„Szeptember harmadikán a pekingi díszszemlén befejezett történelmi ténnyé vált az egypólusú világ megszűnése és az új, többpólusú világrend demonstratív beköszönése. Természetesen évek óta hallunk és beszélünk arról, hogy az Egyesült Államok egyedüli szuperhatalma és a kollektív Nyugat hegemóniája a világban megszűnőben van. Voltak sanghaji, szentpétervári fórumok, BRICS-találkozók, megjelentek a Nyugat számára aggasztó gazdasági és katonai elemzések Kína felemelkedéséről, a dollár leváltásának kísérletéről, a globális Dél öntudatra ébredéséről. Minden abba az irányba mutatott, ami most a Mennyei Béke tere környékén néhány óra alatt történelmi ténnyé vált.

Ez a Kínai Népköztársaság soha többé nem fog meghajolni semmilyen nyugati gazdasági vagy katonai nyomás előtt. Békét akar, de nem fél a háborútól sem, ha erre kényszerítik ellenfelei. Ez a magabiztos hang a felvonultatott haditechnika hátterével azt jelentette be, hogy Kína egyenrangúnak érzi magát az Egyesült Államokkal. Kész megmérkőzni vele akár békésen, akár háborúban.

A békés megmérkőzésre való felkészülést mutatta meg a sanghaji találkozó, ahol a világgazdaság közel felét produkáló országok hangolták össze fejlesztési és innovációs programjaikat. A katonai készenlétet brutális egyszerűséggel jelezte az, ahogy Hszi elnök Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun társaságában vonult be a díszszemlére.

A kínaiak alapvetően tisztelik a protokollt, nagy ázsiai államok elnökei és egy király jelenlétében mást diktált volna a vendégek rangsora. De itt és most azt kellett prezentálni, hogy a látványos katonai parádé mögött potenciálisan ott van három, egymással szomszédos nukleáris hatalom elrettentő ereje.

A multipoláris világrend persze többközpontú világot jelentene, míg a pekingi parádé Kína vezető szerepét vetítette előre. Ez bizonyosan okoz még feszültséget a globális Délen belül, de az USA hegemóniáját senki nem kívánja vissza.

Az új világrend kialakulásában fontos szerepe volt az ukrajnai háborúnak.”

Nyitókép: Jade Gao / AFP