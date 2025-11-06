Megadta magát Kijev: elfogadtak öt magyar követelést – Budapest azonnali válaszára várnak

Ukrajna átadta Magyarországnak azt az oktatási törvénytervezetet, amely a 11 magyar nyelvi követelésből ötöt már figyelembe vesz. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes közölte, Kijev hamarosan választ vár Budapesttől, és ha a szöveg megfelel, a Verhovna Rada elé terjesztik – írja a Kárpáthír.

Tarasz Kacska szerint Ukrajnában jelenleg mintegy 100 magyar iskola működik.

Ezek körülbelül kétharmadában magyar a tanítás nyelve (néhány ukrán nyelvű tantárggyal),

míg a fennmaradó részben ukránul tanítanak (néhány kulcsfontosságú tantárgyat magyarul). „A mai napig de facto teljes mértékben fedezzük a magyar közösség érdekeinek megfelelő oktatási igényeket. Amit a magyar kormány kér, az már csak részletkérdésekre vonatkozik” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Kacska ráadásul arról is beszámolt, hogy a törvényjavaslatban szereplő változtatások nemcsak a magyar, hanem Ukrajna összes nemzeti kisebbségére vonatkoznak.