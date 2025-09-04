Erre aligha számított Putyin: a Kreml pénzügyi tartalékai hamarabb kimerülhetnek, mint azt bárki gondolta

A kormány számára a legvalószínűbb takarékossági lépések a szociális és gazdasági kiadások további csökkentése lehetnek, mivel a katonai szektort nem érinthetik a megszorítások. Már most is jelentősen visszavágták a szociálpolitikai forrásokat, és további csökkentések akár hónapokkal hosszabbíthatják meg a háború finanszírozását.

A „nemzeti gazdaságra” fordított állami támogatások és beruházások lefaragása, valamint a lakásügyi, kommunális és környezetvédelmi kiadások csökkentése további forrásokat szabadíthat fel, ám mindez rövid távon komoly gazdasági sokkot idézne elő. Az oktatás és az egészségügy kiadásai már most is apadnak, miközben a biztonsági és rendvédelmi szervek költségvetése változatlan marad,

az államadósság törlesztése pedig egyre nagyobb terhet jelent.

A Nemzeti Vagyonalap likvid része és a pénzügyi tartalékok jelenlegi felhasználási ütem mellett körülbelül egy évig biztosíthatják a rendszer fenntartását. Drasztikus megszorításokkal ez az időszak akár kilenc hónappal kitolható lenne, de ennek súlyos belső gazdasági és társadalmi következményei lennének.

