Szijjártó Péter világossá tette: Magyarország elutasítja az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat

Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak, de a magyar kormány ezeket továbbra sem fogadja el, és ehelyett a stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik a zsidó állammal – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be a Szamáriai Regionális Tanács elnökével, Josszi Dagannal folytatott találkozóját követően, hogy áttekintették a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapították meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen.