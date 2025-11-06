Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett

„Ehhez Orbánnak nincs joga!” – teljesen kifakadt Zelenszkij, mindent egy lapra tett fel
Felfüggesztette a kőolajtermékek exportját az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötője, a helyi Rosznyefty olajfinomító pedig leállította a kőolaj-feldolgozást a november 2-i ukrán dróntámadást követően – hívta fel rá a figyelmet a Kárpáthír.
Az ukrán közlés szerint a csapás újfent az orosz hadigazdaság aláásását célzó kampány része volt.
A Reuters úgy tudja, hogy a dróncsapások megrongálták a kikötői infrastruktúrát és tüzet okoztak, amit a regionális hatóságok is megerősítettek. Az LSEG adatai szerint a támadás idején három tanker tartózkodott a kikötőben – olajat, gázolajat és fűtőolajat rakodtak –, amelyeket a támadás után a horgonyzóhelyre kellett vontatni.
A hírügynökség forrásai szerint a tuapszei finomítóban a támadást követő napon teljesen leállt a feldolgozás a kikötői infrastruktúra károsodása miatt.
A gyár kapacitása napi 240 ezer hordó olaj, és termékeinek nagy részét exportálja, beleértve a naftát, fűtőolajat, vákuumgázolajat és magas kéntartalmú dízelt. A fő vásárlók Kína, Malajzia, Szingapúr és Törökország. A támadás előtt a tuapszei export növekedésére számítottak novemberben.
