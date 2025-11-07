Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Fehér Ház Washington Donald Trump Orbán Viktor

Itt a történelmi nap: ma találkozik Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban

2025. november 07. 05:33

A magyar miniszterelnök eddigi legfontosabb találkozójára kerül ma sor Washingtonban, mutatjuk a részleteket, és hogy mi forog kockán.

2025. november 07. 05:33

Pénteken kora délután Orbán Viktor munkaebéddel egybekötött megbeszélésen találkozik Donald Trumppal a Fehér Házban. Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a napirenden az ukrajnai béketeremtés, az amerikai–magyar gazdasági–energetikai együttműködés és egy átfogó stratégiai partnerség körvonalai szerepelnek.

Washington D. C. és az Egyesült Államok szíve: a Fehér Ház – Itt találkozik ma Orbán Viktor és Donald Trump
Washington D. C. és az Egyesült Államok szíve: a Fehér Ház – Itt találkozik ma Orbán Viktor és Donald Trump
Forrás: Brendan Smialowski / AFP

A kormányfő ma „új fejezetet” nyitna a két nemzet kapcsolatában:

  • energetika,
  • befektetések,
  • védelmi együttműködés és
  • a háború utáni rend
  • is terítékre kerülhet a csúcstalálkozón Orbán Viktor szerint.

A kormányfő szerint Trump újraválasztása óta „új perspektívák nyíltak”; a Biden-korszak politikai alapú vitáit lezárták, most a gyakorlati együttműködés a tét.

Kik ülnek az asztalhoz?

A helyi idő szerint 11:30-kor (magyar idő szerint 17:30-kor) kezdődő munkaebéden magyar részről

  • Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
  • Lázár János építési és közlekedési miniszter,
  • Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója,
  • Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és
  • Bíró Marcell közigazgatási államtitkár vesz részt.

Az amerikai fél részéről Donald Trump elnök mellett,

  • J. D. Vance alelnök,
  • Pete Hegseth hadügyminiszter és
  • Scott Bessent pénzügyminiszter ül majd a tárgyalóasztalnál.

A megbeszélés után a delegáció a magyar nagykövetségen értékeli ki az elhangzottakat, este pedig Orbán Viktor külön is egyeztet J. D. Vance alelnökkel.

Szakértői szemmel

A találkozó Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint fordulópont lehet,

  • különösen az energiabiztonság,
  • a háború és a béke, valamint
  • a szankciós mentességek kérdésében.

Kiemelte továbbá az amerikai SMR-technológia (kis moduláris reaktorok) számára is érdemi mozgástér nyílhat hazánkban.

Szerinte siker esetén Magyarország presztízse erősödhet Európában, Budapest pedig hídszerepet tölthet be a békefolyamatokban.

A tegnapi „bemelegítés”

A program előestéjén a delegáció a washingtoni magyar nagykövetségre érkezett, ahol Orbán Viktor Eduardo Bolsonaro brazil képviselővel tárgyalt; ezt a Kossuth Rádiónak adott interjú és egy szűk körű vacsora követte a Fiola Mare étteremben.

A tárgyalások idejére a magyar kormányfő a Fehér Ház tőszomszédságában álló Blair House-ban kapott szállást, amelyet sokan a világ legexkluzívabb szálláshelyeként tartanak számon. Ha valakit itt szállásolnak el, az a tengerentúli diplomácia nyelvén az az amerikai kormány barátságának és tiszteletének egyik legfontosabb szimbóluma.

***

Fotó: Brendan Smialowski / AFP
 

 

