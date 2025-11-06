Megadta magát Kijev: elfogadtak öt magyar követelést – Budapest azonnali válaszára várnak

Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett
Beláthatatlan következményei lehetnek ennek az ukrán dróncsapásnak.
Kezdenek rádöbbenni arra, hogy Magyarország jóváhagyása nélkül nem lesznek EU-tagok.
Ukrajna átadta Magyarországnak azt az oktatási törvénytervezetet, amely a 11 magyar nyelvi követelésből ötöt már figyelembe vesz. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes közölte, Kijev hamarosan választ vár Budapesttől, és ha a szöveg megfelel, a Verhovna Rada elé terjesztik – írja a Kárpáthír.
Tarasz Kacska szerint Ukrajnában jelenleg mintegy 100 magyar iskola működik.
Ezek körülbelül kétharmadában magyar a tanítás nyelve (néhány ukrán nyelvű tantárggyal),
míg a fennmaradó részben ukránul tanítanak (néhány kulcsfontosságú tantárgyat magyarul). „A mai napig de facto teljes mértékben fedezzük a magyar közösség érdekeinek megfelelő oktatási igényeket. Amit a magyar kormány kér, az már csak részletkérdésekre vonatkozik” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Kacska ráadásul arról is beszámolt, hogy a törvényjavaslatban szereplő változtatások nemcsak a magyar, hanem Ukrajna összes nemzeti kisebbségére vonatkoznak.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több alkalommal is leszögezte már, hogy
Magyarország ragaszkodik a kárpátaljai magyar kisebbség 2015 óta elvett jogainak teljes visszaadásához.
A magyar kormány továbbra is feltételként szabja Ukrajna számára a kisebbségi jogok helyreállítását. Amennyiben ez a helyzet nem rendeződik, szóba sem kerülhet az ország uniós csatlakozása. Az erről szóló 11 pontos követelést Kijevnek átadták.
