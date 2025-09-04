Ft
energetikai Magyarország Ukrajna EU Marija Zaharova

Erre felkapják a fejüket Brüsszelben: Magyarországgal példálóznak az oroszok

2025. szeptember 04. 09:36

Marija Zaharova példaként említette Magyarországot, amely hiába kér biztonsági garanciákat az EU-tól energetikai ügyekben, ezt figyelmen kívül hagyják, ami azt üzeni Kijevnek, hogy szabad kezet kap.

2025. szeptember 04. 09:36
null

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Oroszország kész folytatni a tárgyalásokat Ukrajnával, de ennek feltétele Kijev kompromisszumkészsége – írja a Novosti.

Zaharova bírálta a nyugati országok és az EU hozzáállását:

szerinte Brüsszel nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat, ami felveti a nyugati partnerek együttműködésének és összefogásának teljes hiányát.

Példaként említette Magyarországot is, amely hiába kér biztonsági garanciákat az EU-tól energetikai ügyekben, ezt figyelmen kívül hagyják, ami azt üzeni Kijevnek, hogy szabad kezet kap.

Nyitókép: AFP/Gints Ivuskans

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

titi77
2025. szeptember 04. 11:27
vajon melyik omlik elöbb össze? az eu vagy az ukrajna? annyi viszont bizonyos, hogy a második az első következménye lesz!
angie1
2025. szeptember 04. 11:25
Dehogy is! Itt Brüsszel fizeti a zenészt!
pipa89
2025. szeptember 04. 11:22
Brüsszel átváltott a TOTALITÁRIUS ÜZEMMÓDBA! Új európai értéket választott: a LIBERÁLNÁCIZMUST, amelyet erőszakkal, diktátumként kényszerít rá minden tagállamra, figyelmen kívül hagyva, hogy a tagállamokban mire kapott felhatalmazást az adott nemzeti kormány! Brüsszelt elfoglalta a vörös pajzsos pénzhatalmai maffia.
Meritokrata
2025. szeptember 04. 10:30
Lassan nem marad olyan hír, ami cáfolná az :"ami felveti a nyugati partnerek együttműködésének és összefogásának teljes hiányát." megjegyzést a cikk után!
