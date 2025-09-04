Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Oroszország kész folytatni a tárgyalásokat Ukrajnával, de ennek feltétele Kijev kompromisszumkészsége – írja a Novosti.

Zaharova bírálta a nyugati országok és az EU hozzáállását:

szerinte Brüsszel nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat, ami felveti a nyugati partnerek együttműködésének és összefogásának teljes hiányát.

Példaként említette Magyarországot is, amely hiába kér biztonsági garanciákat az EU-tól energetikai ügyekben, ezt figyelmen kívül hagyják, ami azt üzeni Kijevnek, hogy szabad kezet kap.