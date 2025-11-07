Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Gondolom, nem gyalog: megnéztük, hogyan juthat el Orbán Viktor a hotelből Donald Trumphoz

2025. november 07. 10:27

Simán át lehetne sétálni a hotelből a Fehér Házba, mégsem valószínű, hogy így tesznek majd. Mutatjuk, miért!

2025. november 07. 10:27
null

November hetedikén, magyar idő szerint késő délután fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt.

Korábbi cikkünkben bemutattuk, hol aludt a magyar kormányfő, ám az is érdekes kérdés, hogy vajon hogyan fog eljutni a Fehér Házba?

A Blair House (a „President’s Guest House”) pontos címe Washington D.C., Pennsylvania Avenue 1651., ez pedig

közvetlenül a Fehér Házzal szemben van, csak az utca választja el őket.

A legrövidebb és legkézenfekvőbb útvonal egy egyszerű átkelés lenne a Pennsylvania Avenue-n, kilépve a Blair House-ból csak át kéne sétálni az utcán, és Orbánék máris ott találnák magukat a Fehér Ház északi oldalánál, hiszen a két épület szinte egymással szemben található.

Hogy mégsem így tesznek, annak egyrészt a biztonsági protokoll az oka, másrészt ceremoniális, hagyományos okai is vannak.

Ehelyett jellemzően a vendéget elnöki gépkocsival (motorcade-del) viszik át, még ezen a pár tíz méteren is. Orbán Viktort így a Secret Service kíséri (ez nem simán hagyományos értelemben vett titkosszolgálat, itt és az elnök mellett inkább testőri funkciókat látnak el).

Ehhez lezárják a Pennsylvania Avenue egy szakaszát, rendszerint a Fehér Ház North West Gate (Északnyugati kapu) bejáratához hajtanak. Onnan a vendég általában az Északi udvarra (North Lawn) érkezik, ahol a fogadási ceremónia történik.

Itt szoktak készülni a mindenféle nagy emberekkel kézfogós képek, pontosabban a North Portico (északi oszlopcsarnok) előtt, ahol az elnök rendszerint várja a vendéget; ezután jön a zászlófelvonás, majd a két himnusz következik; jönnek a zárt tárgyalások, majd általában sajtótájékoztató.

Hogy hogyan fog kinézni a találkozó napirendje, azt is összeszedtük egy korábbi cikkünkben.

Nyitókép forrása: Google Maps

