Gondolom, nem gyalog: megnéztük, hogyan juthat el Orbán Viktor a hotelből Donald Trumphoz

Kitudódott, hol szállásolja el Orbán Viktort Donald Trump a közelgő találkozó alatt
Az amerikai elnök a Fehér Ház tőszomszédságában látja majd vendégül a magyar kormányfőt.
Simán át lehetne sétálni a hotelből a Fehér Házba, mégsem valószínű, hogy így tesznek majd. Mutatjuk, miért!
November hetedikén, magyar idő szerint késő délután fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt.
Korábbi cikkünkben bemutattuk, hol aludt a magyar kormányfő, ám az is érdekes kérdés, hogy vajon hogyan fog eljutni a Fehér Házba?
A Blair House (a „President’s Guest House”) pontos címe Washington D.C., Pennsylvania Avenue 1651., ez pedig
közvetlenül a Fehér Házzal szemben van, csak az utca választja el őket.
A legrövidebb és legkézenfekvőbb útvonal egy egyszerű átkelés lenne a Pennsylvania Avenue-n, kilépve a Blair House-ból csak át kéne sétálni az utcán, és Orbánék máris ott találnák magukat a Fehér Ház északi oldalánál, hiszen a két épület szinte egymással szemben található.
Hogy mégsem így tesznek, annak egyrészt a biztonsági protokoll az oka, másrészt ceremoniális, hagyományos okai is vannak.
Ehelyett jellemzően a vendéget elnöki gépkocsival (motorcade-del) viszik át, még ezen a pár tíz méteren is. Orbán Viktort így a Secret Service kíséri (ez nem simán hagyományos értelemben vett titkosszolgálat, itt és az elnök mellett inkább testőri funkciókat látnak el).
Ehhez lezárják a Pennsylvania Avenue egy szakaszát, rendszerint a Fehér Ház North West Gate (Északnyugati kapu) bejáratához hajtanak. Onnan a vendég általában az Északi udvarra (North Lawn) érkezik, ahol a fogadási ceremónia történik.
Itt szoktak készülni a mindenféle nagy emberekkel kézfogós képek, pontosabban a North Portico (északi oszlopcsarnok) előtt, ahol az elnök rendszerint várja a vendéget; ezután jön a zászlófelvonás, majd a két himnusz következik; jönnek a zárt tárgyalások, majd általában sajtótájékoztató.
Hogy hogyan fog kinézni a találkozó napirendje, azt is összeszedtük egy korábbi cikkünkben.
A magyar miniszterelnök eddigi legfontosabb találkozójára kerül ma sor Washingtonban, mutatjuk a részleteket, és hogy mi forog kockán.
