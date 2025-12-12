Ft
Solymáron már futtatja a baloldal a Tisza-csomag tesztüzemét?

2025. december 12. 07:10

Novemberi ülésén a balliberális többségű solymári képviselő-testület megemelte az építmény- és a telekadót és nagy mértékben csökkentette a különféle helyi adókedvezményeket. A döntést lakossági és politikai tiltakozás előzte meg – amely, mint Gulyás István Fidesz-KDNP-s helyi képviselőtől megtudtuk, pénteken csendes demonstrációval folytatódik.

2025. december 12. 07:10
Gulyás István Solymár
Mészáros Erika

A legutóbbi önkormányzati választáson – négy ciklus után – kisebbségbe került a Fidesz–KDNP a solymári testületben: négyen maradtak, szemben a hét, többségében baloldali-liberális képviselővel. Gulyás István (fenti képünkön) felidézte: a megannyi nehézség ellenére, ami az előző ciklusokat jellemezte – Covid, energiaár-emelések, gépjárműadók 50, majd 100 százalékának elvonása – az előző, Fidesz-KDNP-s többségű testület nem adóemelésekben, az emberek megsarcolásában gondolkodott, hanem más úton, például ingatlanok eladásával oldották meg a finanszírozást. 

A mi keresztény konzervatív közösségünk soha nem nyúlt új adók formájában az emberek pénzéhez”

 – jelentette ki Gulyás István.

A 2024-es választás meghozta ebben is a változást: az élen Zlinszky Péter polgármesterrel – aki a ’22-es kampányban még Szél Bernadett ex-LMP-s politikus oldalán sétált Solymáron – többségében balliberális társaságról van szó, amely a TESO, vagyis a Tegyünk Együtt Solymárért színeiben jutott hatalomra. 

Nem is akárhogyan: mint Gulyás István megjegyezte, a korábbi baloldali képviselők – köztük például Bárány Balázs, aki az MSZP elnöke is szeretett volna lenni – „a TESO Egyesületet támogatandó, nem indultak el a 2024-es helyhatósági választásokon.”

Hamar jött a sarc

Az új többség nem sokat várt, 2025-ben hozott egy rendeletet, melyben új adónemként 

bevezette a solymári lakosok részére is az építményadót, ezt pedig november végén már egy „komplex adócsomag” követte, különböző adónemek létrehozásával és a meglévők jelentős emelésével. 

A Fidesz-KDNP-s testületi tagoknak két és fél munkanapjuk volt az anyag áttekintésére. „Esélyünk sem volt komolyan elmélyülni benne” – idézte fel Gulyás István, aki a szavazásra bocsátás ülésén tiltakozásul nem is vett részt, hanem egy képviselőtársa által felolvasott levelében hívta fel a figyelmet a jelentős mértékű adótúlkapásra.

Arról számolt be, hogy 

a megszorítások bejelentését mély döbbenet követte a lakosság részéről, 

mint fogalmazott: akik az új vezetés pártján álltak, azok is „nagy pofont kaptak”. Ezt követően a képviselő a pénzügyi bizottság elé terjesztette, hogy nulla százalék legyen az adóemelés és hogy inkább a vállalkozások, befektetők ösztönzésével találják meg a módját a bevételek növelésének, az adózott jövedelmekből felépített lakossági építményekre kivetett adók helyett – a bizottság pedig ezt, dacára a baloldali többségnek, a szakértői támogatással elfogadta. 

Az utána megtartott újabb testületi ülésen a polgármester és csapata végül a pénzügyi bizottság javaslata ellenére megszavazta az adócsomagot. 

Gulyás István arról is beszámolt: az ülésen 

megtelt a terem solymáriakkal, akik hangos bekiabálásokkal kísérték a baloldali egyesület képviselőinek hozzászólásait. 

Az adóemelés és az új adó kivetése ellen tiltakozó lakosság erre válaszul december 12-én pénteken 17 órától jelképes sétát hirdetett Solymárra. A csendes demonstrációra – tudtuk meg – máris sokan jelezték a részvételi szándékukat.

Így néz ki a solymári adóemelés a polgármester előadásában

Zlinszky Péter polgármester szerint „a 2026-os évre előre tekintve újra előttünk volt a lehetőség, hogy az önkormányzat bevételi oldalát alakítsuk”. „Az önkormányzat a mozgásterét akkor tudja megőrizni, ha stabilan rendelkezik saját bevételekkel, nincs kitéve teljes mértékben a pályázati lehetőségeknek” – magyarázta a település első embere 

a három adórendelet módosítását.

  1. Ennek alapján a solymári telekadót a korábbi 200 forint/négyzetméter helyett 300 forint/négyzetméterre emelték, ugyanazzal a mozdulattal a solymáriakra vonatkozó 1500 négyzetméter/tulajdoni hányadra vonatkozó kedvezményt 500 négyzetméter/tulajdoni hányadra, vagyis a harmadára csökkentették.
  2. Az építményadó általános mértékét 2000 forint/négyzetméterről 2200 forint/négyzetméterre emelték, az üzleti célú hasznosítást, illetve a nem solymári tulajdonosokat érintően.
  3. Ugyanakkor adócsökkentést is bejelentett a polgármester: az iparűzési adót a jelenlegi 2 százalékról 1,9 százalékra csökkentik, elsősorban azért, hogy az építményadóval alaposan megsarcolt nagyadózókat kompenzálják…

A polgármester egy kis biztatást is hagyott a bejelentés végére, miszerint 

azon lesznek, hogy a 2026. évi költségvetésben ezeket a forrásokat „felelősen és mindannyiunk hasznára költsük el”.

Mi lesz, ha „ilyenek” kezébe kerül a kormányrúd?

Gulyás István szerint a történtek jól illusztrálják, mi történik, amikor olyanok kezébe kerül az irányítás, akik soha nem dolgoztak a közigazgatásban vagy képviselő-testületben. 

A pénzügyi problémákból adódó gondokat azzal akarják kezelni, hogy megadóztatják az embereket” 

– fogalmazott.

A Tisza Párt nemrég kiszivárgott megszorító csomagjára utalva pedig azt mondta: a jövő évi választáson „érdemes lesz az embereknek felidézniük a solymári példát arra vonatkozóan, mi történik, ha egy többségében baloldali társaság baloldalra jellemző stratégiát alkalmaz az emberek ellen”.

Nyitókép: Facebook/Gulyás István

