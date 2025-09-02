Ft
átlagkereset család Tisza Párt anyuka pénz gyerek

Kiszámoltuk: ennyivel csökkenne a fiatal, gyerekes családok keresete a Tisza-féle SZJA-emelés miatt (GRAFIKON)

2025. szeptember 02. 12:07

A Tisza-féle SZJA-javaslat erős ütést mérne a fiatal családok pénztárcájára is.

2025. szeptember 02. 12:07
null

Augusztus végén kiszivárgott, hogy a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a magyar SZJA-rendszert, mindenki kárára. A párt gazdasági kabinetje a dokumentum szerint ugyanis 2026. júliusától már a háromkulcsos, progresszív SZJA bevezetését javasolja, amelynek következtében már a szakmunkás minimálbért – azaz a garantált bérminimumot – alig meghaladó kereset is a 22 százalékos kulcs alá esne.

A Tisza-féle SZJA-javaslat hatása a fiatal, gyerekes családokra

A Mandiner ennek kapcsán kiszámolta, hogyan érintené mindez azon családokat, ahol az anya 30 év alatti, az apa pedig igénybe veszi a családi adókedvezményt a példánkban egy gyermek után. Az anya esetében a korcsoportnak megfelelő átlagkeresetet használtuk a 2026-ra becsült átlagkereset kiszámítására. A kalkuláció alapja a KSH hivatalos bruttó átlagkereset-adata; 2025-ben éves 9 százalékos, 2026-ban további éves 5 százalékos emelkedést becsültünk, mivel az idei év első felében 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset.

Így a számításaink szerint a fiatal, gyermekes családok esetében a két szülő havi bruttó átlagkeresete 2026-ban együtt összesen 1 millió 362 ezer forint lenne,

amelyből a Tisza-terv alapján havonta 150 307 forinttal több SZJA-t kellene fizetniük, mint most.

Ez éves szinten több, mint 1,8 milllió forintos nettó keresetcsökkenést jelentene a fiatal, gyermekes családok számára, ami messze nem elhanyagolható összeg.

Az alábbi kalkulátor segítségével kiszámolhatja, mennyi pénztől esne el a Tisza Párt adóemelése miatt:

Nyitókép: Mandiner-grafika

