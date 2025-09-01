Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Kocsis Máté botrány Magyar Péter

Elfogytak a szavak: Magyar Péter nyíltan tagadja Tarr Zoltán botrányos videójának eredetiségét (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 21:13

„A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja. Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!” – fogalmazott Kocsis Máté.

2025. szeptember 01. 21:13
null

„Breaking! Magyar Péter öt nappal az adóemelési botrányuk kirobbanása után végre eljutott oda, hogy – szerinte – hamisított videókkal bántják őket (értsd: Tarr Zoltánt)!  A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja. Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!” – fogalmazott legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, majd az alábbi videót osztotta meg követőivel:

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
KARAK-ter
2025. szeptember 01. 23:14
Ez a barom polgárháborút szítana,még így is benne van a pakliban , főleg ha nem ők nyernek 2026-ban !!!!
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 01. 23:11
És ez a HAZUGSÁG, már megint csuklás nélkül le ment a torkán!!!! Ez a baj, mert ez a szintű hazugság, félelmetes!!! Egy pszichopatát nem lehet ráengedni az országra, MEGINT!!! Őszödi böszméből egy is elég volt!!!! NEM KELL MÉG EGY!!!CSÁÁÁÁÁ!!!!
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. szeptember 01. 23:11
Gyurcsótány csak reggel, éjjel, meg este hazudott, de a nylonmessiás folyamatosan teszi.
Válasz erre
0
0
KARAK-ter
2025. szeptember 01. 23:11
Gyurcsány-öszödi beszéd. Tarr-etyeki beszéd. Na remélem ezek sem jutnak messzebb a Ferinél.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!