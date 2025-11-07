Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington repülőgép Orbán Viktor

„Jetlag? Ugyan már, meló van” – Orbán Viktor elárulta, hogyan telt a Washingtonba tartó repülőút (VIDEÓ)

2025. november 07. 10:46

Szijjártó Péter, Orbán Balázs és Lázár János is megszólalt.

2025. november 07. 10:46
null

Orbán Viktor a Facebook-oldalán „Jetlag? Ugyan már, meló van” címmel tett közzé egy rövid videót, amelyben a Washington felé tartó repülőúton válaszol kérdésekre. A felvételen a miniszterelnöktől azt kérdezik, hogyan telik számára egy ilyen hosszú út.

Itt vannak a miniszterek, ha akarnék se tudnék unatkozni, rengeteg megbeszélnivaló van. Lényegében ez egy kihelyezett kormányülés is”

– fogalmazott Orbán Viktor. A videóban később Szijjártó Péternek, Orbán Balázsnak és Lázár Jánosnak is kérdéseket tettek fel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pinochet
2025. november 07. 11:29
Jetlag? Ugyan már, meló van” – Orbán Viktor elárulta, hogyan telt a Washingtonba tartó repülőút """""Látszólag csak egy interjú a kormány legrutinosabb légiközlekedőjével, Szijjártó Péterrel, de a háttérben valami egészen különleges történik: a saját bevallása szerint napi 3-4 órát alvó Orbán Viktor alszik, és mindezt hosszasan mutatja Velkovics. Velkovics aztán észbe kaphatott, mert a videót törölte pár óra múlva.""""' 444.hu/2025/11/06/te-jo-eg-mit-fog-ezert-kapni-a-kegyencjaraton-utazo-velkovics-vilmos-bayer-zsolttol
Válasz erre
1
1
csalodtamafideszben
2025. november 07. 11:28
Horpasztott egy jót.
Válasz erre
2
1
birus120
2025. november 07. 11:25
Hááát,l ez nagyon izgalmas riport volt!
Válasz erre
1
0
sciohyper
2025. november 07. 10:53
Ha már itt tartunk: nem értem, hogy a Népszabóságos, majd ATVs Csuhaj Ildikó miért, hogyan lehet ott, miért lehetett közmédiás??? Nem volt jobb???
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!