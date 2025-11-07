„Jetlag? Ugyan már, meló van” – Orbán Viktor elárulta, hogyan telt a Washingtonba tartó repülőút (VIDEÓ)

Orbán Viktor a Facebook-oldalán „Jetlag? Ugyan már, meló van” címmel tett közzé egy rövid videót, amelyben a Washington felé tartó repülőúton válaszol kérdésekre. A felvételen a miniszterelnöktől azt kérdezik, hogyan telik számára egy ilyen hosszú út.

Itt vannak a miniszterek, ha akarnék se tudnék unatkozni, rengeteg megbeszélnivaló van. Lényegében ez egy kihelyezett kormányülés is”

– fogalmazott Orbán Viktor. A videóban később Szijjártó Péternek, Orbán Balázsnak és Lázár Jánosnak is kérdéseket tettek fel.