Itt a történelmi nap: ma találkozik Orbán Viktor és Donald Trump a Fehér Házban

Kiszivárgott Orbán Viktor programja: már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal a Fehér Házban
Nagyon sűrű péntek elé néz a miniszterelnök.
A magyar miniszterelnök eddigi legfontosabb találkozójára kerül ma sor Washingtonban, mutatjuk a részleteket, és hogy mi forog kockán.
Pénteken kora délután Orbán Viktor munkaebéddel egybekötött megbeszélésen találkozik Donald Trumppal a Fehér Házban. Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a napirenden az ukrajnai béketeremtés, az amerikai–magyar gazdasági–energetikai együttműködés és egy átfogó stratégiai partnerség körvonalai szerepelnek.
A kormányfő ma „új fejezetet” nyitna a két nemzet kapcsolatában:
A kormányfő szerint Trump újraválasztása óta „új perspektívák nyíltak”; a Biden-korszak politikai alapú vitáit lezárták, most a gyakorlati együttműködés a tét.
Elindult a magyar delegáció.
A helyi idő szerint 11:30-kor (magyar idő szerint 17:30-kor) kezdődő munkaebéden magyar részről
Az amerikai fél részéről Donald Trump elnök mellett,
A megbeszélés után a delegáció a magyar nagykövetségen értékeli ki az elhangzottakat, este pedig Orbán Viktor külön is egyeztet J. D. Vance alelnökkel.
A találkozó Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint fordulópont lehet,
A magyar miniszterelnök és Trump hatodik találkozója sokkal többről szólhat, mint diplomáciáról.
Kiemelte továbbá az amerikai SMR-technológia (kis moduláris reaktorok) számára is érdemi mozgástér nyílhat hazánkban.
Szerinte siker esetén Magyarország presztízse erősödhet Európában, Budapest pedig hídszerepet tölthet be a békefolyamatokban.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi főigazgatója szerint nem kell feltétlenül itt aláírni a békeszerződést ahhoz, hogy magyar szempontból eredményes legyen a csúcstalálkozó.
A program előestéjén a delegáció a washingtoni magyar nagykövetségre érkezett, ahol Orbán Viktor Eduardo Bolsonaro brazil képviselővel tárgyalt; ezt a Kossuth Rádiónak adott interjú és egy szűk körű vacsora követte a Fiola Mare étteremben.
A tárgyalások idejére a magyar kormányfő a Fehér Ház tőszomszédságában álló Blair House-ban kapott szállást, amelyet sokan a világ legexkluzívabb szálláshelyeként tartanak számon. Ha valakit itt szállásolnak el, az a tengerentúli diplomácia nyelvén az az amerikai kormány barátságának és tiszteletének egyik legfontosabb szimbóluma.
Az amerikai elnök a Fehér Ház tőszomszédságában látja majd vendégül a magyar kormányfőt.
***
Fotó: Brendan Smialowski / AFP