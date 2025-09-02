Ft
09. 02.
kedd
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyar Péter adóemelés

Provokációt szervez Kötcsére a Tisza

2025. szeptember 02. 08:44

Kocsis Máté megjegyezte Magyar Péterről és társairól: „Nektek kampó van.”

2025. szeptember 02. 08:44
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arról ír, hogy

 „újabb kísérletet tesznek Magyar Péterék most hétvégén, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési-botrányukról. 

Közismert, hogy a polgári oldal ismert szereplői minden évben Kötcsén indítják az őszi politikai szezont. Idén sem lesz ez másképp.”

Hozzáteszi: „Az elmúlt időszakban hatalmas lett a riadalom és a kapkodás a tiszások között, hiszen egyrészt az adóemelési-botrányba várhatóan bele fognak bukni, ahogy azt Tarr Zoltán is megjósolta, másrészt 

kiszivárogtak olyan mondatok is a titkos, zártkörű eseményeikről, amelyek szintén az emberek átveréséről szólnak

 fontos kérdésekben, mint például az ukrán csatlakozás ügye.”

„Ha ez nem volna elég, tovább rontja a tiszás hangulatot, hogy még a saját közvélemény-kutatóik is folyamatos és erőteljes gyengülést mérnek náluk, a nyarat elvesztették, az országjárásuk ellaposodott. Mindezt a számukra baráti, liberális Politico is megerősíti a fényes nyugatról. 

Mit tehet ebben a helyzetben ez a Magyar Péter-féle dühös és erőszakos baloldali kisebbség?”

 – teszi föl a költői kérdést Kocsis Máté, majd meg is válaszolja azt: „Hát persze, hogy provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről. Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: 

mi az a »számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni«

 a választásokig?”

„Nektek kampó van. Ezen már a fröcsögés, a provokáció és az uszítás sem fog segíteni”

 – jegyzi meg a politikus.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

