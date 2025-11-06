Ft
11. 06.
csütörtök
Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett

2025. november 06. 11:46

Beláthatatlan következményei lehetnek ennek az ukrán dróncsapásnak.

2025. november 06. 11:46
null

Felfüggesztette a kőolajtermékek exportját az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötője, a helyi Rosznyefty olajfinomító pedig leállította a kőolaj-feldolgozást a november 2-i ukrán dróntámadást követően – hívta fel rá a figyelmet a Kárpáthír.

Az ukrán közlés szerint a csapás újfent az orosz hadigazdaság aláásását célzó kampány része volt.

A Reuters úgy tudja, hogy a dróncsapások megrongálták a kikötői infrastruktúrát és tüzet okoztak, amit a regionális hatóságok is megerősítettek. Az LSEG adatai szerint a támadás idején három tanker tartózkodott a kikötőben – olajat, gázolajat és fűtőolajat rakodtak –, amelyeket a támadás után a horgonyzóhelyre kellett vontatni.

A következmények

A hírügynökség forrásai szerint a tuapszei finomítóban a támadást követő napon teljesen leállt a feldolgozás a kikötői infrastruktúra károsodása miatt.

A gyár kapacitása napi 240 ezer hordó olaj, és termékeinek nagy részét exportálja, beleértve a naftát, fűtőolajat, vákuumgázolajat és magas kéntartalmú dízelt. A fő vásárlók Kína, Malajzia, Szingapúr és Törökország. A támadás előtt a tuapszei export növekedésére számítottak novemberben.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Gubbio
2025. november 06. 14:10
Zeli bombázgat még egy kicsit, azután nagyot koppan és elhallgat.
Dixtroy
2025. november 06. 13:55
És az úgy volt, hogy volodimir egy körzővel meg szögmérővel letámasztva a radíron besaccolta, majd megadta a koordinátákat és jé, pont faszán eltalálták a célt. Pupermenek.
Dixtroy
2025. november 06. 13:52
És hamarosan meglepett és idülten felháborodott pofát fognak az ukránok vágni, mikor az áramhálózatuk végzetes orosz támadást szenved el. Valamiért.
Galsó Atya
2025. november 06. 12:39
Jó és? Háború van nem? Miért nem basszák már szét az oroszok azt a retekfészek Ukrajnát? Akkor nem lennének dróntámadások.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!