gazdaság Kreml (Moszkva) Vlagyimir Putyin

Erre aligha számított Putyin: a Kreml pénzügyi tartalékai hamarabb kimerülhetnek, mint azt bárki gondolta

2025. szeptember 04. 10:05

Mindez annak ellenére történhet, hogy az elnök stabilnak nevezte az orosz költségvetést.

2025. szeptember 04. 10:05
null

Egy friss elemzés szerint Oroszország pénzügyi tartalékai egy éven belül kimerülhetnek, ha a gazdasági helyzet nem változik – írja a karpathir.com a The Insider alapján. A polgári gazdaság zsugorodása, a növekvő katonai kiadások és az államháztartási hiány fenntarthatatlanná válása miatt 

súlyos megszorítások várhatók. 

Mindez annak ellenére történhet, hogy Vlagyimir Putyin stabilnak nevezte a költségvetést, valamint rekordalacsony inflációról és munkanélküliségről beszélt. A gazdasági folyamatok ezzel szemben azt mutatják, hogy az adóbevételek növekedése elmarad a kiadások ütemétől, ami hosszú távon a termelő szektor leépüléséhez vezethet.

A kormány számára a legvalószínűbb takarékossági lépések a szociális és gazdasági kiadások további csökkentése lehetnek, mivel a katonai szektort nem érinthetik a megszorítások. Már most is jelentősen visszavágták a szociálpolitikai forrásokat, és további csökkentések akár hónapokkal hosszabbíthatják meg a háború finanszírozását. 

A „nemzeti gazdaságra” fordított állami támogatások és beruházások lefaragása, valamint a lakásügyi, kommunális és környezetvédelmi kiadások csökkentése további forrásokat szabadíthat fel, ám mindez rövid távon komoly gazdasági sokkot idézne elő. Az oktatás és az egészségügy kiadásai már most is apadnak, miközben a biztonsági és rendvédelmi szervek költségvetése változatlan marad, 

az államadósság törlesztése pedig egyre nagyobb terhet jelent.

A Nemzeti Vagyonalap likvid része és a pénzügyi tartalékok jelenlegi felhasználási ütem mellett körülbelül egy évig biztosíthatják a rendszer fenntartását. Drasztikus megszorításokkal ez az időszak akár kilenc hónappal kitolható lenne, de ennek súlyos belső gazdasági és társadalmi következményei lennének.

Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP

Meritokrata
2025. szeptember 04. 11:00
Putyin is olvasta? Mert akkor most pánikol. :D
kimirszen
2025. szeptember 04. 10:53
polárüveg 2025. szeptember 04. 10:36 Na ez is olyan, mint a "Kína összeroskad az adósságok alatt". Ugyanígy Oroszország. Egyelőre kimeríthetetlenek a nyersanyag tartalékai, aranyfedezete tömeges és valóságos, nem papíron. Az aranyfedezet látszik a rubel árfolyamán?
B_kanya
2025. szeptember 04. 10:50
"neszteklipschik 2025. szeptember 04. 10:28 Kína majd ad hitelt nekik, mi a probléma?" Hát akkor akár a GDP 25%-ra is nőhet az orosz államadósság. Fuckrajna megint nyert. 🤡
B_kanya
2025. szeptember 04. 10:49
"Egy friss elemzés szerint Oroszország pénzügyi tartalékai egy éven belül kimerülhetnek, ha a gazdasági helyzet nem változik – írja a karpathir.com a The Insider alapján." Lapozzunk hát.
