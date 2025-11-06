Ft
11. 06.
csütörtök
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tarasz Kacska magyar kisebbség Magyarország külügyminiszter Ukrajna Kijev Budapest Szijjártó Péter törvénytervezet Kárpátalja

Megadta magát Kijev: elfogadtak öt magyar követelést – Budapest azonnali válaszára várnak

2025. november 06. 22:30

Kezdenek rádöbbenni arra, hogy Magyarország jóváhagyása nélkül nem lesznek EU-tagok.

2025. november 06. 22:30
null

Ukrajna átadta Magyarországnak azt az oktatási törvénytervezetet, amely a 11 magyar nyelvi követelésből ötöt már figyelembe vesz. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes közölte, Kijev hamarosan választ vár Budapesttől, és ha a szöveg megfelel, a Verhovna Rada elé terjesztik – írja a Kárpáthír.

Tarasz Kacska szerint Ukrajnában jelenleg mintegy 100 magyar iskola működik.

Ezek körülbelül kétharmadában magyar a tanítás nyelve (néhány ukrán nyelvű tantárggyal),

míg a fennmaradó részben ukránul tanítanak (néhány kulcsfontosságú tantárgyat magyarul). „A mai napig de facto teljes mértékben fedezzük a magyar közösség érdekeinek megfelelő oktatási igényeket. Amit a magyar kormány kér, az már csak részletkérdésekre vonatkozik” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Kacska ráadásul arról is beszámolt, hogy a törvényjavaslatban szereplő változtatások nemcsak a magyar, hanem Ukrajna összes nemzeti kisebbségére vonatkoznak.

A magyar követelésekről

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több alkalommal is leszögezte már, hogy

Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához.

A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

hexahelicene
2025. november 06. 23:11
Ukrajnát el kell pusztítani. Ez az egyetlen megoldás a tartós békére.
europész
2025. november 06. 23:11
Hazudtak mar eleget.Most miert valtoznanak meg..Ez is csak beletartozik a sorba.A valasz csak az lehet,miden pontban allitsak vissza a magyar kissebbseg jogait.De attol meg nem lehetnek eus tagok.Tiszzan es vilagosan ertsek meg,hogy nem hazudozunk es nem hitegetunk senkit.Nem lehetnek meg harminc evig eus tagok.Valoszinu utana sem.
Mad24
2025. november 06. 23:09
Egy ukránnak akkor higgy,amikor ló legel a sírján!!!
frankie-bunn
2025. november 06. 22:58
A megfelelő részek kerüljenek a megfelelő helyekre, s máris EU tagok !!!
