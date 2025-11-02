Ft
11. 02.
vasárnap
román Putyin Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország zsoldosok

Váratlan ellenséggel találták magukat szemben az oroszok: kíméletlen pusztítás következett

2025. november 02. 16:38

Újabb orosz előrenyomulásról és súlyos ukrán veszteségekről számolt be Moszkva, miközben a frontvonal több pontján is heves harcok dúlnak.

2025. november 02. 16:38
null

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök múlt vasárnap arról tett jelentést Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy ezeket a településeket bekerítette az orosz hadsereg.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadiipari vállalatokat ellátó energetikai létesítményeket, valamint nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, egy német Leopard harckocsit és 23 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 283 repülőgép típusú és hat tengeri drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 31 ezret a háború kezdete óta megsemmisített ukrán tüzérségi lövegek és aknavetők száma.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy

az orosz erők Odessza megyében, egy Kilija városnál kiépített dunai átkelőnél csapást mértek a román „zsoldosok” által szállított nehéz haditechnikai eszközökre. 

Lebegyev szerint Csernyihiv megyében harci eszközök állásait, utánpótlási bázisokat és radarállomásokat, Szumi megyében katonai raktárakat, légvédelmi állásokat és parancsnokságokat, Harkiv megyében egy katonai javítóműhelyt, Herszon és Zaporizzsja megyében pedig ellátási és logisztikai objektumokat ért támadás.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Krasznodari területen lévő Tuapsze fekete-tengeri kikötő infrastruktúrájában károk keletkeztek és megrongálódott két külföldi polgári hajó és egy lakóház. Tűz keletkezett egy tankerhajón és kitörtek a vasúti pályaudvar ablakai.

Szocsi, Gelendzsik, Krasznodar, Bugulma, Kazany, Nyizsnyekamszk és Uljanovszk repülőterén ideiglenes fogalomkorlátozást vezettek be.

A Rosztov megyei Leninavanban két civil szenvedett sérüléseket egy pilóta nélküli repülő szerkezet szilánkjaitól, a donyecki régióban lévő Marjinkában pedig egy tizenévest megsebesített egy robbanószerkezet.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: Daniel MIHAILESCU / AFP

hexahelicene
2025. november 02. 19:02
"Váratlan ellenséggel találták magukat szemben [az ukránnáciak] az oroszokkal szemben" Olyan hülye vagy Mandiner komolyan mondom mint a faszom, legalább 8X orosz túlerő van. Krasnoarmejnsk (ukránül Pokrovsk) vége. Következik a síkság a Dnyeperig...
Válasz erre
0
0
gyozoporgorugasa
2025. november 02. 18:37
karcos-2 2025. november 02. 16:43 Még kb 3 év öldöklés áll elfőttük. De csak a béke 🤣🤣😊Putyin mikor megtudta a magyar békemenetet, félrnyelt röhögőgörcsében.🤣🤣😊Sajnos hátbabaszták egy szívlapáttal és javított az állpotán,pegig először csákánnyal akarták.🐱‍🏍🤣🤣😊az jó tesz az emésztésnek, a felyen keletkezett jukon keresztűl hamarább eljut az élelem a gyomorig,amit egy ásonyom könnyitéssel lehet legalizálni.👌👌könnyen jött, könnyen megy, semmi "székrepedés."
Válasz erre
0
2
madre79
2025. november 02. 18:37
Elég furcsán néznek ki a mostani katonák! Az újságírók átképzésre szorulnak egyrészt a fogalmazást, másrészt a valósággal való küzdelmet érintően!
Válasz erre
0
0
vamonos
2025. november 02. 18:08
Ez már megint milyen címadás? "Váratlan ellenséggel találták magukat szemben az oroszok", közben majdnem az egész cikk azt sorolja, milyen hadi felszerelést és hány embert vesztettek az ukránok, hány helyen törtek át az oroszok. Aztán beszámol néhány káreseményről, amit az ukránok okoztak. Ki vagy mi volt a váratlan ellenség?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!