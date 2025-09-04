Haditudósító jelenti a frontról: gyökeresen megváltozott az oroszok dróntaktikája, felőrlődik az ukrán hadsereg

Üzenet a Nyugatnak: hátborzongató fegyvereket mutattak be a pekingi katonai parádén (VIDEÓ)
A bemutatott új drónok közül több már mesterséges intelligenciát használ, amely hatalmas harctéri előnyt jelenthet Kínának.
Teljesen átalakulhatnak az ukrajnai harcok, itt az új dróntaktika.
„Hamarosan nem lesz szükség rohamokra” és „a sapásmérő drónok megváltoztatták az orosz hadsereg offenzív taktikáját” – írja az MK.ru arról, ahogyan az oroszok nyár óta megváltoztatták a drónalakulatok taktikáját Ukrajnában.
Az ukrán hátország mélyén található katonai objektumok elleni csapások mellett egyre aktívabban vetik be őket a frontvonal közvetlen közelében is.
Az orosz lap beszámol arról is, hogy ezzel egy időben élesen megnőtt a siklóbombák alkalmazása, többek között a közlekedési infrastruktúra ellen.
Egy orosz haditudósító úgy nyilatkozott a taktikaváltás kapcsán, hogy „az ellenség veszteségei valóban megdöbbentőek”. Emellett „a mi csapataink technikai lehetőségei is ugrásszerűen bővülnek”.
A dróntaktika megnövekedett lehetőségei lehetővé teszik a tömeges csapásokat, amelyek
nemcsak az ukrán hátországban, hanem a fronton is felőrlik az embereket és a technikát”.
Az orosz taktika lényege szerinte a következő: légi úton blokkolják a front egy adott szakaszát, és elvágják azt a hátországtól, megakadályozva a ki- és bejutást. Az Oroszországgal harcoló ukránok pedig pánikba esnek ennek hatására.
„Hamarosan semmiféle rohamokra nem lesz szükség – jósolja a haditudósító. – Így, darabonként kiharapva a védelmi vonal szakaszait, haladnak, és tovább fognak előrehaladni.”
Fotó: Roman PILIPEY / AFP
