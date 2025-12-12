„Mi van, te f*sz?!” – balhé a szlovák parlamentben, vizespalackkal dobták meg a volt miniszterelnököt (VIDEÓ)

Igor Matovič korábbi szlovák miniszterelnök a telefonjával próbálta megmutatni és rögzíteni, hogy kik azok a képviselők – 76 koalíciós képviselő –, akik megszavazták a Btk. módosítását – írja az Újszó. Ezt Erik Vlček szociáldemokrata képviselő nem viselte jól, és egy vizespalackkal dobta meg a Szlovákia mozgalom elnökét.

Matovič nem egyszerűséggel úgy reagált erre: