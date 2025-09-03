Meneküljön, ki merre lát, megbokrosodott a Tisza Párt! – Talán végleg

A progresszív adórendszer mind baloldali, mind keresztény körökben is tud népszerű lenni, hiszen a támogatók evidensnek érzik, hogy fizessen többet, akinek több van. Csakhogy akinek több van, az akkor is többet adózik, ha mindenki ugyanakkora szja-t fizet, hiszen akinek a bére egymillió forint, annak a 15 százalékos szja többet jelent, mint annak, aki négyszázezer forintot keres.

A baloldal világszerte rendszerint „a gazdagok” megadóztatására hivatkozik,

a probléma csak az, hogy „a gazdagok” kategóriájába rendszerint belekerül a középosztály, például a tanárok és a rendőrök is. Mindenki gazdag lesz, aki nem kifejezetten szegény.

Talán nem kell magyarázni, hogy miként fojtja meg a magasabb adó az alsó középosztályt, így az aligha fog tudni többet félretenni. A kiszivárgott tiszás terv érintené az átlagkeresetet,

beleértve a tanárok fizetését is, amit épp nemrég emelt meg és tervez tovább emelni a kormány.

A baloldal azért is szeret adót emelni, mert a lelke mélyén úgy gondolja, hogy aki nem szegény, az jogtalanul él jobban, és lelkiismeret-furdalása kellene hogy legyen. Azaz a baloldali megfontolások között egyáltalán nem csak a költségvetési egyensúly játszik szerepet, hanem a középosztály-ellenesség is. Szerintük a középosztály önző és szűk látókörű.