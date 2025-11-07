Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bencsik andrás Tisza Világ szivárgás botrány applikáció

Tiszavirág Tisza Világ

2025. november 07. 10:13

A Tisza elszenvedte első nagy, őszi vereségét.

2025. november 07. 10:13
null
Bencsik András
Bencsik András
Demokrata

„Tiszavirág-életűnek bizonyult a legújabb csodafegyver, a Tisza (helyesen TSZ) Párt internetes applikációja, a Tisza Világ adatbázis, mivel úgy, ahogy voltak, kiszivárogtak minden oda bejegyzett Tisza-szimpatizáns, jelölt vagy akárki személyes adatai. Ami nem csoda.

Ha egy alkalmazás neve aggasztóan hasonlít a világ egyik legrövidebb életű teremtésének nevére, akkor inkább előbb, mint utóbb beüt a baj.

A manöken admirális döntött és töröltette az alkalmazást, mivel hiába vádolt meg mindenkit, aki számításba vehető a világpolitikában, ettől a szivárgás szivárgás maradt, és mert mégsem szeretett volna teljesen hülyét csinálni magából, sietve egy másik, egyszerűbb és remélhetően nem a baráti ukrán titkosszolgálat által kifejlesztett adatbázisba igyekeztek rögzíteni a… kiket is?

Hát persze. A jelöltek nevét. Akiknek győzelemre kell majd vinniük jövő áprilisban a TSZ-mozgalom legendás zászlaját, amin két egymásba fonódó nemzeti színű nadrágszíj látható, amely a tiszások végtelen szeretetét és kifinomult családcentrikusságát jelképezi.

De nem ilyen egyszerű a dolog, mert a tiszások bölcs és demokratikus vezére elrendelte, hogy a legjobb jelöltet egy előválasztási versenyben körzetenként három indulóból kell kiválasztani. Döntsön a nép!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2025. november 07. 12:18
na szevasz haverom , te retkes balos libsi buzeráns HAZAÁRULÓ kis takony !! semmi komoly csak érdeklődés szinten , érzed már a veszted ? ugrik ám a mentességed kis geci !! táncolni fogsz bazd meg az akasztófán.. de előbb megtanulod milyen lesz rokkantnak lenni de rohadt gané !!! ne reménykedj nem úszod meg !!!! elfuthatsz elmenekülhetsz !!!.. de ELBÚJNI NEM FOGSZ TUDNI !!!!
Válasz erre
0
0
kovsa2
2025. november 07. 12:09
"két egymásba fonódó nemzeti színű nadrágszíj látható, amely a tiszások végtelen szeretetét és kifinomult családcentrikusságát jelképezi." Ez nagyon jó! Gratulálok a szerzőnek.
Válasz erre
6
0
nyugalom
2025. november 07. 11:38
A kepződmeny már ukrán katonai zöld kabátban vonult, hadvezernek érezte magát.
Válasz erre
2
0
Szuperszig
2025. november 07. 11:30
Welor megint nagyot szól: youtube.com/watch?v=OV-lF5ZUKUw&t=137s
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!