igor matovič erik vlček újszó szlovákia btk parlament

„Mi van, te f*sz?!” – balhé a szlovák parlamentben, vizespalackkal dobták meg a volt miniszterelnököt (VIDEÓ)

2025. december 12. 06:49

Komoly feszültség generált a szlovák büntetőtörvénykönyv módosítása.

2025. december 12. 06:49
Igor Matovič korábbi szlovák miniszterelnök a telefonjával próbálta megmutatni és rögzíteni, hogy kik azok a képviselők – 76 koalíciós képviselő –, akik megszavazták a Btk. módosítását – írja az Újszó. Ezt Erik Vlček szociáldemokrata képviselő nem viselte jól, és egy vizespalackkal dobta meg a Szlovákia mozgalom elnökét.

Matovič nem egyszerűséggel úgy reagált erre:

Mi van, te f*sz?!”

A jelenet itt nézhető vissza:

Nyitókép: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet

Dixtroy
2025. december 12. 09:36
Az sehol sem derül ki, hogy a szlovák parlament 150 fős. A 76 tehát kurvára nem egy acélos többség!
Trüpéma
2025. december 12. 08:51
Ezek rettegnek tőlünk, azért szavaznak így. Minden magyar ember az országukban egy-egy bűnjel, a történelmi igazságtalanságé, amit elkövettek ellenünk.
Obsitos Technikus
2025. december 12. 07:47
Ott nem nyilvános a szavazás?
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 12. 07:36
ezek ugyanúgy barátaink mint a lengyelek - el kéne nekik zárni az olajat csak hogy tudják .... mekkora szarok geci köcsög tótok
