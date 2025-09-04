Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség bejelentés Polgári Piknik Magyar Péter Orbán Viktor Kötcse

Hatalmas újítást jelentett be Orbán Viktor, kukázhatja a nagy tervét Magyar Péter

2025. szeptember 04. 10:19

Van egy olyan érzésünk, hogy nem fog tetszeni a tiszásoknak Orbán Viktor új bejelentése.

2025. szeptember 04. 10:19
null

Mint ismeretes, most vasárnap tartják a 24. kötcsei polgári pikniket, aminek kapcsán kiderült, hogy épp a piknik mellé provokációt tervez a Tisza Párt. Ennek a végére a TEK tett pontot, kijelentve, hogy a két rendezvény közötti területet lezárják, hogy ne tudja Magyar Péter provokálni a békés piknikezőket.

Ezt is ajánljuk a témában

Az esetet annyira a szívére vette Magyar, hogy információink szerint felhívta a siófoki rendőrkapitányt és számon kérte őt a hatósági óvintézkedések miatt. 

A Tisza elnökének az nem tetszik, hogy rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól,

így a Tisza szimpatizánsai nem mehetnek majd oda közvetlenül a kormánypárti esemény helyszínéhez, hanem csak attól pár száz méterre tarthatják meg a tüntetésüket.

Orbán Viktor bejelentette: élő közvetítés Facebookon

Az eset kapcsán Orbán Viktor a Facebook-oldalán bejelentette, megmutatják a világnak, milyen is az igazi Kötcse, 

vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Facebookon.

Ugyanis „mi tiszta lapokkal játszunk”. Megjegyezte a miniszterelnök, „vigyázat, hamisítják”

Nyitókép: Orbán Viktor megérkezik a kötcsei Polgári Piknik helyszínéhez
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szilvay Gergely

Mandiner

Idézőjel

Meneküljön, ki merre lát, megbokrosodott a Tisza Párt! – Talán végleg

A baloldal azért is szeret adót emelni, mert a lelke mélyén úgy gondolja, hogy aki nem szegény, az jogtalanul él jobban, és lelkiismeret-furdalása kellene hogy legyen. Szilvay Gergely írása.

 

Összesen 80 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szarvasbika
2025. szeptember 04. 11:18
Bezzeg Toroczkait, aki csak kérdezni akart az ő rendezvényén, ahol állítólag szabad, elvitette a rendőrökkel.
Válasz erre
0
0
pollip
2025. szeptember 04. 11:16
MP megőrült! Ha minelnök lenne ( nem lesz) személyesen utasitgatná a rendőrséget, a bíróságot......stb!!!!!!
Válasz erre
1
0
Perczel Éva
2025. szeptember 04. 11:16
Na, a hazudozó Végevankicsi! Most aztán nyomhatja a"vágott, hamisított, MI-vel manipulált, kémtollal írt, internet blokkolóval gátolt , stb stb" paranoiás, skizó dumát. Nagyon jó élőzés lesz!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 04. 11:16
Z. "nogradi 2025. szeptember 04. 10:51 Hány ezer milliárd magánosított közpénz vonul majd fel fideszes zászló alatt. Legalább meglátja a jónép, hogy kiktől kell megszabadulni jövőre." Ízisz nogradi 2025. szeptember 04. 11:15 Z. Súgok agyatlan szektás!!! A jónép 26-ban benneteket bolsevik csűrhét fog a kurva apátok faszára elküldeni!!! 💯❗😊 Szívesen!!! 💯✌️😜
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!