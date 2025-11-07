„Tiszavirág-életűnek bizonyult a legújabb csodafegyver, a Tisza (helyesen TSZ) Párt internetes applikációja, a Tisza Világ adatbázis, mivel úgy, ahogy voltak, kiszivárogtak minden oda bejegyzett Tisza-szimpatizáns, jelölt vagy akárki személyes adatai. Ami nem csoda.

Ha egy alkalmazás neve aggasztóan hasonlít a világ egyik legrövidebb életű teremtésének nevére, akkor inkább előbb, mint utóbb beüt a baj.

A manöken admirális döntött és töröltette az alkalmazást, mivel hiába vádolt meg mindenkit, aki számításba vehető a világpolitikában, ettől a szivárgás szivárgás maradt, és mert mégsem szeretett volna teljesen hülyét csinálni magából, sietve egy másik, egyszerűbb és remélhetően nem a baráti ukrán titkosszolgálat által kifejlesztett adatbázisba igyekeztek rögzíteni a… kiket is?

Hát persze. A jelöltek nevét. Akiknek győzelemre kell majd vinniük jövő áprilisban a TSZ-mozgalom legendás zászlaját, amin két egymásba fonódó nemzeti színű nadrágszíj látható, amely a tiszások végtelen szeretetét és kifinomult családcentrikusságát jelképezi.

De nem ilyen egyszerű a dolog, mert a tiszások bölcs és demokratikus vezére elrendelte, hogy a legjobb jelöltet egy előválasztási versenyben körzetenként három indulóból kell kiválasztani. Döntsön a nép!”