Már csak néhány órájuk maradt az ukránoknak – a Mol előre figyelmeztette őket a következményekre
Ez nem fenyegetés, ez tény, s mindezt az ukrán kollégák is tudják, ugyanis mást nem tudnak csinálni – fogalmazott Hernádi Zsolt.
Marija Zaharova példaként említette Magyarországot, amely hiába kér biztonsági garanciákat az EU-tól energetikai ügyekben, ezt figyelmen kívül hagyják, ami azt üzeni Kijevnek, hogy szabad kezet kap.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Oroszország kész folytatni a tárgyalásokat Ukrajnával, de ennek feltétele Kijev kompromisszumkészsége – írja a Novosti.
Zaharova bírálta a nyugati országok és az EU hozzáállását:
szerinte Brüsszel nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat, ami felveti a nyugati partnerek együttműködésének és összefogásának teljes hiányát.
