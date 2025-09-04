Ft
Brüsszel Izrael Szijjártó Péter

Szijjártó Péter világossá tette: Magyarország elutasítja az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat

2025. szeptember 04. 10:52

„Az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk” – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. szeptember 04. 10:52
null

Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak, de a magyar kormány ezeket továbbra sem fogadja el, és ehelyett a stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik a zsidó állammal – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be a Szamáriai Regionális Tanács elnökével, Josszi Dagannal folytatott találkozóját követően, hogy áttekintették a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapították meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen.

Ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk” – szögezte le.

Sokat beszéltünk a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, és egyetértettünk abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladatunk” – tette hozzá.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Kovacs11
2025. szeptember 04. 11:20
Nagyon helyes. Fogjanak össze a szuverenisták és azok, akik nem kérnek a tömeges bevándorlásból és az iszlamista terrorból.
Egyszeriember
2025. szeptember 04. 11:18
Izrael is elutasítja a magyarellenes dolgokat?
llnnhegyi
2025. szeptember 04. 11:14
Hy! Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter! Lassan, öregesen folyik a Habsburg-Lotharing ház mandátumfosztása a magyar diplomáciában.
karcos-2
2025. szeptember 04. 11:06
Biblia Istene azt a földet Izraelnek adta. Miért nem lehet ezt elfogadni? Az arab világ magában foglalja Észak-Afrikát, a Közel-Keletet és Kelet-Afrikát is, egészen az atlanti partoktól a Perzsa-öbölig, az Iráni-fennsíktól a Szahara déli részéig terjedő nagy területet. Ehhez képest Izrael egy zsebkendőnyi föld.
