átlagkereset Tisza Párt Magyar Péter adóemelés szja

Meneküljön, ki merre lát, megbokrosodott a Tisza Párt! – Talán végleg

2025. szeptember 03. 15:38

A baloldal azért is szeret adót emelni, mert a lelke mélyén úgy gondolja, hogy aki nem szegény, az jogtalanul él jobban, és lelkiismeret-furdalása kellene hogy legyen.

2025. szeptember 03. 15:38

Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

A Tisza Párt adót emelne, a kormány adót csökkent, illetve enged el – szólt az őszi politikai szezon előtti utolsó fő hír. Már ha van még olyan, hogy politikai nyári szünet meg ősz eleji szezonkezdet, mert idén és tavaly elmaradt az előbbi és ennek okán az utóbbi is. 

Az amerikai és az orosz elnök Alaszkában találkozott. Donald Trump megfejte az EU-t, amely valamiféle Európa nevében beruházásokat ígért az amerikaiak számára lecsökkentett uniós és az EU-tagállamok számára megemelt amerikai vámok mellé. Sikerrecept!

Plusz belengették a tizenkilencedik szankciós csomagot Oroszország ellen, hisz ha az eddigi tizennyolc nem működött, akkor majd ez fog. 

Ebben a környezetben, amely nem kedvez a gazdasági pörgésnek, robbant a hír – alátámasztva egy bevallásszámba menő videóval –, hogy a Tisza, amelynek környékén feltűnt több lejárt szavatosságú egykori SZDSZ-es közgazdász, progresszív jövedelemadózást tervez, azaz a 15 százalékos mellé bevezetné a 22 és a 33 százalékos kulcsot. 

Ez lényegében adóemelést jelent, ami klasszikus baloldali recept, de több baj is van vele.

A progresszív adórendszer mind baloldali, mind keresztény körökben is tud népszerű lenni, hiszen a támogatók evidensnek érzik, hogy fizessen többet, akinek több van. Csakhogy akinek több van, az akkor is többet adózik, ha mindenki ugyanakkora szja-t fizet, hiszen akinek a bére egymillió forint, annak a 15 százalékos szja többet jelent, mint annak, aki négyszázezer forintot keres. 

A baloldal világszerte rendszerint „a gazdagok” megadóztatására hivatkozik,

a probléma csak az, hogy „a gazdagok” kategóriájába rendszerint belekerül a középosztály, például a tanárok és a rendőrök is. Mindenki gazdag lesz, aki nem kifejezetten szegény.

Talán nem kell magyarázni, hogy miként fojtja meg a magasabb adó az alsó középosztályt, így az aligha fog tudni többet félretenni. A kiszivárgott tiszás terv érintené az átlagkeresetet,

beleértve a tanárok fizetését is, amit épp nemrég emelt meg és tervez tovább emelni a kormány. 

A baloldal azért is szeret adót emelni, mert a lelke mélyén úgy gondolja, hogy aki nem szegény, az jogtalanul él jobban, és lelkiismeret-furdalása kellene hogy legyen. Azaz a baloldali megfontolások között egyáltalán nem csak a költségvetési egyensúly játszik szerepet, hanem a középosztály-ellenesség is. Szerintük a középosztály önző és szűk látókörű. 

Az adóemelések fő problémája, hogy stagnálást okozhatnak, hiszen kevesebbet tudunk költeni és befektetni. A munka iránti motiváció is csökken az emberben, ha kevesebb pénzt kap kézhez.

Minek dolgozzak annyit, ha többet vesznek el, és odaadják másnak? 

Lehet, hogy a történelmi okokból gazdag országok, mint a skandináv államok, meg tudják adóztatni az amúgy is magas fizetéseket anélkül, hogy lefojtanák a gazdaságot, és ki tudják húzni magukat a mocsárból. De a közép-európai országokban, amelyek a rendszerváltozáskor deficitesként indultak, nincs igazán mit megadóztatni.

Régebben a baloldali és neoliberális közgazdászok „koraszülött jóléti államról” beszéltek Magyarország esetében, kaptunk is a nyakunkba egy megszorító Bokros-csomagot 1995-ben. 

A 2010-ben felálló kormány a másik utat választotta: mivel nincs nagyon mit újraosztani, inkább hagyták az embereknél a pénz nagyobbik részét. Bejött, a gazdaság felpörgött. Harminc évvel a Bokros-csomag után a Tisza újra megszorítana, pedig semmi szükség rá.

***

(Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP)

csulak
2025. szeptember 03. 17:10
soha tobbe baloldalt !
nyafika
2025. szeptember 03. 17:10
Nekem még megvan a szégyen KÉK KÖNYVEM, teleragasztva alkalmi munkavállaló bélyegekkel... A sor vége az utcán várakozott a munkaügyi központban... Év végén meg adták vették a kamu számlákat az akkori APEH-nek...hogy ne bassza őket bírsággal.
Szerintem
2025. szeptember 03. 17:08
"nyafika 2025. szeptember 03. 17:01 Ismerek milliárdos vállakozót, légtechnikai berendezéseket exportál, saját fejlesztés. Évi 6.8 milliárdos forgalom, nem tiszta bevétel! Viszont eltart, munkát ad 53 szakembernek, egy 8 órás napi műszakban, minden adható kedvezménnyel. IDÉN SEM VOLT NYARALNI, szaladgált megbízások után, napi 14 órában még hétvégén is. Nem úgy, mint a TiSzaros nyúlszájú patkány..." Hogy micsoda? Hogy képzeli? Fogadjunk, hogy nem egyik napról a másikra él. Vagyon elkobzás és ki kell telepíteni a Hortobágyra. A szakembereit meg szélnek ereszteni. A balfaszok szerint ez lendíti fel a gazdaságot és ez hozza el a kánaánt.
nyafika
2025. szeptember 03. 17:07
Köszönjétek meg Bokros Lajosnak, hogy akkor a Nők nem akartak se családot, se gyereket...NEM VOLT MIRE! A nyomorra, munkanélküliségre, segélyre? Az lenne a jövő, a biztos megélhetés? Akik akkor születtek volna, most lennének büszke családok, gyermek, unokát nevelők.
