Orosz-ukrán háború: újabb segítség érkezhet az oroszoknak
Mindez annak ellenére történhet, hogy az elnök stabilnak nevezte az orosz költségvetést.
Egy friss elemzés szerint Oroszország pénzügyi tartalékai egy éven belül kimerülhetnek, ha a gazdasági helyzet nem változik – írja a karpathir.com a The Insider alapján. A polgári gazdaság zsugorodása, a növekvő katonai kiadások és az államháztartási hiány fenntarthatatlanná válása miatt
súlyos megszorítások várhatók.
Mindez annak ellenére történhet, hogy Vlagyimir Putyin stabilnak nevezte a költségvetést, valamint rekordalacsony inflációról és munkanélküliségről beszélt. A gazdasági folyamatok ezzel szemben azt mutatják, hogy az adóbevételek növekedése elmarad a kiadások ütemétől, ami hosszú távon a termelő szektor leépüléséhez vezethet.
A kormány számára a legvalószínűbb takarékossági lépések a szociális és gazdasági kiadások további csökkentése lehetnek, mivel a katonai szektort nem érinthetik a megszorítások. Már most is jelentősen visszavágták a szociálpolitikai forrásokat, és további csökkentések akár hónapokkal hosszabbíthatják meg a háború finanszírozását.
A „nemzeti gazdaságra” fordított állami támogatások és beruházások lefaragása, valamint a lakásügyi, kommunális és környezetvédelmi kiadások csökkentése további forrásokat szabadíthat fel, ám mindez rövid távon komoly gazdasági sokkot idézne elő. Az oktatás és az egészségügy kiadásai már most is apadnak, miközben a biztonsági és rendvédelmi szervek költségvetése változatlan marad,
az államadósság törlesztése pedig egyre nagyobb terhet jelent.
A Nemzeti Vagyonalap likvid része és a pénzügyi tartalékok jelenlegi felhasználási ütem mellett körülbelül egy évig biztosíthatják a rendszer fenntartását. Drasztikus megszorításokkal ez az időszak akár kilenc hónappal kitolható lenne, de ennek súlyos belső gazdasági és társadalmi következményei lennének.
