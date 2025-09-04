Ft
Orosz-ukrán háború: újabb segítség érkezhet az oroszoknak

2025. szeptember 04. 08:47

Az észak-koreai vezető és az orosz elnök megerősítette a két ország szövetségét Pekingben.

2025. szeptember 04. 08:47
Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin szerdán találkozót tartottak a második világháború végét ünneplő kínai rendezvények keretében Pekingben – számolt be a Reuters. A két vezető Hszi Csin-ping kínai elnök mellett állt a hidegháború kezdete óta első alkalommal megrendezett hatalmas katonai parádén. 

Az orosz-ukrán háború következtében megerősödött a Nyugat-ellenes szövetség. Fotó: STR / KCNA VIA KNS / AFP
Kim Dzsongun kijelentette, hogy országa „testvéri kötelességként” „teljes mértékben támogatni fogja” az orosz hadsereget, míg Vlagyimir Putyin orosz elnök a két ország kapcsolatát „különlegesnek” nevezte 

– jelentette csütörtökön az észak-koreai állami média, a KCNA.

A orosz-ukrán háború és Észak-Korea

Kim pekingi útja lehetőséget nyújtott számára, hogy Putyinnal és Hszi Csin-pinggel együtt találkozzon, valamint hogy több mint két tucatnyi más ország vezetőjével is kapcsolatba kerüljön, akik részt vettek az eseményeken.

Kim Dzsong Un elvtárs és Putyin elnök őszinte véleményt cserélt fontos nemzetközi és regionális kérdésekről” – közölte a KCNA.

Putyin „nagyra értékelte” az Ukrajna ellen harcoló észak-koreai katonákat, és kijelentette, hogy

 a két ország kapcsolata „különleges bizalom, barátság és szövetség” 

– tette hozzá a KCNA.

Észak-Korea katonákat, tüzérségi lőszert és rakétákat küldött Oroszországba, hogy támogassa Moszkvát az Ukrajna elleni háborúban.

További katonák érkezhetnek 

Dél-Korea hírszerző ügynöksége a héten úgy becsülte, hogy körülbelül 2000 észak-koreai katona halt meg, akiket Oroszországba küldtek harcolni.

A hírek szerint Észak-Korea további 6000 katona bevetését tervezi, és körülbelül 1000 harci katona már Oroszországban van.

Kim és Putyin részletesen megvitatták a hosszú távú partnerségi terveket, és megerősítették „szilárd szándékukat”, hogy a kétoldalú kapcsolatokat magas szintre emeljék – derült ki az észak-koreai állami média beszámolójából. 

Tavaly a két vezető kölcsönös védelmi szerződést írt alá, amelyben mindkét fél vállalta, hogy fegyveres támadás esetén segítséget nyújt a másiknak.

Nyitókép: A kép 2025. szeptember 3-án készült, és 2025. szeptember 4-én jelent meg Észak-Korea hivatalos központi hírügynökségének (KCNA) közleményében. AFP
 

