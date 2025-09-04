Haditudósító jelenti a frontról: gyökeresen megváltozott az oroszok dróntaktikája, felőrlődik az ukrán hadsereg

Az orosz lap beszámol arról is, hogy ezzel egy időben élesen megnőtt a siklóbombák alkalmazása, többek között a közlekedési infrastruktúra ellen.

Egy orosz haditudósító úgy nyilatkozott a taktikaváltás kapcsán, hogy „az ellenség veszteségei valóban megdöbbentőek”. Emellett „a mi csapataink technikai lehetőségei is ugrásszerűen bővülnek”.

A dróntaktika megnövekedett lehetőségei lehetővé teszik a tömeges csapásokat, amelyek

nemcsak az ukrán hátországban, hanem a fronton is felőrlik az embereket és a technikát”.

Az orosz taktika lényege szerinte a következő: légi úton blokkolják a front egy adott szakaszát, és elvágják azt a hátországtól, megakadályozva a ki- és bejutást. Az Oroszországgal harcoló ukránok pedig pánikba esnek ennek hatására.

„Hamarosan semmiféle rohamokra nem lesz szükség – jósolja a haditudósító. – Így, darabonként kiharapva a védelmi vonal szakaszait, haladnak, és tovább fognak előrehaladni.”

Fotó: Roman PILIPEY / AFP