orosz taktika lényege szerinte a következő: légi úton blokkolják a front egy adott szakaszát, és elvágják azt a hátországtól, megakadályozva a ki- és bejutást. Az Oroszországgal harcoló ukránok pedig pánikba esnek ennek hatására.

„Hamarosan semmiféle rohamokra nem lesz szükség – jósolja a haditudósító. – Így, darabonként kiharapva a védelmi vonal szakaszait, haladnak, és tovább fognak előrehaladni.”

Fotó: Roman PILIPEY / AFP

fintaj-2
2025. szeptember 04. 10:16
Vannak veszélyek, ha az akár az ukránok által taktikusan megnyitott, akár az orosz drónok által kikényszerített folyosóra az ukránok úgy készülnek fel, hogy azt a nyitás környékén erővel bezárják, akkor a zsákban maradt katonák csapdába esnek.
Nasi12
2025. szeptember 04. 10:14
Zsákok😀
Upuaut
2025. szeptember 04. 10:09
Egy nem orosz forrástól ez hihetőbb lenne. Ez nem más, mint a csodafegyver orosz változata.
Ödenburger
2025. szeptember 04. 10:06
Világos az új trend: technikai eszközökkel iktatják ki a védekező élőerőt. Az egyetlen ellenszer, ha a védelem is drónokon alapul. Sajnos Asimovnak nem lett igaza, a robotika nem az emberi élet és testi épség védelme köré szerveződik :(
