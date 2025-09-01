Elfogytak a szavak: Magyar Péter nyíltan tagadja Tarr Zoltán botrányos videójának eredetiségét (VIDEÓ)

„Breaking! Magyar Péter öt nappal az adóemelési botrányuk kirobbanása után végre eljutott oda, hogy – szerinte – hamisított videókkal bántják őket (értsd: Tarr Zoltánt)! A gond csak az, hogy ezt még Tarr Zoltán sem így gondolja. Na, ez az igazi vergődés, Szotyi!” – fogalmazott legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, majd az alábbi videót osztotta meg követőivel:

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP