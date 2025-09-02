Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt alelnök Magyar Péter sajtó

Rekord: egyetlen perc leforgása alatt sikerült megcáfolnia magát Magyar Péternek

2025. szeptember 02. 19:28

A Tisza-vezér szerint egyben kell meghallgatni Tarr Zoltán videóját, majd közölte, hogy ő nem hallgatta végig.

2025. szeptember 02. 19:28
null

Országjárásának hatvani állomásán kérdezte a 24.hu Magyar Pétert Tarr Zoltán Etyeken elmondott nyilatkozatáról. Magyarnak egyetlen perc leforgása alatt sikerült megcáfolnia önmagát a riporter kérdésére adott válaszában. 

Mint ismert: a minap a Tisza Párt alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra. Tarr Zoltán nem akart mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derült ki egy felvételből. A videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót, és ahol Tarr közölte, hogy 

választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte be.

Megint kamuzott egy nagyot Magyar Péter

Ezen botrányos kijelentések kapcsán kérdezte a 24.hu riportere a helybélieket, valamint magát Magyar Pétert is. A Tisza-vezér a riporter kérdéseire azt válaszolta, hogy „legalább a független sajtó munkatársaitól elvárná, hogy egyben hallgassák meg a felvételt”. Szerinte ugyanis Tarr Zoltán szavait összevágták. 

Ezután a következő kérdésre – miszerint tud-e azonosulni Tarr nyilatkozatával, vagy szerinte hiba volt – adott válaszában egyből meg is cáfolta az előző válaszában állítottakat. Közölte ugyanis, 

hogy ő tulajdonképpen nem is hallgatta végig a videót, mivel látta, hogy az egy „több tízperces beszélgetés volt”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blancoagilon
2025. szeptember 02. 20:19
Öröm lehet egy ilyen hazug fasszal őszintén beszélgetni. 😁😆😅😂🤣
Válasz erre
0
0
Titi
2025. szeptember 02. 20:18
Ez az ember soha nem volt normális, de most úgy a nyaka köré tekeredett a sok lebukás, hazugság, sikertelen összeröffenés, hogy mire eljön a választás ez egy makogó idegroncs lesz. Nem tudom, mit terveznek vele a gazdái, látják-e, hogy a macskajancsi csillaga meredeken áldoz lefelé?
Válasz erre
1
0
UgyeletesFoApolo
2025. szeptember 02. 20:10
Mindeközben: magyarnemzet.hu/belfold/2025/09/negy-tisza-sziget-oszlott-fel-ujbuda-kozponti-vezetes-magyar-peter 🤣🤣🤣
Válasz erre
4
0
backsplash
2025. szeptember 02. 20:05
meglehetősen sötét népség
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!