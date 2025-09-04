Hatalmas újítást jelentett be Orbán Viktor, kukázhatja a nagy tervét Magyar Péter

Pontot tett a TEK a dilemma végére: nem provokálhatják Magyar Péterék a kötcsei piknikre érkezőket
A protokollnak megfelelően fognak eljárni.
Van egy olyan érzésünk, hogy nem fog tetszeni a tiszásoknak Orbán Viktor új bejelentése.
Mint ismeretes, most vasárnap tartják a 24. kötcsei polgári pikniket, aminek kapcsán kiderült, hogy épp a piknik mellé provokációt tervez a Tisza Párt. Ennek a végére a TEK tett pontot, kijelentve, hogy a két rendezvény közötti területet lezárják, hogy ne tudja Magyar Péter provokálni a békés piknikezőket.
Az esetet annyira a szívére vette Magyar, hogy információink szerint felhívta a siófoki rendőrkapitányt és számon kérte őt a hatósági óvintézkedések miatt.
A Tisza elnökének az nem tetszik, hogy rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól,
így a Tisza szimpatizánsai nem mehetnek majd oda közvetlenül a kormánypárti esemény helyszínéhez, hanem csak attól pár száz méterre tarthatják meg a tüntetésüket.
Az eset kapcsán Orbán Viktor a Facebook-oldalán bejelentette, megmutatják a világnak, milyen is az igazi Kötcse,
vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Facebookon.
Ugyanis „mi tiszta lapokkal játszunk”. Megjegyezte a miniszterelnök, „vigyázat, hamisítják”.
Nyitókép: Orbán Viktor megérkezik a kötcsei Polgári Piknik helyszínéhez
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
