Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy német Leopard harckocsit és 23 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 283 repülőgép típusú és hat tengeri drónt.