Rekord: egyetlen perc leforgása alatt sikerült megcáfolnia magát Magyar Péternek

Országjárásának hatvani állomásán kérdezte a 24.hu Magyar Pétert Tarr Zoltán Etyeken elmondott nyilatkozatáról. Magyarnak egyetlen perc leforgása alatt sikerült megcáfolnia önmagát a riporter kérdésére adott válaszában.

Mint ismert: a minap a Tisza Párt alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra. Tarr Zoltán nem akart mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derült ki egy felvételből. A videó azon az etyeki összejövetelen készült, ahol a tiszások 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót, és ahol Tarr közölte, hogy

választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Tarr a párt adóterveiről beszélve mindössze fél perc leforgása alatt több botrányos kijelentést is tett. Bevezetésül megjegyezte, „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd előre szabadkozott, hogy a következő szavait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.

Később még erősebben fogalmazott:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte be.

Megint kamuzott egy nagyot Magyar Péter

Ezen botrányos kijelentések kapcsán kérdezte a 24.hu riportere a helybélieket, valamint magát Magyar Pétert is. A Tisza-vezér a riporter kérdéseire azt válaszolta, hogy „legalább a független sajtó munkatársaitól elvárná, hogy egyben hallgassák meg a felvételt”. Szerinte ugyanis Tarr Zoltán szavait összevágták.

Ezután a következő kérdésre – miszerint tud-e azonosulni Tarr nyilatkozatával, vagy szerinte hiba volt – adott válaszában egyből meg is cáfolta az előző válaszában állítottakat. Közölte ugyanis,