Hatalmas újítást jelentett be Orbán Viktor, kukázhatja a nagy tervét Magyar Péter

Az esetet annyira a szívére vette Magyar, hogy információink szerint felhívta a siófoki rendőrkapitányt és számon kérte őt a hatósági óvintézkedések miatt.

A Tisza elnökének az nem tetszik, hogy rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól,

így a Tisza szimpatizánsai nem mehetnek majd oda közvetlenül a kormánypárti esemény helyszínéhez, hanem csak attól pár száz méterre tarthatják meg a tüntetésüket.

Orbán Viktor bejelentette: élő közvetítés Facebookon

Az eset kapcsán Orbán Viktor a Facebook-oldalán bejelentette, megmutatják a világnak, milyen is az igazi Kötcse,

vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Facebookon.

Ugyanis „mi tiszta lapokkal játszunk”. Megjegyezte a miniszterelnök, „vigyázat, hamisítják”.

Nyitókép: Orbán Viktor megérkezik a kötcsei Polgári Piknik helyszínéhez

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***