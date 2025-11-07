„Jetlag? Ugyan már, meló van” – Orbán Viktor elárulta, hogyan telt a Washingtonba tartó repülőút (VIDEÓ)

Orbán Viktor azt üzente Washingtonból, itt az új aranykor! (VIDEÓ)
A kormányfő szerint 100 ezer magyar család kenyerét keresik meg Magyarországon olyan cég alkalmazásában emberek, amely cégeket amerikaiak tulajdonolnak.
Szijjártó Péter, Orbán Balázs és Lázár János is megszólalt.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán „Jetlag? Ugyan már, meló van” címmel tett közzé egy rövid videót, amelyben a Washington felé tartó repülőúton válaszol kérdésekre. A felvételen a miniszterelnöktől azt kérdezik, hogyan telik számára egy ilyen hosszú út.
Itt vannak a miniszterek, ha akarnék se tudnék unatkozni, rengeteg megbeszélnivaló van. Lényegében ez egy kihelyezett kormányülés is”
– fogalmazott Orbán Viktor. A videóban később Szijjártó Péternek, Orbán Balázsnak és Lázár Jánosnak is kérdéseket tettek fel.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő szerint 100 ezer magyar család kenyerét keresik meg Magyarországon olyan cég alkalmazásában emberek, amely cégeket amerikaiak tulajdonolnak.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala