Gondolom, nem gyalog: megnéztük, hogyan juthat el Orbán Viktor a hotelből Donald Trumphoz

A legrövidebb és legkézenfekvőbb útvonal egy egyszerű átkelés lenne a Pennsylvania Avenue-n, kilépve a Blair House-ból csak át kéne sétálni az utcán, és Orbánék máris ott találnák magukat a Fehér Ház északi oldalánál, hiszen a két épület szinte egymással szemben található.

Hogy mégsem így tesznek, annak egyrészt a biztonsági protokoll az oka, másrészt ceremoniális, hagyományos okai is vannak.

Ehelyett jellemzően a vendéget elnöki gépkocsival (motorcade-del) viszik át, még ezen a pár tíz méteren is. Orbán Viktort így a Secret Service kíséri (ez nem simán hagyományos értelemben vett titkosszolgálat, itt és az elnök mellett inkább testőri funkciókat látnak el).

Ehhez lezárják a Pennsylvania Avenue egy szakaszát, rendszerint a Fehér Ház North West Gate (Északnyugati kapu) bejáratához hajtanak. Onnan a vendég általában az Északi udvarra (North Lawn) érkezik, ahol a fogadási ceremónia történik.

Itt szoktak készülni a mindenféle nagy emberekkel kézfogós képek, pontosabban a North Portico (északi oszlopcsarnok) előtt, ahol az elnök rendszerint várja a vendéget; ezután jön a zászlófelvonás, majd a két himnusz következik; jönnek a zárt tárgyalások, majd általában sajtótájékoztató.