Solymáron már futtatja a baloldal a Tisza-csomag tesztüzemét?

Nem is akárhogyan: mint Gulyás István megjegyezte, a korábbi baloldali képviselők – köztük például Bárány Balázs, aki az MSZP elnöke is szeretett volna lenni – „a TESO Egyesületet támogatandó, nem indultak el a 2024-es helyhatósági választásokon.”

Hamar jött a sarc

Az új többség nem sokat várt, 2025-ben hozott egy rendeletet, melyben új adónemként

bevezette a solymári lakosok részére is az építményadót, ezt pedig november végén már egy „komplex adócsomag” követte, különböző adónemek létrehozásával és a meglévők jelentős emelésével.

A Fidesz-KDNP-s testületi tagoknak két és fél munkanapjuk volt az anyag áttekintésére. „Esélyünk sem volt komolyan elmélyülni benne” – idézte fel Gulyás István, aki a szavazásra bocsátás ülésén tiltakozásul nem is vett részt, hanem egy képviselőtársa által felolvasott levelében hívta fel a figyelmet a jelentős mértékű adótúlkapásra.