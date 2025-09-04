Üzenet a Nyugatnak: hátborzongató fegyvereket mutattak be a pekingi katonai parádén (VIDEÓ)

Míg mi Ukrajnában a vizet kapáljuk, átírta a történelmet a Kelet hete
SCO-csúcs és kínai katonai szemle üzeni: vagy erős, bölcs és a pályán látó vezetőket választ a Nyugat, vagy bajban leszünk. Nagy bajban. Kohán Mátyás írása.
A bemutatott új drónok közül több már mesterséges intelligenciát használ, amely hatalmas harctéri előnyt jelenthet Kínának.
Kedden volt 80 éve, hogy véget ért a második világháború, aminek apropójából Kínában minden eddiginél nagyobb katonai parádét tartottak. A felvonuláson félelmetes dónarzenált mutatott be Peking – látható a WE ARE CHINA Facebook-videójában.
Ezt is ajánljuk a témában
SCO-csúcs és kínai katonai szemle üzeni: vagy erős, bölcs és a pályán látó vezetőket választ a Nyugat, vagy bajban leszünk. Nagy bajban. Kohán Mátyás írása.
Az ünneplésen teljesen új fegyvereket is bemutatattak, aminek célja nem csak a parádé színesítése volt, hanem egy Nyugat felé küldött erőfitogtatásnak is felfogható.
Ahogy az a videóból is kiderül, a legtekintélytparancsolóbb új fegyver a „hűséges szárnysegédnek” nevezett GJ-11 típusú felderítő-támadó drón, amely pilóta nélküli vadászgépek mellett repülve segíti azok támadásait.
Ezen felül bemutatásra kerültek a „robot farkas” nevű, kutya szerű drónok is, amelyek felderítésre, aknamentesítésre és ellenséges katonák felkutatására alkalmas harcászati eszközök.
Figyelemfelkeltőnek bizonyult még a AJX-002 óriás tengeralattjáró drón. Ez az extra nagy méretű, legénység nélküli víz alatti jármű felderítési és megfigyelési feladatokat végez majd.
A bemutatott új drónok közül több már mesterséges intelligenciát használ, amely hatalmas harctéri előnyt jelenthet Kínának.
Nyitókép: Ludovic EHRET / AFP
***